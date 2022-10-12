https://ria.ru/20221012/kherson-1823328047.html
В Херсоне обнаружили тайник с оружием и формой НАТО
В Херсоне обнаружили тайник с оружием и формой НАТО - РИА Новости, 12.10.2022
В Херсоне обнаружили тайник с оружием и формой НАТО
Тайник с оружием и военной формой образца НАТО обнаружен в Херсоне у бежавшего на Украину сотрудника СБУ благодаря жителям города, сообщившим о нем... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:06
2022-10-12T12:06
2022-10-12T13:11
херсон
украина
херсонская область
служба безопасности украины
нато
в мире
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg
ХЕРСОН, 12 окт - РИА Новости. Тайник с оружием и военной формой образца НАТО обнаружен в Херсоне у бежавшего на Украину сотрудника СБУ благодаря жителям города, сообщившим о нем правоохранительным органам через чат-боты в Telegram, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."В схроне у сотрудника СБУ, сбежавшего на подконтрольную Киеву территорию, хранились три автомата, американский автомат М4А1, оптические прицелы, два ружья и обрез, патроны к ним. Также обнаружено военное обмундирование натовского образца и флаг США", — рассказал представитель экстренных служб региона.По его словам, правоохранительные органы выясняют с какой целью планировалось использовать оружие.Представитель экстренных служб уточнил, что жители города передали информацию о схроне правоохранителям через анонимные чат-боты в телеграме @deanon_kherson_bot, @kherson_antiterror_bot и @vga_smersh_bot.
https://ria.ru/20221010/obstrel-1822968953.html
херсон
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, украина, херсонская область , служба безопасности украины, нато, в мире
Херсон, Украина, Херсонская область , Служба безопасности Украины, НАТО, В мире, Специальная военная операция на Украине
12:06 12.10.2022 (обновлено: 13:11 12.10.2022)
В Херсоне обнаружили тайник с оружием и формой НАТО
В Херсоне у бежавшего на Украину сотрудника СБУ обнаружили тайник с оружием и формой НАТО
ХЕРСОН, 12 окт - РИА Новости. Тайник с оружием и военной формой образца НАТО обнаружен в Херсоне у бежавшего на Украину сотрудника СБУ благодаря жителям города, сообщившим о нем правоохранительным органам через чат-боты в Telegram, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
"В схроне у сотрудника СБУ, сбежавшего на подконтрольную Киеву территорию, хранились три автомата, американский автомат М4А1, оптические прицелы, два ружья и обрез, патроны к ним. Также обнаружено военное обмундирование натовского образца и флаг США", — рассказал представитель экстренных служб региона.
По его словам, правоохранительные органы выясняют с какой целью планировалось использовать оружие.
Представитель экстренных служб уточнил, что жители города передали информацию о схроне правоохранителям через анонимные чат-боты в телеграме @deanon_kherson_bot, @kherson_antiterror_bot и @vga_smersh_bot.