https://ria.ru/20221012/litva-1823376447.html
В Литве разгорелся скандал из-за шутки президента в адрес Германии
В Литве разгорелся скандал из-за шутки президента в адрес Германии - РИА Новости, 12.10.2022
В Литве разгорелся скандал из-за шутки президента в адрес Германии
Президент Литвы Гитанас Науседа вызвал скандал в стране, сравнив бундесвер с девушкой, пишет LRT (Литовское радио и телевидение). РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:21
2022-10-12T14:21
2022-10-12T15:14
в мире
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа вызвал скандал в стране, сравнив бундесвер с девушкой, пишет LRT (Литовское радио и телевидение).Как отмечают в издании, этими словами он спровоцировал волну критики в свой адрес со стороны правозащитников, потому что многие посчитали заявление президента признаком "типичного сексизма".Так, по мнению экспертов в области прав человека, Науседа обесценивает женщин."Президент страны не должен позволять себе такие высказывания. Грустно, что Литва продолжает следовать плохим традициям: раньше у нас был премьер, который говорил, что женщины должны украшать кабинет, а теперь президент, который позволяет себе такие шутки", — поделилась мнением доктор Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргарита Янкаускайте.Глава управления по правам человека страны Юрате Юшкайте также не смогла пройти мимо слов главы государства, назвав его шутку "типичной сексистской речью, в которой женщина стала инструментом мужчины, а не активной личностью с собственным мнением".
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823354982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гитанас науседа, литва, германия
В мире, Гитанас Науседа, Литва, Германия
14:21 12.10.2022 (обновлено: 15:14 12.10.2022)
В Литве разгорелся скандал из-за шутки президента в адрес Германии
Президент Литвы Гитанас Науседа попал в скандал, сравнив немецкую армию с девушкой
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Президент Литвы Гитанас Науседа вызвал скандал в стране, сравнив бундесвер с девушкой, пишет LRT
(Литовское радио и телевидение).
"Немецкая армия — это не девушка, которую можно пригласить провести хороший вечер на свежем воздухе, ей нужен брачный договор", — заявил глава государства.
Как отмечают в издании, этими словами он спровоцировал волну критики в свой адрес со стороны правозащитников, потому что многие посчитали заявление президента признаком "типичного сексизма".
Так, по мнению экспертов в области прав человека, Науседа обесценивает женщин.
"Президент страны не должен позволять себе такие высказывания. Грустно, что Литва продолжает следовать плохим традициям: раньше у нас был премьер, который говорил, что женщины должны украшать кабинет, а теперь президент, который позволяет себе такие шутки", — поделилась мнением доктор Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргарита Янкаускайте.
Глава управления по правам человека страны Юрате Юшкайте также не смогла пройти мимо слов главы государства, назвав его шутку "типичной сексистской речью, в которой женщина стала инструментом мужчины, а не активной личностью с собственным мнением".