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Во Львове полностью восстановили электроснабжение, заявили власти города - РИА Новости, 12.10.2022
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Во Львове полностью восстановили электроснабжение, заявили власти города
Во Львове полностью восстановили электроснабжение, заявили власти города - РИА Новости, 12.10.2022
Во Львове полностью восстановили электроснабжение, заявили власти города
Электроснабжение Львова на западе Украины полностью восстановлено, возобновлена также подача воды населению, во Львовской области со светом уже 97% населенных... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:37
2022-10-12T13:38
в мире
жкх
андрей садовой
владимир путин
львов
украина
львовская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Электроснабжение Львова на западе Украины полностью восстановлено, возобновлена также подача воды населению, во Львовской области со светом уже 97% населенных пунктов, сообщил в среду замглавы Львовской областной военной администрации Андрей Годик.Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в результате ракетного удара в городе повреждены четыре электроподстанции."Львов - полностью восстановлено электро- и водоснабжение. Если мы говорим об области, то около 97% населённых пунктов обеспечены электроснабжением. Наиболее проблемная ситуация сейчас в Новом Раздолье, там идёт поэтапное подключение потребителей", - сказал Годик в эфире всеукраинского телемарафона.Украинские СМИ во вторник сообщали о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221011/ivano-frankovsk-1823039990.html
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в мире, жкх, андрей садовой, владимир путин, львов, украина, львовская область, вооруженные силы рф
В мире, ЖКХ, Андрей Садовой, Владимир Путин, Львов, Украина, Львовская область, Вооруженные силы РФ
13:37 12.10.2022 (обновлено: 13:38 12.10.2022)
 
Во Львове полностью восстановили электроснабжение, заявили власти города

Власти Львова заявили о полном восстановления энергоснабжения

© РИА Новости / Александр ХроленкоЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Александр Хроленко
Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Электроснабжение Львова на западе Украины полностью восстановлено, возобновлена также подача воды населению, во Львовской области со светом уже 97% населенных пунктов, сообщил в среду замглавы Львовской областной военной администрации Андрей Годик.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в результате ракетного удара в городе повреждены четыре электроподстанции.
"Львов - полностью восстановлено электро- и водоснабжение. Если мы говорим об области, то около 97% населённых пунктов обеспечены электроснабжением. Наиболее проблемная ситуация сейчас в Новом Раздолье, там идёт поэтапное подключение потребителей", - сказал Годик в эфире всеукраинского телемарафона.
Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:45Специальная военная операция на Украине
Ивано-Франковские власти зафиксировали удары по критической инфраструктуре
Украинские СМИ во вторник сообщали о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
07:53Специальная военная операция на Украине
В Киеве объявили воздушную тревогу
 
В миреЖКХАндрей СадовойВладимир ПутинЛьвовУкраинаЛьвовская областьВооруженные силы РФ
 
 
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