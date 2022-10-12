https://ria.ru/20221012/kiev-1823514307.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.10.2022

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу вновь объявили в Киеве, сообщили власти города в Telegram. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:49

2022-10-12T19:49

2022-10-12T20:46

киев

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили в Киеве, сообщили власти города в Telegram.Сегодня утром украинские СМИ сообщили, что в южных и центральных регионах страны объявили воздушную тревогу. Кроме того, в Николаеве и области раздавались взрывы.Вечером воздушную тревогу также объявили в Винницкой области. По информации депутата Рады Алексея Гончаренко, в регионе работали системы ПВО. Также, согласно данным СМИ, в области были слышны взрывы.Также сегодня глава Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что российские военные нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре региона. По его словам, на "предприятии жизнеобеспечения" возник "сильный пожар и разрушения".Кроме того, два района Сумской области остались без света после ударов артиллерии, написал в Telegram глава администрации региона Дмитрий Живицкий.Российские Вооруженные силы в понедельник и вторник нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны отмечают, что все назначенные цели поражены. Как подчеркнул 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Из-за ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний — Ferrexpo — приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества. Также на Украине задерживается почти половина поездов.

https://ria.ru/20221012/proryv-1823514173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

киев