https://ria.ru/20221012/kitay-1823270410.html

На Тайвань прибыли две делегации конгрессменов из США

На Тайвань прибыли две делегации конгрессменов из США - РИА Новости, 12.10.2022

На Тайвань прибыли две делегации конгрессменов из США

Две делегации конгрессменов из США прибыли на Тайвань, сообщило в среду внешнеполитическое ведомство острова. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T05:01

2022-10-12T05:01

2022-10-12T05:01

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ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Две делегации конгрессменов из США прибыли на Тайвань, сообщило в среду внешнеполитическое ведомство острова.Ранее МИД острова сообщал, что две делегации американских конгрессменов, возглавляемые членом Палаты представителей, республиканцем Брэдом Венструпом и членом Палаты представителей, демократом Сетом Моултоном пробудут на острове до 13 октября. В состав делегаций также вошли конгрессмены Кай Кахеле и Майкл Вальц.Отмечалось, что во время пребывания на Тайване конгрессмены, в частности, встретятся с главой администрации острова Цай Инвэнь и обменяются мнениями по двусторонним отношениям, а также по вопросам региональной безопасности и торгово-экономического сотрудничества.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.

https://ria.ru/20221011/tayvan-1823148830.html

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в мире, цай инвэнь, тайвань, сша, китай, политика