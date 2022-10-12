https://ria.ru/20221012/kherson-1823370241.html

Два мощных взрыва прогремели в Херсоне

Два мощных взрыва прогремели в Херсоне - РИА Новости, 12.10.2022

Два мощных взрыва прогремели в Херсоне

Два мощных взрыва прозвучали в Херсоне, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:09

2022-10-12T14:09

2022-10-12T14:20

специальная военная операция на украине

херсон

происшествия

херсонская область

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg

ХЕРСОН, 12 окт - РИА Новости. Два мощных взрыва прозвучали в Херсоне, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Следов от противоракет ПВО в небе не было видно.

https://ria.ru/20221010/obstrel-1822968953.html

херсон

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсон, происшествия, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр