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США назвали Китай самым серьезным геополитическим вызовом - РИА Новости, 12.10.2022
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США назвали Китай самым серьезным геополитическим вызовом
США назвали Китай самым серьезным геополитическим вызовом - РИА Новости, 12.10.2022
США назвали Китай самым серьезным геополитическим вызовом
Стратегия нацбезопасности США закрепляет за КНР статус "самого серьезного геополитического вызова", за Россией - актуальной угрозы безопасности, свидетельствует РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:03
2022-10-12T19:11
джейк салливан
сша
китай
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Стратегия нацбезопасности США закрепляет за КНР статус "самого серьезного геополитического вызова", за Россией - актуальной угрозы безопасности, свидетельствует опубликованный в среду документ."Мы признаем, что в геополитической сфере КНР представляет самый значительный геополитический вызов", - заявил на брифинге, комментируя опубликованную в среду стратегию по нацбезопасности, советник президента США Джейк Салливан. Согласно представленному Белым домом документу, КНР и Россия представляют "вызовы" различного характера.В документе утверждается, что "Россия представляет прямую угрозу свободной и открытой международной системе, безответственно подрывая основные законы сегодняшнего миропорядка". "КНР, напротив, единственный соперник, имеющий возможность и намерение изменить международный порядок и имеющий все большие экономические, дипломатические и военные возможности для этого", - пишут авторы национальной стратегии США.
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джейк салливан, сша, китай, в мире, россия
Джейк Салливан, США, Китай, В мире, Россия
19:03 12.10.2022 (обновлено: 19:11 12.10.2022)
 
США назвали Китай самым серьезным геополитическим вызовом

США в стратегии безопасности назвали Китай самым серьезным геополитическим вызовом

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Стратегия нацбезопасности США закрепляет за КНР статус "самого серьезного геополитического вызова", за Россией - актуальной угрозы безопасности, свидетельствует опубликованный в среду документ.
"Мы признаем, что в геополитической сфере КНР представляет самый значительный геополитический вызов", - заявил на брифинге, комментируя опубликованную в среду стратегию по нацбезопасности, советник президента США Джейк Салливан. Согласно представленному Белым домом документу, КНР и Россия представляют "вызовы" различного характера.
В документе утверждается, что "Россия представляет прямую угрозу свободной и открытой международной системе, безответственно подрывая основные законы сегодняшнего миропорядка". "КНР, напротив, единственный соперник, имеющий возможность и намерение изменить международный порядок и имеющий все большие экономические, дипломатические и военные возможности для этого", - пишут авторы национальной стратегии США.
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