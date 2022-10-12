19:03 12.10.2022 (обновлено: 19:11 12.10.2022)
США назвали Китай самым серьезным геополитическим вызовом
США в стратегии безопасности назвали Китай самым серьезным геополитическим вызовом
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Стратегия нацбезопасности США закрепляет за КНР статус "самого серьезного геополитического вызова", за Россией - актуальной угрозы безопасности, свидетельствует опубликованный в среду документ.
"Мы признаем, что в геополитической сфере КНР представляет самый значительный геополитический вызов", - заявил на брифинге, комментируя опубликованную в среду стратегию по нацбезопасности, советник президента США Джейк Салливан. Согласно представленному Белым домом документу, КНР и Россия представляют "вызовы" различного характера.
В документе утверждается, что "Россия представляет прямую угрозу свободной и открытой международной системе, безответственно подрывая основные законы сегодняшнего миропорядка". "КНР, напротив, единственный соперник, имеющий возможность и намерение изменить международный порядок и имеющий все большие экономические, дипломатические и военные возможности для этого", - пишут авторы национальной стратегии США.