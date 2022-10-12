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Капитан севшего на мель судна в Нижнем Новгороде был пьян - РИА Новости, 12.10.2022
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Капитан севшего на мель судна в Нижнем Новгороде был пьян
Капитан севшего на мель судна в Нижнем Новгороде был пьян - РИА Новости, 12.10.2022
Капитан севшего на мель судна в Нижнем Новгороде был пьян
Капитан севшего на мель судна на Волге в Нижнем Новгороде был пьян, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:55
2022-10-12T19:24
происшествия
нижний новгород
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Капитан севшего на мель судна на Волге в Нижнем Новгороде был пьян, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Речное судно, измерявшее дно, село на мель на реке Волга в районе Волжской набережной днем в среду. Пострадавших нет. Проводится доследственная проверка, капитан судна направлен на медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови."Капитан судна сознался, что употребил перед выходом в рейс алкоголь и в момент посадки судна на мель был пьян", - говорится в сообщении.По данным межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии, в результате разлива нефтепродуктов на Волге появилось пятно площадью 100 квадратных метров.
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нижний новгород
россия
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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
18:55 12.10.2022 (обновлено: 19:24 12.10.2022)
 
Капитан севшего на мель судна в Нижнем Новгороде был пьян

СК: капитан севшего на мель судна на Волге в Нижнем Новгороде был пьян

© Фото : Центральное МСУ на транспорте СК РоссииСотрудник СК РФ выясняет обстоятельства посадки на мель речного судна Промерный-11
Сотрудник СК РФ выясняет обстоятельства посадки на мель речного судна Промерный-11 - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Центральное МСУ на транспорте СК России
Сотрудник СК РФ выясняет обстоятельства посадки на мель речного судна Промерный-11
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Капитан севшего на мель судна на Волге в Нижнем Новгороде был пьян, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Речное судно, измерявшее дно, село на мель на реке Волга в районе Волжской набережной днем в среду. Пострадавших нет. Проводится доследственная проверка, капитан судна направлен на медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.
"Капитан судна сознался, что употребил перед выходом в рейс алкоголь и в момент посадки судна на мель был пьян", - говорится в сообщении.
По данным межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии, в результате разлива нефтепродуктов на Волге появилось пятно площадью 100 квадратных метров.
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ПроисшествияНижний НовгородРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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