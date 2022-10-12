https://ria.ru/20221012/krym-1823309401.html

В Крыму сообщили о незначительном оттоке туристов с полуострова

В Крыму сообщили о незначительном оттоке туристов с полуострова - РИА Новости, 12.10.2022

В Крыму сообщили о незначительном оттоке туристов с полуострова

Отток отдыхающих из Крыма после произошедшего ЧП на Крымском мосту незначителен, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:57

2022-10-12T15:57

2022-10-12T15:57

туризм

новости - туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

чп на крымском мосту

туристы

туризм

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости. Отток отдыхающих из Крыма после произошедшего ЧП на Крымском мосту незначителен, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Никакой паники не произошло. Есть определенное количество отмен бронирований в пределах 20 процентов, но есть и новые заявки. Многие туристы не ожидали, несмотря на всю эту ситуацию, что логистически ничего серьезно не изменилось — задержка была несколько часов, вечером уже пошли поезда, поехал автомобильный транспорт", — сказал Волченко в кулуарах форума "Интурмаркет. Осень".Межрегиональный форум "Интурмаркет. Осень" стартовал в курортном комплексе Mriya Resort&Spa в Крыму. Эксперты отрасли обсудят изменения в индустрии гостеприимства и меры поддержки развития внутреннего туризма в условиях текущей геополитической ситуации. Форум пройдет с 12 по 14 октября.

https://ria.ru/20221010/krym-1822710790.html

республика крым

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), чп на крымском мосту, туристы, туризм, республика крым