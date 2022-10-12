https://ria.ru/20221012/koronavirus-1823320387.html

В России за сутки госпитализировали 1813 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1813 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2022

В России за сутки госпитализировали 1813 заболевших COVID-19

Более 15,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 105 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:43

2022-10-12T11:43

2022-10-12T11:43

распространение коронавируса

общество

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россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Более 15,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 105 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1813 человек, на 27,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение - в 53, ситуация не изменилась в девяти субъектах."Выздоровели за сутки 30 409 человек, или на 3,5% меньше в сравнении с 11 октября 2022 года. Выявлено 15 640 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 105 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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