https://ria.ru/20221012/krym-1823309401.html
В Крыму сообщили о незначительном оттоке туристов с полуострова
В Крыму сообщили о незначительном оттоке туристов с полуострова - РИА Новости, 12.10.2022
В Крыму сообщили о незначительном оттоке туристов с полуострова
Отток отдыхающих из Крыма после произошедшего ЧП на Крымском мосту незначителен, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:57
2022-10-12T15:57
2022-10-12T15:57
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
чп на крымском мосту
туристы
туризм
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости. Отток отдыхающих из Крыма после произошедшего ЧП на Крымском мосту незначителен, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Никакой паники не произошло. Есть определенное количество отмен бронирований в пределах 20 процентов, но есть и новые заявки. Многие туристы не ожидали, несмотря на всю эту ситуацию, что логистически ничего серьезно не изменилось — задержка была несколько часов, вечером уже пошли поезда, поехал автомобильный транспорт", — сказал Волченко в кулуарах форума "Интурмаркет. Осень".Межрегиональный форум "Интурмаркет. Осень" стартовал в курортном комплексе Mriya Resort&Spa в Крыму. Эксперты отрасли обсудят изменения в индустрии гостеприимства и меры поддержки развития внутреннего туризма в условиях текущей геополитической ситуации. Форум пройдет с 12 по 14 октября.
https://ria.ru/20221010/krym-1822710790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), чп на крымском мосту, туристы, туризм, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), ЧП на Крымском мосту, туристы, Туризм, Республика Крым
В Крыму сообщили о незначительном оттоке туристов с полуострова
Вадим Волченко: отток туристов из Крыма после происшествия на мосту незначителен