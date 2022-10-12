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Курс доллара вырос до 64,42 рубля - РИА Новости, 12.10.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221012/kurs-1823509954.html
Курс доллара вырос до 64,42 рубля
Курс доллара вырос до 64,42 рубля - РИА Новости, 12.10.2022
Курс доллара вырос до 64,42 рубля
Валюта РФ упала в среду к доллару до 64,42 рубля, а к евро – до 62,75 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:22
2022-10-12T19:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Валюта РФ упала в среду к доллару до 64,42 рубля, а к евро – до 62,75 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" в среду на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 76 копеек, до 64,42 рубля, евро - на 27 копеек, до 62,75 рубля, юаня - не изменился и составил 8,683 рубля.
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экономика, россия, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа
19:22 12.10.2022
 
Курс доллара вырос до 64,42 рубля

Мосбиржа: курс доллара по итогам среды вырос до 64,42 рубля, евро — до 62,75 рубля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Валюта РФ упала в среду к доллару до 64,42 рубля, а к евро – до 62,75 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" в среду на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 76 копеек, до 64,42 рубля, евро - на 27 копеек, до 62,75 рубля, юаня - не изменился и составил 8,683 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржа
 
 
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