https://ria.ru/20221012/konservatsiya-1823404677.html

Московские службы приступили к консервации фонтана в парке имени Федорова

Московские службы приступили к консервации фонтана в парке имени Федорова - РИА Новости, 12.10.2022

Московские службы приступили к консервации фонтана в парке имени Федорова

Городские службы приступили к консервации на зиму сухого фонтана в парке имени Святослава Федорова в Северном административном округе Москвы, сообщается в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:30

2022-10-12T15:30

2022-10-12T15:30

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Городские службы приступили к консервации на зиму сухого фонтана в парке имени Святослава Федорова в Северном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Приступили к консервации на зиму сухого фонтана в парке имени Святослава Федорова САО. Работы проведем в несколько этапов: демонтируем решетки, защищающие техническое оборудование сухого фонтана, сольем всю воду, промоем моющими средствами бетонную чашу и оборудование, продуем трубопроводы, чтобы удалить остатки воды, демонтируем фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы, закроем фонтан на зиму металлической конструкцией", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что бригаде ГБУ "Гормост" из пяти человек для полной очистки и консервации сооружения понадобится три дня.Сухой светодинамический фонтан появился в парке имени Святослава Федорова в 2018 году после благоустройства. Его площадь составляет около 200 квадратных метров.

https://ria.ru/20221006/moskva-1822001415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, общество, гормост