https://ria.ru/20221012/kapremont-1823341273.html
Бирюков: капремонт коллектора "Солнечная аллея" стартовал в Зеленограде
Бирюков: капремонт коллектора "Солнечная аллея" стартовал в Зеленограде - РИА Новости, 12.10.2022
Бирюков: капремонт коллектора "Солнечная аллея" стартовал в Зеленограде
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению капитального ремонта коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:50
2022-10-12T12:50
2022-10-12T15:13
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению капитального ремонта коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде, сообщил журналистам в среду заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков."Стартовали работы по обновлению коллектора "Солнечная аллея", который был построен и принят в эксплуатацию в 1983 году, запланирован довольно большой объем мероприятий. Разработанный проект полностью исключает земляные работы и разрытия, поэтому ремонт не доставит неудобств местным жителям, подача энергоресурсов будет осуществляться в полном объеме", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что капитальный ремонт коллектора проведут в несколько этапов."Вначале выполним комплекс подготовительных мероприятий, который включает защиту кабелей и других коммуникаций, очистим бетонные поверхности от старой штукатурки и разрушенного слоя. На втором этапе проведем работы по усилению и восстановлению почти 5 тысяч квадратных метров строительных конструкций и их несущей способности, водонепроницаемости и гидроизоляции свыше 10 километров межпанельных швов", - рассказал Бирюков.Он отметил, что все работы будут проходить только в дневное время с использованием ручного электроинструмента и оборудования с низким уровнем шума, исключающего удары и вибрацию.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице ведется комплексная планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. В этом году запланированы мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации 15 таких сооружений общей протяженностью более 31 км.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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петр бирюков, зеленоград, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Зеленоград, Москва
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению капитального ремонта коммуникационного коллектора "Солнечная аллея" в Зеленограде, сообщил журналистам в среду заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков.
"Стартовали работы по обновлению коллектора "Солнечная аллея", который был построен и принят в эксплуатацию в 1983 году, запланирован довольно большой объем мероприятий. Разработанный проект полностью исключает земляные работы и разрытия, поэтому ремонт не доставит неудобств местным жителям, подача энергоресурсов будет осуществляться в полном объеме", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что капитальный ремонт коллектора проведут в несколько этапов.
"Вначале выполним комплекс подготовительных мероприятий, который включает защиту кабелей и других коммуникаций, очистим бетонные поверхности от старой штукатурки и разрушенного слоя. На втором этапе проведем работы по усилению и восстановлению почти 5 тысяч квадратных метров строительных конструкций и их несущей способности, водонепроницаемости и гидроизоляции свыше 10 километров межпанельных швов", - рассказал Бирюков
.
Он отметил, что все работы будут проходить только в дневное время с использованием ручного электроинструмента и оборудования с низким уровнем шума, исключающего удары и вибрацию.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице ведется комплексная планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. В этом году запланированы мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации 15 таких сооружений общей протяженностью более 31 км.