https://ria.ru/20221012/litva-1823376447.html

В Литве разгорелся скандал из-за шутки президента в адрес Германии

В Литве разгорелся скандал из-за шутки президента в адрес Германии - РИА Новости, 12.10.2022

В Литве разгорелся скандал из-за шутки президента в адрес Германии

Президент Литвы Гитанас Науседа вызвал скандал в стране, сравнив бундесвер с девушкой, пишет LRT (Литовское радио и телевидение). РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:21

2022-10-12T14:21

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в мире

гитанас науседа

литва

германия

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа вызвал скандал в стране, сравнив бундесвер с девушкой, пишет LRT (Литовское радио и телевидение).Как отмечают в издании, этими словами он спровоцировал волну критики в свой адрес со стороны правозащитников, потому что многие посчитали заявление президента признаком "типичного сексизма".Так, по мнению экспертов в области прав человека, Науседа обесценивает женщин."Президент страны не должен позволять себе такие высказывания. Грустно, что Литва продолжает следовать плохим традициям: раньше у нас был премьер, который говорил, что женщины должны украшать кабинет, а теперь президент, который позволяет себе такие шутки", — поделилась мнением доктор Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргарита Янкаускайте.Глава управления по правам человека страны Юрате Юшкайте также не смогла пройти мимо слов главы государства, назвав его шутку "типичной сексистской речью, в которой женщина стала инструментом мужчины, а не активной личностью с собственным мнением".

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823354982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, гитанас науседа, литва, германия