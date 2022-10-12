https://ria.ru/20221012/kanada-1823267213.html
Посольство России в Канаде предало огласке угрозы в свой адрес
Посольство России в Канаде предало огласке угрозы в свой адрес - РИА Новости, 12.10.2022
Посольство России в Канаде предало огласке угрозы в свой адрес
Посольство РФ в Канаде обвинило власти страны пребывания в отсутствии должной реакции на многочисленные угрозы, которые с начала года поступают в адрес... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T03:24
2022-10-12T03:24
2022-10-12T03:24
в мире
олег степанов
россия
канада
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151320/23/1513202362_176:0:2016:1035_1920x0_80_0_0_b2dbf14e206e8ac3ceda498db395d7fe.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Посольство РФ в Канаде обвинило власти страны пребывания в отсутствии должной реакции на многочисленные угрозы, которые с начала года поступают в адрес дипломатов и их семей.Оно предало огласке одно из подобных посланий, анонимный автор которого грозит взорвать дипмиссию, силами "штурмовых команд" расправиться с послом Олегом Степановым и его домочадцами, убить всех русских мужчин и "до смерти изнасиловать" русских женщин с прямой трансляцией всего происходящего.В посольстве рассказали, что такого рода угрозы поступают постоянно с февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине."Несмотря на нашу обеспокоенность, канадские власти не предприняли никаких значимых мер для обеспечения безопасности – нашей и наших семей", - сказали дипломаты журналистам.
https://ria.ru/20221011/posolstvo-1823169630.html
россия
канада
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151320/23/1513202362_406:0:1786:1035_1920x0_80_0_0_b2410de3fa10c5d9d0a11ad54b785aa5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олег степанов, россия, канада, украина
В мире, Олег Степанов, Россия, Канада, Украина
Посольство России в Канаде предало огласке угрозы в свой адрес
Посольство России в Канаде предало огласке угрозы в адрес дипломатов и членов их семей