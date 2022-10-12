https://ria.ru/20221012/makron-1823552268.html

Франция перезапустит еще 10 атомных энергоблоков, заявил Макрон

Франция перезапустит еще 10 атомных энергоблоков, заявил Макрон - РИА Новости, 12.10.2022

Франция перезапустит еще 10 атомных энергоблоков, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что еще 10 остановленных атомных энергоблоков заработают во Франции в ближайшие недели. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T23:57

2022-10-12T23:57

2022-10-12T23:57

в мире

эммануэль макрон

франция

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ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что еще 10 остановленных атомных энергоблоков заработают во Франции в ближайшие недели."Сегодня у нас работают 30 из 56 атомных реакторов. В ближайшие недели их будет 40. Наша цель - иметь 45 работающих энергоблоков в январе", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 2 в среду.Парк атомных реакторов Франции насчитывает 56 энергоблоков общей мощностью 61,4 ГВт.В мае этого года Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) выявило следы коррозии на 12 атомных реакторах, что позднее привело к их остановке. Ряд других реакторов остановлен на плановые ремонтные работы.Французская энергокомпания EDF, являющаяся оператором АЭС страны, заявила, что перезапустит все остановленные реакторы до зимы, чтоб избежать дефицита электричества в стране на фоне резкого роста на энергоресурсы.

https://ria.ru/20221011/makron-1823035554.html

https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html

франция

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, эммануэль макрон, франция