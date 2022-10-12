https://ria.ru/20221012/lnr-1823396352.html

ВС России пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР

ВС России пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2022

ВС России пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР

Вооруженные силы РФ отбили попытки противника форсировать реку Жеребец в Луганской народной республике, сообщили в среду в Минобороны РФ."Уничтожено три боевые... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:10

2022-10-12T15:10

2022-10-12T16:53

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отбили попытки противника форсировать реку Жеребец в Луганской народной республике, сообщили в среду в Минобороны РФ."Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60-ти украинских военнослужащих", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины