https://ria.ru/20221012/kapremont-1823341273.html

Бирюков: капремонт коллектора "Солнечная аллея" стартовал в Зеленограде

Бирюков: капремонт коллектора "Солнечная аллея" стартовал в Зеленограде - РИА Новости, 12.10.2022

Бирюков: капремонт коллектора "Солнечная аллея" стартовал в Зеленограде

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению капитального ремонта коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:50

2022-10-12T12:50

2022-10-12T15:13

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению капитального ремонта коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде, сообщил журналистам в среду заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков."Стартовали работы по обновлению коллектора "Солнечная аллея", который был построен и принят в эксплуатацию в 1983 году, запланирован довольно большой объем мероприятий. Разработанный проект полностью исключает земляные работы и разрытия, поэтому ремонт не доставит неудобств местным жителям, подача энергоресурсов будет осуществляться в полном объеме", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что капитальный ремонт коллектора проведут в несколько этапов."Вначале выполним комплекс подготовительных мероприятий, который включает защиту кабелей и других коммуникаций, очистим бетонные поверхности от старой штукатурки и разрушенного слоя. На втором этапе проведем работы по усилению и восстановлению почти 5 тысяч квадратных метров строительных конструкций и их несущей способности, водонепроницаемости и гидроизоляции свыше 10 километров межпанельных швов", - рассказал Бирюков.Он отметил, что все работы будут проходить только в дневное время с использованием ручного электроинструмента и оборудования с низким уровнем шума, исключающего удары и вибрацию.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице ведется комплексная планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. В этом году запланированы мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации 15 таких сооружений общей протяженностью более 31 км.

https://ria.ru/20221012/prud-1823289803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, зеленоград, москва