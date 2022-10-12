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В США заявили, что не будут урегулировать конфликт от лица Украины - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/konflikt-1823547003.html
В США заявили, что не будут урегулировать конфликт от лица Украины
В США заявили, что не будут урегулировать конфликт от лица Украины - РИА Новости, 12.10.2022
В США заявили, что не будут урегулировать конфликт от лица Украины
США не намерены вести переговоры с Россией от лица Украины об урегулировании украинского кризиса, это должны делать непосредственно Киев и Москва, заявил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:13
2022-10-12T23:13
специальная военная операция на украине
в мире
нед прайс
владимир путин
сергей лавров
россия
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США не намерены вести переговоры с Россией от лица Украины об урегулировании украинского кризиса, это должны делать непосредственно Киев и Москва, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы дали четко понять, что правительство США не берут на себя роль вести переговоры от лица любой другой страны, что также подразумевает Украину. Если существует возможность для диалога и дипломатии, чтобы положить конец текущей войне, то ею в конечном счете должны воспользоваться Россия и Украина. Мы не намерены принимать решения за Украину", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.При этом представитель госдепа подчеркнул, что Вашингтон готов контактировать на высоком уровне с Москвой по тематике освобождения осужденных в США и РФ американских и российских граждан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20221012/pentagon-1823542790.html
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в мире, нед прайс, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нед Прайс, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Украина, США
23:13 12.10.2022
 
В США заявили, что не будут урегулировать конфликт от лица Украины

Госдеп: США не будут договариваться с Россией от лица Украины об урегулировании кризиса

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США не намерены вести переговоры с Россией от лица Украины об урегулировании украинского кризиса, это должны делать непосредственно Киев и Москва, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы дали четко понять, что правительство США не берут на себя роль вести переговоры от лица любой другой страны, что также подразумевает Украину. Если существует возможность для диалога и дипломатии, чтобы положить конец текущей войне, то ею в конечном счете должны воспользоваться Россия и Украина. Мы не намерены принимать решения за Украину", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
22:37
США намерены доставить Украине системы "для защиты неба", заявил Пентагон
При этом представитель госдепа подчеркнул, что Вашингтон готов контактировать на высоком уровне с Москвой по тематике освобождения осужденных в США и РФ американских и российских граждан.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
22:35Специальная военная операция на Украине
Макрон призвал Путина к переговорам по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНед ПрайсВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияУкраинаСША
 
 
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