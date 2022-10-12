https://ria.ru/20221012/komissiya-1823444746.html

"Мегафон" объяснил изменение условий пополнения баланса через "Сбер"

"Мегафон" объяснил изменение условий пополнения баланса через "Сбер" - РИА Новости, 12.10.2022

"Мегафон" объяснил изменение условий пополнения баланса через "Сбер"

Изменение условий пополнения баланса для абонентов "Мегафона" через приложение "Сбера" с 24 октября связано с высокой комиссией банка, которую он не хочет... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:01

2022-10-12T17:01

2022-10-12T17:05

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мегафон

сбер

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Изменение условий пополнения баланса для абонентов "Мегафона" через приложение "Сбера" с 24 октября связано с высокой комиссией банка, которую он не хочет снижать, объяснили РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора."Мегафон" в среду пояснил причины изменения условий пополнения баланса через "Сбер", которые произошли с 24 октября. Теперь за пополнение баланса через "Сбер" с абонента списывается комиссия 1,44%. В компании отметили, что нововведение касается пополнения "в приложении и на сайте банка, при оплате картой в его терминалах и отделениях, а также по номеру 900"."У "Сбера" самая высокая комиссия за оплату мобильной связи через собственные каналы, более чем в 100 раз превышающая условия других банков. Ранее "Мегафон" компенсировал абонентам эту разницу, в текущих условиях, когда затраты операторов на предоставление услуг растут, это нецелесообразно. Мы обращались в банк по вопросу снижения комиссии месяц назад, но получили отказ", - рассказали в "Мегафоне".В компании также пояснили, что для того, чтобы по-прежнему оплачивать услуги связи без комиссии, абоненты могут расплачиваться в личном кабинете оператора или в салонах связи."Также можно произвести оплату через систему быстрых платежей или мобильные приложения любых других банков", - подчеркнули в пресс-службе оператора.

https://ria.ru/20221011/moshenniki-1823039397.html

https://ria.ru/20220906/megafon-1814720032.html

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экономика, технологии, мегафон, сбер