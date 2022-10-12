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На Тайвань прибыли две делегации конгрессменов из США - РИА Новости, 12.10.2022
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На Тайвань прибыли две делегации конгрессменов из США
На Тайвань прибыли две делегации конгрессменов из США - РИА Новости, 12.10.2022
На Тайвань прибыли две делегации конгрессменов из США
Две делегации конгрессменов из США прибыли на Тайвань, сообщило в среду внешнеполитическое ведомство острова. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T05:01
2022-10-12T05:01
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цай инвэнь
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ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Две делегации конгрессменов из США прибыли на Тайвань, сообщило в среду внешнеполитическое ведомство острова.Ранее МИД острова сообщал, что две делегации американских конгрессменов, возглавляемые членом Палаты представителей, республиканцем Брэдом Венструпом и членом Палаты представителей, демократом Сетом Моултоном пробудут на острове до 13 октября. В состав делегаций также вошли конгрессмены Кай Кахеле и Майкл Вальц.Отмечалось, что во время пребывания на Тайване конгрессмены, в частности, встретятся с главой администрации острова Цай Инвэнь и обменяются мнениями по двусторонним отношениям, а также по вопросам региональной безопасности и торгово-экономического сотрудничества.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.
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в мире, цай инвэнь, тайвань, сша, китай, политика
В мире, Цай Инвэнь, Тайвань, США, Китай, Политика
05:01 12.10.2022
 
На Тайвань прибыли две делегации конгрессменов из США

МИД Тайваня сообщило о прибытии на остров двух делегаций конгрессменов из США

© AP Photo / Chiang Ying-yingЖенщина с флагами Тайваня
Женщина с флагами Тайваня - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Женщина с флагами Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Две делегации конгрессменов из США прибыли на Тайвань, сообщило в среду внешнеполитическое ведомство острова.
"Министр иностранных дел У Чжаосе приветствовал на банкете две делегации конгрессменов из США. Мы благодарим наших друзей за содержательное обсуждение вопросов обороны, сдерживания и роли Тайваня в укреплении мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в социальной сети Twitter.
Ранее МИД острова сообщал, что две делегации американских конгрессменов, возглавляемые членом Палаты представителей, республиканцем Брэдом Венструпом и членом Палаты представителей, демократом Сетом Моултоном пробудут на острове до 13 октября. В состав делегаций также вошли конгрессмены Кай Кахеле и Майкл Вальц.
Отмечалось, что во время пребывания на Тайване конгрессмены, в частности, встретятся с главой администрации острова Цай Инвэнь и обменяются мнениями по двусторонним отношениям, а также по вопросам региональной безопасности и торгово-экономического сотрудничества.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.
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