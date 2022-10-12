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В НАСА перенесли запуск беспилотной миссии на Луну на 14 ноября - РИА Новости, 12.10.2022
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Наука
https://ria.ru/20221012/luna-1823510991.html
В НАСА перенесли запуск беспилотной миссии на Луну на 14 ноября
В НАСА перенесли запуск беспилотной миссии на Луну на 14 ноября - РИА Новости, 12.10.2022
В НАСА перенесли запуск беспилотной миссии на Луну на 14 ноября
​​Новая попытка запуска беспилотной миссии корабля Orion на орбиту Луны намечена на 14 ноября, сообщило НАСА в среду. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:28
2022-10-12T19:28
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. ​​Новая попытка запуска беспилотной миссии корабля Orion на орбиту Луны намечена на 14 ноября, сообщило НАСА в среду."НАСА планирует осуществить новую попытку запуска миссии "Артемида-1" в понедельник 14 ноября", - сообщило ведомство. Пусковое окно, во время которого сверхтяжелая ракета-носитель SLS должна вывести на орбиту космический корабль Orion, откроется в 00.07 по времени Восточного побережья США. В рамках миссии корабль должен совершить беспилотный полет по лунной орбите, после чего вернуться на Землю. В случае успешного запуска, возвращение корабля намечено на 9 декабря, сообщили в НАСА.Запуск, который должен стать первым испытательным полетом ракеты-носителя и самого космического корабля, уже многократно откладывался о технических причинам. НАСА заявляет, что полет состоится по мере готовности к нему, подчеркивая необходимость обеспечения безопасности полетов с учетом подготовки к будущим пилотируемым миссиям Orion.Как сообщили в ведомстве в связи с новой плановой датой старта, ракета-носитель с кораблем вернется на стартовую площадку 4 ноября. Ранее они были убраны с нее на время прохождения во Флориде урагана "Иан". "Проведенные на прошлой неделе осмотры, подтвердили необходимость проведения минимальных работ по подготовке ракеты и космического корабля к возвращению на стартовую площадку", - говорится в сообщении НАСА. Необходимые работы названы стандартными и включают замену небольших участков тепловой защиты, зарядку или замену аккумуляторов ракеты, полезной нагрузки и системы аварийного прекращения полета.В случае, если запуск 14 ноября не состоится, резервные даты запланированы на 16 и 19 ноября.
https://ria.ru/20220828/luna-1812730407.html
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космос - риа наука, луна, сша, земля, наса
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, США, Земля, НАСА
19:28 12.10.2022
 
В НАСА перенесли запуск беспилотной миссии на Луну на 14 ноября

В НАСА перенесли запуск беспилотной миссии "Артемида-1" на Луну на 14 ноября

© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Луна. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. ​​Новая попытка запуска беспилотной миссии корабля Orion на орбиту Луны намечена на 14 ноября, сообщило НАСА в среду.
"НАСА планирует осуществить новую попытку запуска миссии "Артемида-1" в понедельник 14 ноября", - сообщило ведомство. Пусковое окно, во время которого сверхтяжелая ракета-носитель SLS должна вывести на орбиту космический корабль Orion, откроется в 00.07 по времени Восточного побережья США. В рамках миссии корабль должен совершить беспилотный полет по лунной орбите, после чего вернуться на Землю. В случае успешного запуска, возвращение корабля намечено на 9 декабря, сообщили в НАСА.
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Запуск, который должен стать первым испытательным полетом ракеты-носителя и самого космического корабля, уже многократно откладывался о технических причинам. НАСА заявляет, что полет состоится по мере готовности к нему, подчеркивая необходимость обеспечения безопасности полетов с учетом подготовки к будущим пилотируемым миссиям Orion.
Как сообщили в ведомстве в связи с новой плановой датой старта, ракета-носитель с кораблем вернется на стартовую площадку 4 ноября. Ранее они были убраны с нее на время прохождения во Флориде урагана "Иан". "Проведенные на прошлой неделе осмотры, подтвердили необходимость проведения минимальных работ по подготовке ракеты и космического корабля к возвращению на стартовую площадку", - говорится в сообщении НАСА. Необходимые работы названы стандартными и включают замену небольших участков тепловой защиты, зарядку или замену аккумуляторов ракеты, полезной нагрузки и системы аварийного прекращения полета.
В случае, если запуск 14 ноября не состоится, резервные даты запланированы на 16 и 19 ноября.
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