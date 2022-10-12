https://ria.ru/20221012/kapitan-1823502728.html

Капитан севшего на мель судна в Нижнем Новгороде был пьян

Капитан севшего на мель судна в Нижнем Новгороде был пьян - РИА Новости, 12.10.2022

Капитан севшего на мель судна в Нижнем Новгороде был пьян

Капитан севшего на мель судна на Волге в Нижнем Новгороде был пьян, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:55

2022-10-12T18:55

2022-10-12T19:24

происшествия

нижний новгород

россия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Капитан севшего на мель судна на Волге в Нижнем Новгороде был пьян, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Речное судно, измерявшее дно, село на мель на реке Волга в районе Волжской набережной днем в среду. Пострадавших нет. Проводится доследственная проверка, капитан судна направлен на медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови."Капитан судна сознался, что употребил перед выходом в рейс алкоголь и в момент посадки судна на мель был пьян", - говорится в сообщении.По данным межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии, в результате разлива нефтепродуктов на Волге появилось пятно площадью 100 квадратных метров.

https://ria.ru/20221012/podzhog-1823335541.html

нижний новгород

россия

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)