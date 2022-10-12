https://ria.ru/20221012/kebzabo-1823513074.html
Премьером Чада стал один из лидеров оппозиции Кебзабо
Премьером Чада стал один из лидеров оппозиции Кебзабо - РИА Новости, 12.10.2022
Премьером Чада стал один из лидеров оппозиции Кебзабо
Один из лидеров оппозиции в Чаде Салех Кебзабо назначен премьер-министром страны, сообщается в указе президента Чада Махамата Идриса Деби. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:43
2022-10-12T19:43
2022-10-12T20:46
в мире
идрис деби
чад
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Один из лидеров оппозиции в Чаде Салех Кебзабо назначен премьер-министром страны, сообщается в указе президента Чада Махамата Идриса Деби."Господин Салех Кебзабо назначается премьер-министром, главой правительства переходного периода", - говорится в указе, текст которого в эфире государственного телевидения Télé Tchad зачитал в среду государственный министр, генеральный секретарь канцелярии президента Чада Гали Нготе Гата.Во вторник офис президента Чада сообщил, что премьер-министр временного правительства страны Альбер Пахими Падаке подал в отставку после завершения "первого этапа переходного периода".В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом Республики Чад.
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в мире, идрис деби, чад
19:43 12.10.2022 (обновлено: 20:46 12.10.2022)
Премьером Чада стал один из лидеров оппозиции Кебзабо
Премьером Чада назначили одного из лидеров оппозиции Салеха Кебзабо
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Один из лидеров оппозиции в Чаде Салех Кебзабо назначен премьер-министром страны, сообщается в указе президента Чада Махамата Идриса Деби.
"Господин Салех Кебзабо назначается премьер-министром, главой правительства переходного периода", - говорится в указе, текст которого в эфире государственного телевидения Télé Tchad зачитал в среду государственный министр, генеральный секретарь канцелярии президента Чада Гали Нготе Гата.
Во вторник офис президента Чада сообщил, что премьер-министр временного правительства страны Альбер Пахими Падаке подал в отставку после завершения "первого этапа переходного периода".
В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом Республики Чад.