16:52 12.10.2022 (обновлено: 17:36 12.10.2022)
Француза приговорили к условному сроку за угрозы в адрес Макрона
Во Франции мужчину приговорили к трем месяцам тюрьмы условно за угрозы в адрес Макрона
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. 46-летний житель коммуны Лаваль в департаменте Майен на западе Франции получил 3 месяца тюрьмы условно за угрозы смерти в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило издание Ouest-France.
Макрон 10 октября посетил департамент, где принял участие в открытии административного центра округа.
"В ночь с 7 на 8 октября мужчина позвонил в медицинский центр в Лавале и высказал угрозы в адрес президента Макрона в преддверии его предстоящего визита в Майен. Полиция задержала его 9 октября, и он во всем признался", - сообщила изданию прокурор Анн-Лизе Жартон.
Мужчина был приговорен к 3 месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в два года.
В ноябре 2021 года житель города Рен в регионе Бретань был приговорен к 12 месяцам тюрьмы, 9 из которых условно, за повторяющиеся угрозы смерти в адрес Эммануэля Макрона и ряда французских министров.
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