https://ria.ru/20221012/litva-1823546417.html

Шутка президента Литвы про Германию привела немцев в ужас

Шутка президента Литвы про Германию привела немцев в ужас - РИА Новости, 12.10.2022

Шутка президента Литвы про Германию привела немцев в ужас

Читатели немецкого журнала Spiegel сочли оскорбительным сравнение бундесвера с девушкой от президента Литвы Гитанаса Науседы. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T23:09

2022-10-12T23:09

2022-10-12T23:09

в мире

литва

германия

гитанас науседа

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel сочли оскорбительным сравнение бундесвера с девушкой от президента Литвы Гитанаса Науседы.Литовский лидер заявил, что немецкая армия — "это не девушка, которую можно пригласить провести хороший вечер на свежем воздухе, ей нужен брачный договор"."Непонятно, кого он оскорбил сильнее. Немцев? Нашу армию? Или девушек?" — спросил пользователь."Мы определенно имеем дело с фрейдизмом. Литва считает вооруженные силы девушками. Я думаю, что в некотором смысле мы должны отнестись к этому серьезно", — написал один из комментаторов."А он умеет сказать что-то не то в неподходящий момент", — отметил немец."Так уж сложилось, что бундесвер не воспринимают в Литве всерьез. Наши солдаты должны уйти оттуда. У нас там нет никаких дел, — резюмировал читатель.Образное сравнение Науседы не понравилось и соотечественникам президента. LRT (Литовское радио и телевидение) пишет, что этими словами он спровоцировал волну критики в свой адрес со стороны правозащитников, потому что многие посчитали заявление президента признаком "типичного сексизма".По мнению, доктора Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргариты Янкаускайте, Науседа обесценивает женщин. А глава управления по правам человека Литвы Юрате Юшкайте назвал эту шутку "типичной сексистской речью, в которой женщина стала инструментом мужчины, а не активной личностью с собственным мнением".

https://ria.ru/20221004/frg-1821308216.html

https://ria.ru/20221006/germaniya-1821829188.html

https://ria.ru/20220929/litva-1820378397.html

литва

германия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, литва, германия, гитанас науседа