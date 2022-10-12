https://ria.ru/20221012/kitay-1823505111.html

США назвали Китай самым серьезным геополитическим вызовом

США назвали Китай самым серьезным геополитическим вызовом - РИА Новости, 12.10.2022

США назвали Китай самым серьезным геополитическим вызовом

Стратегия нацбезопасности США закрепляет за КНР статус "самого серьезного геополитического вызова", за Россией - актуальной угрозы безопасности, свидетельствует РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:03

2022-10-12T19:03

2022-10-12T19:11

джейк салливан

сша

китай

в мире

россия

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Стратегия нацбезопасности США закрепляет за КНР статус "самого серьезного геополитического вызова", за Россией - актуальной угрозы безопасности, свидетельствует опубликованный в среду документ."Мы признаем, что в геополитической сфере КНР представляет самый значительный геополитический вызов", - заявил на брифинге, комментируя опубликованную в среду стратегию по нацбезопасности, советник президента США Джейк Салливан. Согласно представленному Белым домом документу, КНР и Россия представляют "вызовы" различного характера.В документе утверждается, что "Россия представляет прямую угрозу свободной и открытой международной системе, безответственно подрывая основные законы сегодняшнего миропорядка". "КНР, напротив, единственный соперник, имеющий возможность и намерение изменить международный порядок и имеющий все большие экономические, дипломатические и военные возможности для этого", - пишут авторы национальной стратегии США.

https://ria.ru/20221012/istrebitel-1822277628.html

сша

китай

россия

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Кирилл Волков

джейк салливан, сша, китай, в мире, россия