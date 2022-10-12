https://ria.ru/20221012/kitay-1823507688.html

В Белом доме отметили вклад Китая в разрешение глобальных проблем

В Белом доме отметили вклад Китая в разрешение глобальных проблем - РИА Новости, 12.10.2022

В Белом доме отметили вклад Китая в разрешение глобальных проблем

США допускают возможность "мирного сосуществования" с Китаем и признают решающий вклад Пекина в мировую экономику и разрешение глобальных проблем, говорится в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:10

2022-10-12T19:10

2022-10-12T20:33

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США допускают возможность "мирного сосуществования" с Китаем и признают решающий вклад Пекина в мировую экономику и разрешение глобальных проблем, говорится в обнародованной в среду стратегии по национальной безопасности страны."В то же время Китай играет центральную роль в мировой экономике и оказывает значительное влияние на ход разрешения общих глобальных проблем, особенно затрагивающих изменения климата и всемирное здравоохранение. США и Китай могут сосуществовать мирно, а также совместно вносить вклад в прогресс развития человечества", - сказано в документе, который распространил Белый дом.

https://ria.ru/20221012/istrebitel-1822277628.html

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в мире, китай, сша, тайвань