В НАСА перенесли запуск беспилотной миссии на Луну на 14 ноября
В НАСА перенесли запуск беспилотной миссии "Артемида-1" на Луну на 14 ноября
Луна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Новая попытка запуска беспилотной миссии корабля Orion на орбиту Луны намечена на 14 ноября, сообщило НАСА в среду.
"НАСА планирует осуществить новую попытку запуска миссии "Артемида-1" в понедельник 14 ноября", - сообщило ведомство. Пусковое окно, во время которого сверхтяжелая ракета-носитель SLS должна вывести на орбиту космический корабль Orion, откроется в 00.07 по времени Восточного побережья США. В рамках миссии корабль должен совершить беспилотный полет по лунной орбите, после чего вернуться на Землю. В случае успешного запуска, возвращение корабля намечено на 9 декабря, сообщили в НАСА.
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Запуск, который должен стать первым испытательным полетом ракеты-носителя и самого космического корабля, уже многократно откладывался о технических причинам. НАСА заявляет, что полет состоится по мере готовности к нему, подчеркивая необходимость обеспечения безопасности полетов с учетом подготовки к будущим пилотируемым миссиям Orion.
Как сообщили в ведомстве в связи с новой плановой датой старта, ракета-носитель с кораблем вернется на стартовую площадку 4 ноября. Ранее они были убраны с нее на время прохождения во Флориде урагана "Иан". "Проведенные на прошлой неделе осмотры, подтвердили необходимость проведения минимальных работ по подготовке ракеты и космического корабля к возвращению на стартовую площадку", - говорится в сообщении НАСА. Необходимые работы названы стандартными и включают замену небольших участков тепловой защиты, зарядку или замену аккумуляторов ракеты, полезной нагрузки и системы аварийного прекращения полета.
В случае, если запуск 14 ноября не состоится, резервные даты запланированы на 16 и 19 ноября.