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Эксперты рассказали, как поддержать турбизнес Крыма - РИА Новости, 12.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221012/krym-1823320576.html
Эксперты рассказали, как поддержать турбизнес Крыма
Эксперты рассказали, как поддержать турбизнес Крыма - РИА Новости, 12.10.2022
Эксперты рассказали, как поддержать турбизнес Крыма
Разовые выплаты сотрудникам компаний в размере МРОТ и льготное кредитование могут поддержать туристический бизнес Крыма, сообщили в АТОР. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:46
2022-10-12T18:46
туризм
севастополь
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
туристы
новости - туризм
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Разовые выплаты сотрудникам компаний в размере МРОТ и льготное кредитование могут поддержать туристический бизнес Крыма, сообщили в АТОР."Местным объектам крайне необходима государственная помощь. При этом речь идет не о стимулировании спроса, а о настоящих живых деньгах. Одной из возможных мер поддержки участники рынка называют разовые выплаты сотрудникам туркомпаний в размере МРОТ (такой механизм уже применялся ранее). И они обязательно должны быть невозвратными", — заявили в ассоциации.В числе еще одной перспективной мерой эксперты назвали программу льготного кредитования. По их мнению, туристическим предприятиям Крыма и Севастополя нужны быстрые и упрощенные схемы получения кредитов без залога с минимальной или даже нулевой ставкой.Из-за спада турпотока не исключается закрытие некоторых отелей в межсезонье. По прогнозам участников рынка, этой зимой таких объектов размещения в Крыму будет больше, чем в прошлом."Открытыми на осень и зиму останутся только те гостиницы, которые могут позволить себе работать в убыток, то есть у которых есть своя финансовая "подушка безопасности". Это, например, популярные объекты с подогреваемыми бассейнами, SPA-центрами, подготовленными праздничными программами, а также часть санаториев, основная загрузка которых связана с исполнением госконтрактов", — добавили в ассоциации.Поэтому стимулированием спроса на Крым в данный момент заниматься рано, отмечается в сообщении. "Акции типа кешбэка будут более уместны ближе к сезону. Например, начиная с января-февраля", — заключили в АТОР.Правительство РФ выделит 1,6 миллиарда рублей на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя после происшествия на мосту в субботу. Ростуризм в ближайшие дни подготовит необходимую документацию.
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севастополь
россия
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севастополь, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, туристы, новости - туризм, республика крым, отели
Туризм, Севастополь, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Туризм, туристы, Новости - Туризм, Республика Крым, Отели
18:46 12.10.2022
 
Эксперты рассказали, как поддержать турбизнес Крыма

АТОР: разовые выплаты сотрудникам и льготные кредиты могут поддержать турбизнес Крыма

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОтдыхающие гуляют по набережной Ялты
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Разовые выплаты сотрудникам компаний в размере МРОТ и льготное кредитование могут поддержать туристический бизнес Крыма, сообщили в АТОР.
"Местным объектам крайне необходима государственная помощь. При этом речь идет не о стимулировании спроса, а о настоящих живых деньгах. Одной из возможных мер поддержки участники рынка называют разовые выплаты сотрудникам туркомпаний в размере МРОТ (такой механизм уже применялся ранее). И они обязательно должны быть невозвратными", — заявили в ассоциации.
В числе еще одной перспективной мерой эксперты назвали программу льготного кредитования. По их мнению, туристическим предприятиям Крыма и Севастополя нужны быстрые и упрощенные схемы получения кредитов без залога с минимальной или даже нулевой ставкой.
Из-за спада турпотока не исключается закрытие некоторых отелей в межсезонье. По прогнозам участников рынка, этой зимой таких объектов размещения в Крыму будет больше, чем в прошлом.
"Открытыми на осень и зиму останутся только те гостиницы, которые могут позволить себе работать в убыток, то есть у которых есть своя финансовая "подушка безопасности". Это, например, популярные объекты с подогреваемыми бассейнами, SPA-центрами, подготовленными праздничными программами, а также часть санаториев, основная загрузка которых связана с исполнением госконтрактов", — добавили в ассоциации.
Поэтому стимулированием спроса на Крым в данный момент заниматься рано, отмечается в сообщении. "Акции типа кешбэка будут более уместны ближе к сезону. Например, начиная с января-февраля", — заключили в АТОР.
Правительство РФ выделит 1,6 миллиарда рублей на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя после происшествия на мосту в субботу. Ростуризм в ближайшие дни подготовит необходимую документацию.
Санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт&СПА в Ялте - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:13Туризм
Власти Крыма рассказали, есть ли свободные номера в гостиницах
 
ТуризмСевастопольРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТуризмтуристыНовости - ТуризмРеспублика КрымОтели
 
 
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