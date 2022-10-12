Рейтинг@Mail.ru
Линия обороны сдержала все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/kherson-1823347943.html
Линия обороны сдержала все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области
Линия обороны сдержала все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.10.2022
Линия обороны сдержала все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области
Оборона в Херсонской области сдержала все попытки прорывов украинских войск, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:15
2022-10-12T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823349051_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_aba0259d1ca1c0274149ee75a29bfd68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости. Оборона в Херсонской области сдержала все попытки прорывов украинских войск, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.Он добавил, что жизнь в столице региона налаживается: работают кафе, магазины, рынки, многие предприятия восстанавливают работу.В начале октября украинские войска предприняли попытку контрнаступления в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. Их продвижение остановили. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.Тридцатого сентября Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221012/osvedomitel-1823291159.html
херсонская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823349051_114:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_8b4347108db234f247fea56489e2e288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Кирилл Стремоусов, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:15 12.10.2022 (обновлено: 14:29 12.10.2022)
 
Линия обороны сдержала все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области

Херсонские власти заявили, что ситуация на линии фронта в регионе не изменилась

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкСвязист ВДВ РФ на Херсонском направлении
Связист ВДВ РФ на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Связист ВДВ РФ на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости. Оборона в Херсонской области сдержала все попытки прорывов украинских войск, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

"На фронтах все без изменений. Уже нет желания у укронацистов прорваться через линию обороны, которая, на самом деле, сегодня сдерживает не просто натиск, а безумие", — написал чиновник.

Он добавил, что жизнь в столице региона налаживается: работают кафе, магазины, рынки, многие предприятия восстанавливают работу.
В начале октября украинские войска предприняли попытку контрнаступления в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. Их продвижение остановили. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.
Тридцатого сентября Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Сотрудники Росгвардии в зоне спецопрации - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
10:08Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области задержали мужчину, снабжавшего ВСУ данными о военных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныКирилл СтремоусовУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала