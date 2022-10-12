Рейтинг@Mail.ru
СМИ: российская медь скапливается на складах Лондонской биржи металлов - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/med-1823473224.html
СМИ: российская медь скапливается на складах Лондонской биржи металлов
СМИ: российская медь скапливается на складах Лондонской биржи металлов - РИА Новости, 12.10.2022
СМИ: российская медь скапливается на складах Лондонской биржи металлов
Российская медь, которую отказываются покупать некоторые потребители, с середины сентября скапливается в больших объемах на складах Лондонской биржи металлов... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:42
2022-10-12T17:42
лондонская биржа металлов
lme
россия
германия
нидерланды
экономика
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49834/21/498342187_0:367:3500:2336_1920x0_80_0_0_6c74033eed45ec5e33d8ae75abb040a0.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российская медь, которую отказываются покупать некоторые потребители, с середины сентября скапливается в больших объемах на складах Лондонской биржи металлов (LME) в Германии, Нидерландах и Тайване, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Как отмечается в сообщении, это происходит даже несмотря на то, что западные страны не вводили ограничений против российских металлов."Многие потребители, но не все, не хотят (покупать) российскую медь… Либо они самостоятельно вводят санкции, либо их клиенты говорят, что не хотят (видеть) российскую медь в своей продукции", - приводит агентство слова источника, который не назвал конкретных компаний.По информации агентства, запасы меди на складах биржи выросли более чем на 40% с 15 сентября и составляют 145 525 тонн, что является не столь высоким показателем, поскольку объем производства рафинированной меди в мире в этом году должен составить 25 млн тонн. Однако, если тенденция сохранится и большая часть меди на складах LME будет российской, то у биржи могут возникнуть проблемы, пишет агентство со ссылкой на источники.
https://ria.ru/20220907/logistika-1815324853.html
россия
германия
нидерланды
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49834/21/498342187_0:0:3116:2336_1920x0_80_0_0_ceb4b7dd3e0dd3afb35eaeba80413ef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лондонская биржа металлов, lme, россия, германия, нидерланды, экономика, великобритания
Лондонская биржа металлов, LME, Россия, Германия, Нидерланды, Экономика, Великобритания
17:42 12.10.2022
 
СМИ: российская медь скапливается на складах Лондонской биржи металлов

Рейтер: медь из России скапливается в больших объемах на складах Лондонской биржи металлов

© РИА Новости / Яков АндреевМедеплавильный цех "Сибэлектромотора"
Медеплавильный цех Сибэлектромотора - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Медеплавильный цех "Сибэлектромотора". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российская медь, которую отказываются покупать некоторые потребители, с середины сентября скапливается в больших объемах на складах Лондонской биржи металлов (LME) в Германии, Нидерландах и Тайване, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Как отмечается в сообщении, это происходит даже несмотря на то, что западные страны не вводили ограничений против российских металлов.
"Многие потребители, но не все, не хотят (покупать) российскую медь… Либо они самостоятельно вводят санкции, либо их клиенты говорят, что не хотят (видеть) российскую медь в своей продукции", - приводит агентство слова источника, который не назвал конкретных компаний.
По информации агентства, запасы меди на складах биржи выросли более чем на 40% с 15 сентября и составляют 145 525 тонн, что является не столь высоким показателем, поскольку объем производства рафинированной меди в мире в этом году должен составить 25 млн тонн. Однако, если тенденция сохранится и большая часть меди на складах LME будет российской, то у биржи могут возникнуть проблемы, пишет агентство со ссылкой на источники.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 07:28
"Удоканская медь" планирует расширять логистику для поставок в Азию
 
Лондонская биржа металловLMEРоссияГерманияНидерландыЭкономикаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала