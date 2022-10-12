https://ria.ru/20221012/luna-1823510991.html

В НАСА перенесли запуск беспилотной миссии на Луну на 14 ноября

В НАСА перенесли запуск беспилотной миссии на Луну на 14 ноября - РИА Новости, 12.10.2022

В НАСА перенесли запуск беспилотной миссии на Луну на 14 ноября

​​Новая попытка запуска беспилотной миссии корабля Orion на орбиту Луны намечена на 14 ноября, сообщило НАСА в среду. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:28

2022-10-12T19:28

2022-10-12T19:28

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. ​​Новая попытка запуска беспилотной миссии корабля Orion на орбиту Луны намечена на 14 ноября, сообщило НАСА в среду."НАСА планирует осуществить новую попытку запуска миссии "Артемида-1" в понедельник 14 ноября", - сообщило ведомство. Пусковое окно, во время которого сверхтяжелая ракета-носитель SLS должна вывести на орбиту космический корабль Orion, откроется в 00.07 по времени Восточного побережья США. В рамках миссии корабль должен совершить беспилотный полет по лунной орбите, после чего вернуться на Землю. В случае успешного запуска, возвращение корабля намечено на 9 декабря, сообщили в НАСА.Запуск, который должен стать первым испытательным полетом ракеты-носителя и самого космического корабля, уже многократно откладывался о технических причинам. НАСА заявляет, что полет состоится по мере готовности к нему, подчеркивая необходимость обеспечения безопасности полетов с учетом подготовки к будущим пилотируемым миссиям Orion.Как сообщили в ведомстве в связи с новой плановой датой старта, ракета-носитель с кораблем вернется на стартовую площадку 4 ноября. Ранее они были убраны с нее на время прохождения во Флориде урагана "Иан". "Проведенные на прошлой неделе осмотры, подтвердили необходимость проведения минимальных работ по подготовке ракеты и космического корабля к возвращению на стартовую площадку", - говорится в сообщении НАСА. Необходимые работы названы стандартными и включают замену небольших участков тепловой защиты, зарядку или замену аккумуляторов ракеты, полезной нагрузки и системы аварийного прекращения полета.В случае, если запуск 14 ноября не состоится, резервные даты запланированы на 16 и 19 ноября.

https://ria.ru/20220828/luna-1812730407.html

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