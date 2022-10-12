https://ria.ru/20221012/malka-1823369439.html
Российские военные досрочно получили партию самых мощных в мире пушек
Российские военные досрочно получили партию самых мощных в мире пушек - РИА Новости, 12.10.2022
Российские военные досрочно получили партию самых мощных в мире пушек
"Уралтрансмаш" досрочно отгрузил Министерству обороны России партию прошедших модернизацию пушек большой мощности 2С7М "Малка", сообщили в пресс-службе концерна РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:07
2022-10-12T14:07
2022-10-12T15:44
новое оружие россии
безопасность
россия
уралтрансмаш
уралвагонзавод
вооруженные силы рф
дмитрий семизоров
ростех
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. "Уралтрансмаш" досрочно отгрузил Министерству обороны России партию прошедших модернизацию пушек большой мощности 2С7М "Малка", сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод"."В рамках государственного оборонного заказа 2022 года "Уралтрансмаш" (в составе "Уралвагонзавода" входит в "Ростех". — Прим. ред.) досрочно поставил в Минобороны партию самоходных пушек 2С7М "Малка" после капитального ремонта с модернизацией", — говорится в заявлении.По словам генерального директора "Уралтрансмаша" Дмитрия Семизорова, в пушках заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Также обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию.Пушка 2С7М "Малка" — модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).Она может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Главное преимущество этого оружия — возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.
https://ria.ru/20221010/varshavyanka-1822685251.html
https://ria.ru/20221012/rostekh-1823267684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, уралтрансмаш, уралвагонзавод, вооруженные силы рф, дмитрий семизоров, ростех
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Уралтрансмаш, Уралвагонзавод, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Семизоров, Ростех
14:07 12.10.2022 (обновлено: 15:44 12.10.2022)
Российские военные досрочно получили партию самых мощных в мире пушек
"Уралтрансмаш" досрочно отгрузил Минобороны России партию самоходных пушек 2С7М "Малка"
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. "Уралтрансмаш" досрочно отгрузил Министерству обороны России партию прошедших модернизацию пушек большой мощности 2С7М "Малка", сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод".
"В рамках государственного оборонного заказа 2022 года "Уралтрансмаш" (в составе "Уралвагонзавода" входит в "Ростех". — Прим. ред.) досрочно поставил в Минобороны партию самоходных пушек 2С7М "Малка" после капитального ремонта с модернизацией", — говорится в заявлении.
По словам генерального директора "Уралтрансмаша" Дмитрия Семизорова, в пушках заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Также обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию.
"Модернизация улучшила все основные характеристики, в том числе маневренность, подвижность, командную управляемость. Самоходные пушки 2С7М "Малка" успешно прошли полный цикл испытаний перед отправкой заказчику", — добавил он.
Пушка 2С7М "Малка" — модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Она может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Главное преимущество этого оружия — возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.