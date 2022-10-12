https://ria.ru/20221012/krasnov-1823298849.html

Краснов заявил о преодолении негативных тенденций частичной мобилизации

Краснов заявил о преодолении негативных тенденций частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022

Краснов заявил о преодолении негативных тенденций частичной мобилизации

Прокуроры с начала частичной мобилизации выявили более 1,5 тысяч нарушений законодательства, благодаря их вмешательству негативные тенденции мобилизационных... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:28

2022-10-12T10:28

2022-10-12T11:38

здоровье - общество

игорь краснов

владимир путин

дмитрий медведев

россия

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Прокуроры с начала частичной мобилизации выявили более 1,5 тысяч нарушений законодательства, благодаря их вмешательству негативные тенденции мобилизационных мероприятий в значительной степени преодолены, заявил в интервью РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов."Органы прокуратуры работают над обеспечением реальной защиты граждан, не подлежащих мобилизации, принятием исчерпывающих мер по восстановлению прав, в том числе тех из них, кто необоснованно призван и уже направлен в войска. Всего с начала мобилизации прокурорами выявлено более 1,5 тысяч нарушений законодательства, для которых только актов реагирования внесено около 500", - сказал глава ведомства.По его словам, органы прокуратуры осуществляют надзор за порядком в делах в целом."В каких-то случаях приняты меры по оборудованию спальных мест, обеспечению призванных граждан форменным обмундированием и другим вещевым имуществом. А есть и ситуации, когда в результате вмешательства военных прокуроров воинские части-формирователи дополнительно оснащаются необходимой для обучения техникой, обеспечиваются имеющими надлежащую подготовку специалистами", - рассказал Краснов.При этом, по его словам, важно отметить, что, несмотря на все указанные огорчительные просчеты, прокуроры констатируют высокий уровень воинского духа и патриотизма защитников Отечества, многие из которых пришли в военкоматы, не дожидаясь получения повесток."Подводя итог, скажу, что в результате вмешательства прокуроров негативные тенденции мобилизационных мероприятий в значительной степени преодолены, большинство вскрытых текущих недочетов устранено либо находятся в стадии устранения, допущенные организационные ошибки будут проанализированы, чтобы они не повторялись", - отметил Краснов."Мы вырабатываем системные меры по всем направлениям, начиная от вручения повесток и обеспечения пайками до получения навыков управления военной техникой. Заверяю вас, что средствами надзора, используя весь арсенал мер реагирования, мы добьемся соблюдения законности при проведении частичной мобилизации, чтобы призывались те, кто способен выполнить поставленные главой государства задачи", - заключил генпрокурор.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сбои отметил, что мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет: "есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство". Но главное, подчеркнул он, страна объединилась для защиты своих людей и Отечества.На встрече с избранными губернаторами 10 октября Путин вновь заявил, что вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно". По его словам, проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго, и сейчас представился хороший повод, чтобы разобраться с ними.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>

https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823279332.html

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820448547.html

https://ria.ru/20221012/krasnov-1823280421.html

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здоровье - общество, игорь краснов, владимир путин, дмитрий медведев, россия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии