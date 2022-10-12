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Посольство России в Канаде предало огласке угрозы в свой адрес - РИА Новости, 12.10.2022
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Посольство России в Канаде предало огласке угрозы в свой адрес
Посольство России в Канаде предало огласке угрозы в свой адрес - РИА Новости, 12.10.2022
Посольство России в Канаде предало огласке угрозы в свой адрес
Посольство РФ в Канаде обвинило власти страны пребывания в отсутствии должной реакции на многочисленные угрозы, которые с начала года поступают в адрес... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T03:24
2022-10-12T03:24
в мире
олег степанов
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Посольство РФ в Канаде обвинило власти страны пребывания в отсутствии должной реакции на многочисленные угрозы, которые с начала года поступают в адрес дипломатов и их семей.Оно предало огласке одно из подобных посланий, анонимный автор которого грозит взорвать дипмиссию, силами "штурмовых команд" расправиться с послом Олегом Степановым и его домочадцами, убить всех русских мужчин и "до смерти изнасиловать" русских женщин с прямой трансляцией всего происходящего.В посольстве рассказали, что такого рода угрозы поступают постоянно с февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине."Несмотря на нашу обеспокоенность, канадские власти не предприняли никаких значимых мер для обеспечения безопасности – нашей и наших семей", - сказали дипломаты журналистам.
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в мире, олег степанов, россия, канада, украина
В мире, Олег Степанов, Россия, Канада, Украина
03:24 12.10.2022
 
Посольство России в Канаде предало огласке угрозы в свой адрес

Посольство России в Канаде предало огласке угрозы в адрес дипломатов и членов их семей

CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция КанадыПолиция Канады. Архивное фото
Полиция Канады. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция Канады
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Посольство РФ в Канаде обвинило власти страны пребывания в отсутствии должной реакции на многочисленные угрозы, которые с начала года поступают в адрес дипломатов и их семей.
Оно предало огласке одно из подобных посланий, анонимный автор которого грозит взорвать дипмиссию, силами "штурмовых команд" расправиться с послом Олегом Степановым и его домочадцами, убить всех русских мужчин и "до смерти изнасиловать" русских женщин с прямой трансляцией всего происходящего.
"Если вы не хотите, чтобы такое случилось, то убирайтесь (нецензурно) из страны и заберите с собой своих сотрудников", - сказано в письме.
В посольстве рассказали, что такого рода угрозы поступают постоянно с февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине.
"Несмотря на нашу обеспокоенность, канадские власти не предприняли никаких значимых мер для обеспечения безопасности – нашей и наших семей", - сказали дипломаты журналистам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 17:04
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В миреОлег СтепановРоссияКанадаУкраина
 
 
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