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Московские службы приступили к консервации фонтана в парке имени Федорова - РИА Новости, 12.10.2022
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Московские службы приступили к консервации фонтана в парке имени Федорова
Московские службы приступили к консервации фонтана в парке имени Федорова - РИА Новости, 12.10.2022
Московские службы приступили к консервации фонтана в парке имени Федорова
Городские службы приступили к консервации на зиму сухого фонтана в парке имени Святослава Федорова в Северном административном округе Москвы, сообщается в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:30
2022-10-12T15:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
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комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Городские службы приступили к консервации на зиму сухого фонтана в парке имени Святослава Федорова в Северном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Приступили к консервации на зиму сухого фонтана в парке имени Святослава Федорова САО. Работы проведем в несколько этапов: демонтируем решетки, защищающие техническое оборудование сухого фонтана, сольем всю воду, промоем моющими средствами бетонную чашу и оборудование, продуем трубопроводы, чтобы удалить остатки воды, демонтируем фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы, закроем фонтан на зиму металлической конструкцией", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что бригаде ГБУ "Гормост" из пяти человек для полной очистки и консервации сооружения понадобится три дня.Сухой светодинамический фонтан появился в парке имени Святослава Федорова в 2018 году после благоустройства. Его площадь составляет около 200 квадратных метров.
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москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, общество, гормост
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Общество, Гормост
15:30 12.10.2022
 

Московские службы приступили к консервации фонтана в парке имени Федорова

© Telegram/Городское хозяйство МосквыГородские службы приступили к консервации на зиму сухого фонтана в парке имени Святослава Федорова в Северном административном округе Москвы
Городские службы приступили к консервации на зиму сухого фонтана в парке имени Святослава Федорова в Северном административном округе Москвы
© Telegram/Городское хозяйство Москвы
Городские службы приступили к консервации на зиму сухого фонтана в парке имени Святослава Федорова в Северном административном округе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Городские службы приступили к консервации на зиму сухого фонтана в парке имени Святослава Федорова в Северном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Приступили к консервации на зиму сухого фонтана в парке имени Святослава Федорова САО. Работы проведем в несколько этапов: демонтируем решетки, защищающие техническое оборудование сухого фонтана, сольем всю воду, промоем моющими средствами бетонную чашу и оборудование, продуем трубопроводы, чтобы удалить остатки воды, демонтируем фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы, закроем фонтан на зиму металлической конструкцией", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства отметили, что бригаде ГБУ "Гормост" из пяти человек для полной очистки и консервации сооружения понадобится три дня.
Сухой светодинамический фонтан появился в парке имени Святослава Федорова в 2018 году после благоустройства. Его площадь составляет около 200 квадратных метров.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыОбществоГормост
 
 
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