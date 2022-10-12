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Франция перезапустит еще 10 атомных энергоблоков, заявил Макрон - РИА Новости, 12.10.2022
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Франция перезапустит еще 10 атомных энергоблоков, заявил Макрон
Франция перезапустит еще 10 атомных энергоблоков, заявил Макрон - РИА Новости, 12.10.2022
Франция перезапустит еще 10 атомных энергоблоков, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что еще 10 остановленных атомных энергоблоков заработают во Франции в ближайшие недели. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:57
2022-10-12T23:57
в мире
эммануэль макрон
франция
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ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что еще 10 остановленных атомных энергоблоков заработают во Франции в ближайшие недели."Сегодня у нас работают 30 из 56 атомных реакторов. В ближайшие недели их будет 40. Наша цель - иметь 45 работающих энергоблоков в январе", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 2 в среду.Парк атомных реакторов Франции насчитывает 56 энергоблоков общей мощностью 61,4 ГВт.В мае этого года Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) выявило следы коррозии на 12 атомных реакторах, что позднее привело к их остановке. Ряд других реакторов остановлен на плановые ремонтные работы.Французская энергокомпания EDF, являющаяся оператором АЭС страны, заявила, что перезапустит все остановленные реакторы до зимы, чтоб избежать дефицита электричества в стране на фоне резкого роста на энергоресурсы.
https://ria.ru/20221011/makron-1823035554.html
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в мире, эммануэль макрон, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Франция
23:57 12.10.2022
 
Франция перезапустит еще 10 атомных энергоблоков, заявил Макрон

Президент Франции Макрон: в стране перезапустят еще 10 атомных энергоблоков

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что еще 10 остановленных атомных энергоблоков заработают во Франции в ближайшие недели.
"Сегодня у нас работают 30 из 56 атомных реакторов. В ближайшие недели их будет 40. Наша цель - иметь 45 работающих энергоблоков в январе", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 2 в среду.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:34
Французы пришли в ужас от решения Макрона после переговоров с Зеленским
Парк атомных реакторов Франции насчитывает 56 энергоблоков общей мощностью 61,4 ГВт.
В мае этого года Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) выявило следы коррозии на 12 атомных реакторах, что позднее привело к их остановке. Ряд других реакторов остановлен на плановые ремонтные работы.
Французская энергокомпания EDF, являющаяся оператором АЭС страны, заявила, что перезапустит все остановленные реакторы до зимы, чтоб избежать дефицита электричества в стране на фоне резкого роста на энергоресурсы.
Добыча нефти в Северной Дакоте, США. - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 08:00
Запад толкнул Саудовскую Аравию в объятия Москвы
 
В миреЭммануэль МакронФранция
 
 
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