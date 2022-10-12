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Француза приговорили к условному сроку за угрозы в адрес Макрона - РИА Новости, 12.10.2022
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Француза приговорили к условному сроку за угрозы в адрес Макрона
Француза приговорили к условному сроку за угрозы в адрес Макрона - РИА Новости, 12.10.2022
Француза приговорили к условному сроку за угрозы в адрес Макрона
46-летний житель коммуны Лаваль в департаменте Майен на западе Франции получил 3 месяца тюрьмы условно за угрозы смерти в адрес президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:52
2022-10-12T17:36
в мире
франция
эммануэль макрон
бретань
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ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. 46-летний житель коммуны Лаваль в департаменте Майен на западе Франции получил 3 месяца тюрьмы условно за угрозы смерти в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило издание Ouest-France.Макрон 10 октября посетил департамент, где принял участие в открытии административного центра округа."В ночь с 7 на 8 октября мужчина позвонил в медицинский центр в Лавале и высказал угрозы в адрес президента Макрона в преддверии его предстоящего визита в Майен. Полиция задержала его 9 октября, и он во всем признался", - сообщила изданию прокурор Анн-Лизе Жартон.Мужчина был приговорен к 3 месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в два года.В ноябре 2021 года житель города Рен в регионе Бретань был приговорен к 12 месяцам тюрьмы, 9 из которых условно, за повторяющиеся угрозы смерти в адрес Эммануэля Макрона и ряда французских министров.
https://ria.ru/20221008/parizh-1822498149.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, бретань
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Бретань
16:52 12.10.2022 (обновлено: 17:36 12.10.2022)
 
Француза приговорили к условному сроку за угрозы в адрес Макрона

Во Франции мужчину приговорили к трем месяцам тюрьмы условно за угрозы в адрес Макрона

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. 46-летний житель коммуны Лаваль в департаменте Майен на западе Франции получил 3 месяца тюрьмы условно за угрозы смерти в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило издание Ouest-France.
Макрон 10 октября посетил департамент, где принял участие в открытии административного центра округа.
"В ночь с 7 на 8 октября мужчина позвонил в медицинский центр в Лавале и высказал угрозы в адрес президента Макрона в преддверии его предстоящего визита в Майен. Полиция задержала его 9 октября, и он во всем признался", - сообщила изданию прокурор Анн-Лизе Жартон.
Мужчина был приговорен к 3 месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в два года.
В ноябре 2021 года житель города Рен в регионе Бретань был приговорен к 12 месяцам тюрьмы, 9 из которых условно, за повторяющиеся угрозы смерти в адрес Эммануэля Макрона и ряда французских министров.
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