На Тайвань прибыли две делегации конгрессменов из США
МИД Тайваня сообщило о прибытии на остров двух делегаций конгрессменов из США
© AP Photo / Chiang Ying-yingЖенщина с флагами Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Женщина с флагами Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Две делегации конгрессменов из США прибыли на Тайвань, сообщило в среду внешнеполитическое ведомство острова.
"Министр иностранных дел У Чжаосе приветствовал на банкете две делегации конгрессменов из США. Мы благодарим наших друзей за содержательное обсуждение вопросов обороны, сдерживания и роли Тайваня в укреплении мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в социальной сети Twitter.
Ранее МИД острова сообщал, что две делегации американских конгрессменов, возглавляемые членом Палаты представителей, республиканцем Брэдом Венструпом и членом Палаты представителей, демократом Сетом Моултоном пробудут на острове до 13 октября. В состав делегаций также вошли конгрессмены Кай Кахеле и Майкл Вальц.
Отмечалось, что во время пребывания на Тайване конгрессмены, в частности, встретятся с главой администрации острова Цай Инвэнь и обменяются мнениями по двусторонним отношениям, а также по вопросам региональной безопасности и торгово-экономического сотрудничества.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.