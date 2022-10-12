https://ria.ru/20221012/koronavirus-1823425369.html
В ВОЗ заявили о новой волне пандемии коронавируса
В ВОЗ заявили о новой волне пандемии коронавируса - РИА Новости, 12.10.2022
В ВОЗ заявили о новой волне пандемии коронавируса
Ухудшение статистики по коронавирусной инфекции в Европе свидетельствует о начале новой волны пандемии, говорится в совместном заявлении еврокомиссара по... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:17
2022-10-12T16:17
2022-10-12T16:19
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Ухудшение статистики по коронавирусной инфекции в Европе свидетельствует о начале новой волны пандемии, говорится в совместном заявлении еврокомиссара по здравоохранению, регионального директора по Европе ВОЗ и директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний."К сожалению, в Европе мы снова наблюдаем рост показателей, что свидетельствует о начале новой волны инфекции", - отмечается в нем.Возможность одновременной циркуляции COVID-19 и сезонного гриппа в этом году может подвергнуть риску наиболее уязвимых жителей региона и усилить давление на его системы здравоохранения, отмечается в заявлении."Наряду с мерами общественного здравоохранения вакцинация остается одним из наших наиболее эффективных средств против обоих вирусов. Мы призываем страны европейского региона уделить первоочередное внимание защите наиболее уязвимых групп (населения - ред.) путем совместного введения вакцин против гриппа и COVID-19, когда это возможно", - говорится в заявлении.Также в нем отмечается, что "миллионы людей в регионе до сих пор не вакцинированы против COVID-19". Поэтому европейские страны должны приложить все усилия, чтобы охватить вакцинацией непривитых жителей.
https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821822045.html
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в мире, здоровье - общество, европа, воз, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Здоровье - Общество, Европа, ВОЗ, Коронавирус COVID-19
16:17 12.10.2022 (обновлено: 16:19 12.10.2022)
В ВОЗ заявили о новой волне пандемии коронавируса
ВОЗ: ухудшение статистики по заболеваемости COVID-19 говорит о новой волне пандемии
БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Ухудшение статистики по коронавирусной инфекции в Европе свидетельствует о начале новой волны пандемии, говорится в совместном заявлении еврокомиссара по здравоохранению, регионального директора по Европе ВОЗ и директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
"К сожалению, в Европе мы снова наблюдаем рост показателей, что свидетельствует о начале новой волны инфекции", - отмечается в нем.
Возможность одновременной циркуляции COVID-19 и сезонного гриппа в этом году может подвергнуть риску наиболее уязвимых жителей региона и усилить давление на его системы здравоохранения, отмечается в заявлении.
"Наряду с мерами общественного здравоохранения вакцинация остается одним из наших наиболее эффективных средств против обоих вирусов. Мы призываем страны европейского региона уделить первоочередное внимание защите наиболее уязвимых групп (населения - ред.) путем совместного введения вакцин против гриппа и COVID-19, когда это возможно", - говорится в заявлении.
Также в нем отмечается, что "миллионы людей в регионе до сих пор не вакцинированы против COVID-19". Поэтому европейские страны должны приложить все усилия, чтобы охватить вакцинацией непривитых жителей.