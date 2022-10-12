https://ria.ru/20221012/makron-1823440873.html

Француза приговорили к условному сроку за угрозы в адрес Макрона

Француза приговорили к условному сроку за угрозы в адрес Макрона - РИА Новости, 12.10.2022

Француза приговорили к условному сроку за угрозы в адрес Макрона

46-летний житель коммуны Лаваль в департаменте Майен на западе Франции получил 3 месяца тюрьмы условно за угрозы смерти в адрес президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:52

2022-10-12T16:52

2022-10-12T17:36

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ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. 46-летний житель коммуны Лаваль в департаменте Майен на западе Франции получил 3 месяца тюрьмы условно за угрозы смерти в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило издание Ouest-France.Макрон 10 октября посетил департамент, где принял участие в открытии административного центра округа."В ночь с 7 на 8 октября мужчина позвонил в медицинский центр в Лавале и высказал угрозы в адрес президента Макрона в преддверии его предстоящего визита в Майен. Полиция задержала его 9 октября, и он во всем признался", - сообщила изданию прокурор Анн-Лизе Жартон.Мужчина был приговорен к 3 месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в два года.В ноябре 2021 года житель города Рен в регионе Бретань был приговорен к 12 месяцам тюрьмы, 9 из которых условно, за повторяющиеся угрозы смерти в адрес Эммануэля Макрона и ряда французских министров.

https://ria.ru/20221008/parizh-1822498149.html

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Екатерина Зайцева

в мире, франция, эммануэль макрон, бретань