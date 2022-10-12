https://ria.ru/20221012/kherson-1823347943.html

Линия обороны сдержала все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области

Линия обороны сдержала все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.10.2022

Линия обороны сдержала все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области

Оборона в Херсонской области сдержала все попытки прорывов украинских войск, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:15

2022-10-12T13:15

2022-10-12T14:29

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

кирилл стремоусов

украина

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823349051_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_aba0259d1ca1c0274149ee75a29bfd68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости. Оборона в Херсонской области сдержала все попытки прорывов украинских войск, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.Он добавил, что жизнь в столице региона налаживается: работают кафе, магазины, рынки, многие предприятия восстанавливают работу.В начале октября украинские войска предприняли попытку контрнаступления в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. Их продвижение остановили. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.Тридцатого сентября Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221012/osvedomitel-1823291159.html

херсонская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, украина, россия, ситуация в днр и лнр