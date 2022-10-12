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ВС России пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/lnr-1823396352.html
ВС России пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР
ВС России пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2022
ВС России пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР
Вооруженные силы РФ отбили попытки противника форсировать реку Жеребец в Луганской народной республике, сообщили в среду в Минобороны РФ."Уничтожено три боевые... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:10
2022-10-12T16:53
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отбили попытки противника форсировать реку Жеребец в Луганской народной республике, сообщили в среду в Минобороны РФ."Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60-ти украинских военнослужащих", - сказали в Минобороны.
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:10 12.10.2022 (обновлено: 16:53 12.10.2022)
 
ВС России пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР

Минобороны: ВС России уничтожили около 60 украинских военных, форсировавших Жеребец в ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы артиллерийского расчета в ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Бойцы артиллерийского расчета в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отбили попытки противника форсировать реку Жеребец в Луганской народной республике, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60-ти украинских военнослужащих", - сказали в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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