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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.10.2022
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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.10.2022
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу вновь объявили в Киеве, сообщили власти города в Telegram. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:49
2022-10-12T20:46
киев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили в Киеве, сообщили власти города в Telegram.Сегодня утром украинские СМИ сообщили, что в южных и центральных регионах страны объявили воздушную тревогу. Кроме того, в Николаеве и области раздавались взрывы.Вечером воздушную тревогу также объявили в Винницкой области. По информации депутата Рады Алексея Гончаренко, в регионе работали системы ПВО. Также, согласно данным СМИ, в области были слышны взрывы.Также сегодня глава Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что российские военные нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре региона. По его словам, на "предприятии жизнеобеспечения" возник "сильный пожар и разрушения".Кроме того, два района Сумской области остались без света после ударов артиллерии, написал в Telegram глава администрации региона Дмитрий Живицкий.Российские Вооруженные силы в понедельник и вторник нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны отмечают, что все назначенные цели поражены. Как подчеркнул 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Из-за ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний — Ferrexpo — приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества. Также на Украине задерживается почти половина поездов.
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киев
Киев
19:49 12.10.2022 (обновлено: 20:46 12.10.2022)
 
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

© AFP 2022 / Eugene KotenkoПанорама вечернего Киева. 11 октября 2022
Панорама вечернего Киева. 11 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / Eugene Kotenko
Панорама вечернего Киева. 11 октября 2022
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили в Киеве, сообщили власти города в Telegram.

"В Киеве объявлена воздушная тревога", — отметили в столичной администрации.

Сегодня утром украинские СМИ сообщили, что в южных и центральных регионах страны объявили воздушную тревогу. Кроме того, в Николаеве и области раздавались взрывы.
Вечером воздушную тревогу также объявили в Винницкой области. По информации депутата Рады Алексея Гончаренко, в регионе работали системы ПВО. Также, согласно данным СМИ, в области были слышны взрывы.
Также сегодня глава Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что российские военные нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре региона. По его словам, на "предприятии жизнеобеспечения" возник "сильный пожар и разрушения".
Кроме того, два района Сумской области остались без света после ударов артиллерии, написал в Telegram глава администрации региона Дмитрий Живицкий.
Российские Вооруженные силы в понедельник и вторник нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны отмечают, что все назначенные цели поражены. Как подчеркнул 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Из-за ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний — Ferrexpo — приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества. Также на Украине задерживается почти половина поездов.
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