https://ria.ru/20221012/makron-1823552268.html
Франция перезапустит еще 10 атомных энергоблоков, заявил Макрон
Франция перезапустит еще 10 атомных энергоблоков, заявил Макрон - РИА Новости, 12.10.2022
Франция перезапустит еще 10 атомных энергоблоков, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что еще 10 остановленных атомных энергоблоков заработают во Франции в ближайшие недели. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:57
2022-10-12T23:57
2022-10-12T23:57
в мире
эммануэль макрон
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797748524_0:90:3219:1901_1920x0_80_0_0_1f73caf0d1cb61402ede321ddb9f3c66.jpg
ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что еще 10 остановленных атомных энергоблоков заработают во Франции в ближайшие недели."Сегодня у нас работают 30 из 56 атомных реакторов. В ближайшие недели их будет 40. Наша цель - иметь 45 работающих энергоблоков в январе", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 2 в среду.Парк атомных реакторов Франции насчитывает 56 энергоблоков общей мощностью 61,4 ГВт.В мае этого года Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) выявило следы коррозии на 12 атомных реакторах, что позднее привело к их остановке. Ряд других реакторов остановлен на плановые ремонтные работы.Французская энергокомпания EDF, являющаяся оператором АЭС страны, заявила, что перезапустит все остановленные реакторы до зимы, чтоб избежать дефицита электричества в стране на фоне резкого роста на энергоресурсы.
https://ria.ru/20221011/makron-1823035554.html
https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797748524_393:0:3122:2047_1920x0_80_0_0_7155aaec6ac75f85fece9b0b3badd361.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Франция
Франция перезапустит еще 10 атомных энергоблоков, заявил Макрон
Президент Франции Макрон: в стране перезапустят еще 10 атомных энергоблоков
ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что еще 10 остановленных атомных энергоблоков заработают во Франции в ближайшие недели.
"Сегодня у нас работают 30 из 56 атомных реакторов. В ближайшие недели их будет 40. Наша цель - иметь 45 работающих энергоблоков в январе", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 2 в среду.
Парк атомных реакторов Франции насчитывает 56 энергоблоков общей мощностью 61,4 ГВт.
В мае этого года Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) выявило следы коррозии на 12 атомных реакторах, что позднее привело к их остановке. Ряд других реакторов остановлен на плановые ремонтные работы.
Французская энергокомпания EDF
, являющаяся оператором АЭС страны, заявила, что перезапустит все остановленные реакторы до зимы, чтоб избежать дефицита электричества в стране на фоне резкого роста на энергоресурсы.