https://ria.ru/20221012/kapitan-1823502728.html
Капитан севшего на мель судна в Нижнем Новгороде был пьян
Капитан севшего на мель судна в Нижнем Новгороде был пьян - РИА Новости, 12.10.2022
Капитан севшего на мель судна в Нижнем Новгороде был пьян
Капитан севшего на мель судна на Волге в Нижнем Новгороде был пьян, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:55
2022-10-12T18:55
2022-10-12T19:24
происшествия
нижний новгород
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Капитан севшего на мель судна на Волге в Нижнем Новгороде был пьян, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Речное судно, измерявшее дно, село на мель на реке Волга в районе Волжской набережной днем в среду. Пострадавших нет. Проводится доследственная проверка, капитан судна направлен на медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови."Капитан судна сознался, что употребил перед выходом в рейс алкоголь и в момент посадки судна на мель был пьян", - говорится в сообщении.По данным межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии, в результате разлива нефтепродуктов на Волге появилось пятно площадью 100 квадратных метров.
https://ria.ru/20221012/podzhog-1823335541.html
нижний новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
18:55 12.10.2022 (обновлено: 19:24 12.10.2022)
Капитан севшего на мель судна в Нижнем Новгороде был пьян
СК: капитан севшего на мель судна на Волге в Нижнем Новгороде был пьян