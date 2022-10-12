https://ria.ru/20221012/koronavirus-1823425369.html

В ВОЗ заявили о новой волне пандемии коронавируса

В ВОЗ заявили о новой волне пандемии коронавируса - РИА Новости, 12.10.2022

В ВОЗ заявили о новой волне пандемии коронавируса

Ухудшение статистики по коронавирусной инфекции в Европе свидетельствует о начале новой волны пандемии, говорится в совместном заявлении еврокомиссара по... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:17

2022-10-12T16:17

2022-10-12T16:19

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

европа

воз

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791134527_0:155:3067:1880_1920x0_80_0_0_16c2d34c22c5a3c288165c0970008930.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Ухудшение статистики по коронавирусной инфекции в Европе свидетельствует о начале новой волны пандемии, говорится в совместном заявлении еврокомиссара по здравоохранению, регионального директора по Европе ВОЗ и директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний."К сожалению, в Европе мы снова наблюдаем рост показателей, что свидетельствует о начале новой волны инфекции", - отмечается в нем.Возможность одновременной циркуляции COVID-19 и сезонного гриппа в этом году может подвергнуть риску наиболее уязвимых жителей региона и усилить давление на его системы здравоохранения, отмечается в заявлении."Наряду с мерами общественного здравоохранения вакцинация остается одним из наших наиболее эффективных средств против обоих вирусов. Мы призываем страны европейского региона уделить первоочередное внимание защите наиболее уязвимых групп (населения - ред.) путем совместного введения вакцин против гриппа и COVID-19, когда это возможно", - говорится в заявлении.Также в нем отмечается, что "миллионы людей в регионе до сих пор не вакцинированы против COVID-19". Поэтому европейские страны должны приложить все усилия, чтобы охватить вакцинацией непривитых жителей.

https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821822045.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, европа, воз, коронавирус covid-19