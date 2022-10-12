https://ria.ru/20221012/medkomissiya-1823315559.html
Мобилизованные россияне смогут проходить медкомиссию самостоятельно
Мобилизованные россияне смогут проходить медкомиссию самостоятельно - РИА Новости, 12.10.2022
Мобилизованные россияне смогут проходить медкомиссию самостоятельно
Россияне, подлежащие частичной мобилизации, могут проходить медицинскую комиссию самостоятельно, но окончательное решение за призывной комиссией, сообщили в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:27
2022-10-12T11:27
2022-10-12T14:28
россия
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россияне, подлежащие частичной мобилизации, могут проходить медицинскую комиссию самостоятельно, но окончательное решение за призывной комиссией, сообщили в среду на портале "Объясняем.рф"."Вы имеете право собрать заключения любых профильных специалистов и представить их призывной комиссии по мобилизации. Окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья принимается этой комиссией", - ответили на портале на вопрос, можно ли пройти медкомиссию не через военкомат, а самостоятельно.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
https://ria.ru/20221003/khabarovsk-1821058807.html
https://ria.ru/20221012/volna-1823314920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, сергей шойгу, владимир путин, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России, Общество
11:27 12.10.2022 (обновлено: 14:28 12.10.2022)
Мобилизованные россияне смогут проходить медкомиссию самостоятельно
Портал "Объясняем.рф": мобилизованные россияне смогут проходить медкомиссию самостоятельно
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Россияне, подлежащие частичной мобилизации, могут проходить медицинскую комиссию самостоятельно, но окончательное решение за призывной комиссией, сообщили
в среду на портале "Объясняем.рф".
"Вы имеете право собрать заключения любых профильных специалистов и представить их призывной комиссии по мобилизации. Окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья принимается этой комиссией", - ответили на портале на вопрос, можно ли пройти медкомиссию не через военкомат, а самостоятельно.
Частичная мобилизация идет в России
с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку
и так далее) президент Владимир Путин
поручил Генпрокуратуре
"незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Как отмечается на портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.