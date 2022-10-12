https://ria.ru/20221012/kherson-1823370241.html
Два мощных взрыва прогремели в Херсоне
Два мощных взрыва прогремели в Херсоне - РИА Новости, 12.10.2022
Два мощных взрыва прогремели в Херсоне
Два мощных взрыва прозвучали в Херсоне, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:09
2022-10-12T14:09
2022-10-12T14:20
специальная военная операция на украине
херсон
происшествия
херсонская область
россия
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 12 окт - РИА Новости. Два мощных взрыва прозвучали в Херсоне, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Следов от противоракет ПВО в небе не было видно.
https://ria.ru/20221010/obstrel-1822968953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:09 12.10.2022 (обновлено: 14:20 12.10.2022)
Два мощных взрыва прогремели в Херсоне
Два мощных взрыва, предположительно, вследствие работы ПВО, прогремели в Херсоне