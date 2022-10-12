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Бирюков: капремонт коллектора "Солнечная аллея" стартовал в Зеленограде - РИА Новости, 12.10.2022
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Бирюков: капремонт коллектора "Солнечная аллея" стартовал в Зеленограде
Бирюков: капремонт коллектора "Солнечная аллея" стартовал в Зеленограде - РИА Новости, 12.10.2022
Бирюков: капремонт коллектора "Солнечная аллея" стартовал в Зеленограде
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению капитального ремонта коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:50
2022-10-12T15:13
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петр бирюков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению капитального ремонта коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде, сообщил журналистам в среду заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков."Стартовали работы по обновлению коллектора "Солнечная аллея", который был построен и принят в эксплуатацию в 1983 году, запланирован довольно большой объем мероприятий. Разработанный проект полностью исключает земляные работы и разрытия, поэтому ремонт не доставит неудобств местным жителям, подача энергоресурсов будет осуществляться в полном объеме", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что капитальный ремонт коллектора проведут в несколько этапов."Вначале выполним комплекс подготовительных мероприятий, который включает защиту кабелей и других коммуникаций, очистим бетонные поверхности от старой штукатурки и разрушенного слоя. На втором этапе проведем работы по усилению и восстановлению почти 5 тысяч квадратных метров строительных конструкций и их несущей способности, водонепроницаемости и гидроизоляции свыше 10 километров межпанельных швов", - рассказал Бирюков.Он отметил, что все работы будут проходить только в дневное время с использованием ручного электроинструмента и оборудования с низким уровнем шума, исключающего удары и вибрацию.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице ведется комплексная планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. В этом году запланированы мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации 15 таких сооружений общей протяженностью более 31 км.
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петр бирюков, зеленоград, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Зеленоград, Москва
12:50 12.10.2022 (обновлено: 15:13 12.10.2022)
 

Бирюков: капремонт коллектора "Солнечная аллея" стартовал в Зеленограде

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению капитального ремонта коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде, сообщил журналистам в среду заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков.
"Стартовали работы по обновлению коллектора "Солнечная аллея", который был построен и принят в эксплуатацию в 1983 году, запланирован довольно большой объем мероприятий. Разработанный проект полностью исключает земляные работы и разрытия, поэтому ремонт не доставит неудобств местным жителям, подача энергоресурсов будет осуществляться в полном объеме", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что капитальный ремонт коллектора проведут в несколько этапов.
"Вначале выполним комплекс подготовительных мероприятий, который включает защиту кабелей и других коммуникаций, очистим бетонные поверхности от старой штукатурки и разрушенного слоя. На втором этапе проведем работы по усилению и восстановлению почти 5 тысяч квадратных метров строительных конструкций и их несущей способности, водонепроницаемости и гидроизоляции свыше 10 километров межпанельных швов", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что все работы будут проходить только в дневное время с использованием ручного электроинструмента и оборудования с низким уровнем шума, исключающего удары и вибрацию.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице ведется комплексная планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. В этом году запланированы мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации 15 таких сооружений общей протяженностью более 31 км.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковЗеленоградМосква
 
 
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