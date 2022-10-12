https://ria.ru/20221012/medkomissiya-1823315559.html

Мобилизованные россияне смогут проходить медкомиссию самостоятельно

Мобилизованные россияне смогут проходить медкомиссию самостоятельно - РИА Новости, 12.10.2022

Мобилизованные россияне смогут проходить медкомиссию самостоятельно

Россияне, подлежащие частичной мобилизации, могут проходить медицинскую комиссию самостоятельно, но окончательное решение за призывной комиссией, сообщили в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:27

2022-10-12T11:27

2022-10-12T14:28

россия

безопасность

сергей шойгу

владимир путин

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россияне, подлежащие частичной мобилизации, могут проходить медицинскую комиссию самостоятельно, но окончательное решение за призывной комиссией, сообщили в среду на портале "Объясняем.рф"."Вы имеете право собрать заключения любых профильных специалистов и представить их призывной комиссии по мобилизации. Окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья принимается этой комиссией", - ответили на портале на вопрос, можно ли пройти медкомиссию не через военкомат, а самостоятельно.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.

https://ria.ru/20221003/khabarovsk-1821058807.html

https://ria.ru/20221012/volna-1823314920.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, сергей шойгу, владимир путин, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, общество