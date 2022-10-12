https://ria.ru/20221012/krym-1823320576.html

Эксперты рассказали, как поддержать турбизнес Крыма

Эксперты рассказали, как поддержать турбизнес Крыма - РИА Новости, 12.10.2022

Эксперты рассказали, как поддержать турбизнес Крыма

Разовые выплаты сотрудникам компаний в размере МРОТ и льготное кредитование могут поддержать туристический бизнес Крыма, сообщили в АТОР. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:46

2022-10-12T18:46

2022-10-12T18:46

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севастополь

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Разовые выплаты сотрудникам компаний в размере МРОТ и льготное кредитование могут поддержать туристический бизнес Крыма, сообщили в АТОР."Местным объектам крайне необходима государственная помощь. При этом речь идет не о стимулировании спроса, а о настоящих живых деньгах. Одной из возможных мер поддержки участники рынка называют разовые выплаты сотрудникам туркомпаний в размере МРОТ (такой механизм уже применялся ранее). И они обязательно должны быть невозвратными", — заявили в ассоциации.В числе еще одной перспективной мерой эксперты назвали программу льготного кредитования. По их мнению, туристическим предприятиям Крыма и Севастополя нужны быстрые и упрощенные схемы получения кредитов без залога с минимальной или даже нулевой ставкой.Из-за спада турпотока не исключается закрытие некоторых отелей в межсезонье. По прогнозам участников рынка, этой зимой таких объектов размещения в Крыму будет больше, чем в прошлом."Открытыми на осень и зиму останутся только те гостиницы, которые могут позволить себе работать в убыток, то есть у которых есть своя финансовая "подушка безопасности". Это, например, популярные объекты с подогреваемыми бассейнами, SPA-центрами, подготовленными праздничными программами, а также часть санаториев, основная загрузка которых связана с исполнением госконтрактов", — добавили в ассоциации.Поэтому стимулированием спроса на Крым в данный момент заниматься рано, отмечается в сообщении. "Акции типа кешбэка будут более уместны ближе к сезону. Например, начиная с января-февраля", — заключили в АТОР.Правительство РФ выделит 1,6 миллиарда рублей на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя после происшествия на мосту в субботу. Ростуризм в ближайшие дни подготовит необходимую документацию.

https://ria.ru/20221012/krym-1823305538.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

севастополь, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, туристы, новости - туризм, республика крым, отели