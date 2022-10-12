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Линия обороны сдержала все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области
Линия обороны сдержала все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.10.2022
Линия обороны сдержала все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области
Оборона в Херсонской области сдержала все попытки прорывов украинских войск, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:15
2022-10-12T13:15
2022-10-12T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости. Оборона в Херсонской области сдержала все попытки прорывов украинских войск, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.Он добавил, что жизнь в столице региона налаживается: работают кафе, магазины, рынки, многие предприятия восстанавливают работу.В начале октября украинские войска предприняли попытку контрнаступления в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. Их продвижение остановили. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.Тридцатого сентября Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Кирилл Стремоусов, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:15 12.10.2022 (обновлено: 14:29 12.10.2022)
Линия обороны сдержала все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области
Херсонские власти заявили, что ситуация на линии фронта в регионе не изменилась