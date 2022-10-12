https://ria.ru/20221012/malka-1823369439.html

Российские военные досрочно получили партию самых мощных в мире пушек

Российские военные досрочно получили партию самых мощных в мире пушек - РИА Новости, 12.10.2022

Российские военные досрочно получили партию самых мощных в мире пушек

"Уралтрансмаш" досрочно отгрузил Министерству обороны России партию прошедших модернизацию пушек большой мощности 2С7М "Малка", сообщили в пресс-службе концерна РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:07

2022-10-12T14:07

2022-10-12T15:44

новое оружие россии

безопасность

россия

уралтрансмаш

уралвагонзавод

вооруженные силы рф

дмитрий семизоров

ростех

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. "Уралтрансмаш" досрочно отгрузил Министерству обороны России партию прошедших модернизацию пушек большой мощности 2С7М "Малка", сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод"."В рамках государственного оборонного заказа 2022 года "Уралтрансмаш" (в составе "Уралвагонзавода" входит в "Ростех". — Прим. ред.) досрочно поставил в Минобороны партию самоходных пушек 2С7М "Малка" после капитального ремонта с модернизацией", — говорится в заявлении.По словам генерального директора "Уралтрансмаша" Дмитрия Семизорова, в пушках заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Также обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию.Пушка 2С7М "Малка" — модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).Она может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Главное преимущество этого оружия — возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.

https://ria.ru/20221010/varshavyanka-1822685251.html

https://ria.ru/20221012/rostekh-1823267684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, уралтрансмаш, уралвагонзавод, вооруженные силы рф, дмитрий семизоров, ростех