https://ria.ru/20221012/med-1823473224.html
СМИ: российская медь скапливается на складах Лондонской биржи металлов
СМИ: российская медь скапливается на складах Лондонской биржи металлов - РИА Новости, 12.10.2022
СМИ: российская медь скапливается на складах Лондонской биржи металлов
Российская медь, которую отказываются покупать некоторые потребители, с середины сентября скапливается в больших объемах на складах Лондонской биржи металлов... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:42
2022-10-12T17:42
2022-10-12T17:42
лондонская биржа металлов
lme
россия
германия
нидерланды
экономика
великобритания
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российская медь, которую отказываются покупать некоторые потребители, с середины сентября скапливается в больших объемах на складах Лондонской биржи металлов (LME) в Германии, Нидерландах и Тайване, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Как отмечается в сообщении, это происходит даже несмотря на то, что западные страны не вводили ограничений против российских металлов."Многие потребители, но не все, не хотят (покупать) российскую медь… Либо они самостоятельно вводят санкции, либо их клиенты говорят, что не хотят (видеть) российскую медь в своей продукции", - приводит агентство слова источника, который не назвал конкретных компаний.По информации агентства, запасы меди на складах биржи выросли более чем на 40% с 15 сентября и составляют 145 525 тонн, что является не столь высоким показателем, поскольку объем производства рафинированной меди в мире в этом году должен составить 25 млн тонн. Однако, если тенденция сохранится и большая часть меди на складах LME будет российской, то у биржи могут возникнуть проблемы, пишет агентство со ссылкой на источники.
https://ria.ru/20220907/logistika-1815324853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондонская биржа металлов, lme, россия, германия, нидерланды, экономика, великобритания
Лондонская биржа металлов, LME, Россия, Германия, Нидерланды, Экономика, Великобритания
СМИ: российская медь скапливается на складах Лондонской биржи металлов
Рейтер: медь из России скапливается в больших объемах на складах Лондонской биржи металлов