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Курс евро поднялся выше 64 рублей впервые с 7 июля

Курс евро поднялся выше 64 рублей впервые с 7 июля - РИА Новости, 12.10.2022

Курс евро поднялся выше 64 рублей впервые с 7 июля

Рубль утром в среду усиливает снижение - доллар торгуется чуть выше 64,58 рубля, евро растет до 63,78 и уже поднимался выше 64 рублей, впервые с 7 июля, следует РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:13

2022-10-12T09:13

2022-10-12T10:06

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Рубль утром в среду усиливает снижение - доллар торгуется чуть выше 64,58 рубля, евро растет до 63,78 и уже поднимался выше 64 рублей, впервые с 7 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 9.55 мск рос на 92 копейки, до 64,58 рубля, юаня - на 16 копеек, до 8,84 рубля, евро - на 1,3 рубля, до 63,78 рубля и максимально поднимался до 64,08 рубля, впервые с 7 июля.Чуть ранее доллар приближался к отметке 65 рублей, но отскочил от 64,93 рубля до 63,02 рубля, а затем снова перешел к росту.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, курс рубля, курс доллара