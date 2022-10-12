https://ria.ru/20221012/kherson-1823328047.html

В Херсоне обнаружили тайник с оружием и формой НАТО

В Херсоне обнаружили тайник с оружием и формой НАТО - РИА Новости, 12.10.2022

В Херсоне обнаружили тайник с оружием и формой НАТО

Тайник с оружием и военной формой образца НАТО обнаружен в Херсоне у бежавшего на Украину сотрудника СБУ благодаря жителям города, сообщившим о нем... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:06

2022-10-12T12:06

2022-10-12T13:11

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ХЕРСОН, 12 окт - РИА Новости. Тайник с оружием и военной формой образца НАТО обнаружен в Херсоне у бежавшего на Украину сотрудника СБУ благодаря жителям города, сообщившим о нем правоохранительным органам через чат-боты в Telegram, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."В схроне у сотрудника СБУ, сбежавшего на подконтрольную Киеву территорию, хранились три автомата, американский автомат М4А1, оптические прицелы, два ружья и обрез, патроны к ним. Также обнаружено военное обмундирование натовского образца и флаг США", — рассказал представитель экстренных служб региона.По его словам, правоохранительные органы выясняют с какой целью планировалось использовать оружие.Представитель экстренных служб уточнил, что жители города передали информацию о схроне правоохранителям через анонимные чат-боты в телеграме @deanon_kherson_bot, @kherson_antiterror_bot и @vga_smersh_bot.

https://ria.ru/20221010/obstrel-1822968953.html

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