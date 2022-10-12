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Банк ВТБ поддержал конкурс "Иннагрика" для будущих агрогенетиков - РИА Новости, 12.10.2022
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Банк ВТБ поддержал конкурс "Иннагрика" для будущих агрогенетиков
Банк ВТБ поддержал конкурс "Иннагрика" для будущих агрогенетиков - РИА Новости, 12.10.2022
Банк ВТБ поддержал конкурс "Иннагрика" для будущих агрогенетиков
С 20 октября в рамках первого всероссийского конкурса по агрогенетике для старшеклассников "Иннагрика", партнером которого выступает ВТБ,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:25
2022-10-12T13:25
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. С 20 октября в рамках первого всероссийского конкурса по агрогенетике для старшеклассников "Иннагрика", партнером которого выступает ВТБ, стартуетонлайн-тестирование претендентов по биологии и подготовка к очным соревнованиям, сообщает пресс-служба банка."Иннагрика" - конкурс, который дает возможность выявить таланты и помочь новому поколению молодых ученых, планирующих в ближайшем будущем взяться за реализацию новых подходов в растениеводстве и животноводстве.Организаторы конкурса – компания "Иннопрактика", министерство науки и высшего образования РФ, министерство сельского хозяйства РФ. Банк ВТБ поддерживает конкурс в качестве партнера, помогая талантам развиваться в технологических и гуманитарных проектах, создавая кадровый потенциал для стратегических отраслей экономики страны.В конкурсе могут принять участие школьники 9, 10 и 11 классов, увлеченные темой биологии и технологий в аграрной сфере. Соревнование пройдет в три этапа. Сначала состоится заочный отборочный тур на онлайн-платформе в формате тестирования, в ноябре 2022 года пройдет полуфинал в Воронеже, а в декабре 2022 года - финал в Нижнем Новгороде. Последние два этапа состоятся в формате очных интенсивов на базе научных центров, включающих обучение работе с лабораторным оборудованием и решение генетических задач. В рамках конкурса школьникам предстоит пройти испытания по основам биостатистики, генетике сельскохозяйственных растений, животных и микроорганизмов, data-science. Задания конкурса сформированы на основе реальных запросов аграрной индустрии. В финале экспертное жюри выберет тройку команд-победителей, лидеры которых получат гранты на обучение в аграрных вузах, стажировки на площадках партнеров конкурса и ценные призы.
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втб, иннопрактика, россия, новости компаний - экономика
ВТБ, Иннопрактика, Россия, Новости компаний - Экономика
13:25 12.10.2022
 

Банк ВТБ поддержал конкурс "Иннагрика" для будущих агрогенетиков

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУ стенда VTB на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
У стенда VTB на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
У стенда VTB на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. С 20 октября в рамках первого всероссийского конкурса по агрогенетике для старшеклассников "Иннагрика", партнером которого выступает ВТБ, стартуетонлайн-тестирование претендентов по биологии и подготовка к очным соревнованиям, сообщает пресс-служба банка.
"Иннагрика" - конкурс, который дает возможность выявить таланты и помочь новому поколению молодых ученых, планирующих в ближайшем будущем взяться за реализацию новых подходов в растениеводстве и животноводстве.
Организаторы конкурса – компания "Иннопрактика", министерство науки и высшего образования РФ, министерство сельского хозяйства РФ. Банк ВТБ поддерживает конкурс в качестве партнера, помогая талантам развиваться в технологических и гуманитарных проектах, создавая кадровый потенциал для стратегических отраслей экономики страны.
В конкурсе могут принять участие школьники 9, 10 и 11 классов, увлеченные темой биологии и технологий в аграрной сфере. Соревнование пройдет в три этапа. Сначала состоится заочный отборочный тур на онлайн-платформе в формате тестирования, в ноябре 2022 года пройдет полуфинал в Воронеже, а в декабре 2022 года - финал в Нижнем Новгороде. Последние два этапа состоятся в формате очных интенсивов на базе научных центров, включающих обучение работе с лабораторным оборудованием и решение генетических задач. В рамках конкурса школьникам предстоит пройти испытания по основам биостатистики, генетике сельскохозяйственных растений, животных и микроорганизмов, data-science. Задания конкурса сформированы на основе реальных запросов аграрной индустрии. В финале экспертное жюри выберет тройку команд-победителей, лидеры которых получат гранты на обучение в аграрных вузах, стажировки на площадках партнеров конкурса и ценные призы.
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