https://ria.ru/20221012/lnr-1823396352.html
ВС России пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР
ВС России пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2022
ВС России пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР
Вооруженные силы РФ отбили попытки противника форсировать реку Жеребец в Луганской народной республике, сообщили в среду в Минобороны РФ."Уничтожено три боевые... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:10
2022-10-12T15:10
2022-10-12T16:53
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отбили попытки противника форсировать реку Жеребец в Луганской народной республике, сообщили в среду в Минобороны РФ."Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60-ти украинских военнослужащих", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:10 12.10.2022 (обновлено: 16:53 12.10.2022)
ВС России пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР
Минобороны: ВС России уничтожили около 60 украинских военных, форсировавших Жеребец в ЛНР