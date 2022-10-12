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Шутка президента Литвы про Германию привела немцев в ужас - РИА Новости, 12.10.2022
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Шутка президента Литвы про Германию привела немцев в ужас
Шутка президента Литвы про Германию привела немцев в ужас - РИА Новости, 12.10.2022
Шутка президента Литвы про Германию привела немцев в ужас
Читатели немецкого журнала Spiegel сочли оскорбительным сравнение бундесвера с девушкой от президента Литвы Гитанаса Науседы. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:09
2022-10-12T23:09
в мире
литва
германия
гитанас науседа
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel сочли оскорбительным сравнение бундесвера с девушкой от президента Литвы Гитанаса Науседы.Литовский лидер заявил, что немецкая армия — "это не девушка, которую можно пригласить провести хороший вечер на свежем воздухе, ей нужен брачный договор"."Непонятно, кого он оскорбил сильнее. Немцев? Нашу армию? Или девушек?" — спросил пользователь."Мы определенно имеем дело с фрейдизмом. Литва считает вооруженные силы девушками. Я думаю, что в некотором смысле мы должны отнестись к этому серьезно", — написал один из комментаторов."А он умеет сказать что-то не то в неподходящий момент", — отметил немец."Так уж сложилось, что бундесвер не воспринимают в Литве всерьез. Наши солдаты должны уйти оттуда. У нас там нет никаких дел, — резюмировал читатель.Образное сравнение Науседы не понравилось и соотечественникам президента. LRT (Литовское радио и телевидение) пишет, что этими словами он спровоцировал волну критики в свой адрес со стороны правозащитников, потому что многие посчитали заявление президента признаком "типичного сексизма".По мнению, доктора Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргариты Янкаускайте, Науседа обесценивает женщин. А глава управления по правам человека Литвы Юрате Юшкайте назвал эту шутку "типичной сексистской речью, в которой женщина стала инструментом мужчины, а не активной личностью с собственным мнением".
https://ria.ru/20221004/frg-1821308216.html
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в мире, литва, германия, гитанас науседа
В мире, Литва, Германия, Гитанас Науседа
23:09 12.10.2022
 
Шутка президента Литвы про Германию привела немцев в ужас

Читатели Spiegel не оценили шутку президента Литвы Науседы про немецкую армию и девушку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel сочли оскорбительным сравнение бундесвера с девушкой от президента Литвы Гитанаса Науседы.
Литовский лидер заявил, что немецкая армия — "это не девушка, которую можно пригласить провести хороший вечер на свежем воздухе, ей нужен брачный договор".
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"Непонятно, кого он оскорбил сильнее. Немцев? Нашу армию? Или девушек?" — спросил пользователь.
"Мы определенно имеем дело с фрейдизмом. Литва считает вооруженные силы девушками. Я думаю, что в некотором смысле мы должны отнестись к этому серьезно", — написал один из комментаторов.

"Неправильное определение пола — большая ошибка", — добавил еще один.

"А он умеет сказать что-то не то в неподходящий момент", — отметил немец.
"Так уж сложилось, что бундесвер не воспринимают в Литве всерьез. Наши солдаты должны уйти оттуда. У нас там нет никаких дел, — резюмировал читатель.
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Образное сравнение Науседы не понравилось и соотечественникам президента. LRT (Литовское радио и телевидение) пишет, что этими словами он спровоцировал волну критики в свой адрес со стороны правозащитников, потому что многие посчитали заявление президента признаком "типичного сексизма".
По мнению, доктора Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргариты Янкаускайте, Науседа обесценивает женщин. А глава управления по правам человека Литвы Юрате Юшкайте назвал эту шутку "типичной сексистской речью, в которой женщина стала инструментом мужчины, а не активной личностью с собственным мнением".
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В миреЛитваГерманияГитанас Науседа
 
 
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