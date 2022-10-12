https://ria.ru/20221012/kanada-1823267213.html

Посольство России в Канаде предало огласке угрозы в свой адрес

Посольство России в Канаде предало огласке угрозы в свой адрес - РИА Новости, 12.10.2022

Посольство России в Канаде предало огласке угрозы в свой адрес

Посольство РФ в Канаде обвинило власти страны пребывания в отсутствии должной реакции на многочисленные угрозы, которые с начала года поступают в адрес... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T03:24

2022-10-12T03:24

2022-10-12T03:24

в мире

олег степанов

россия

канада

украина

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Посольство РФ в Канаде обвинило власти страны пребывания в отсутствии должной реакции на многочисленные угрозы, которые с начала года поступают в адрес дипломатов и их семей.Оно предало огласке одно из подобных посланий, анонимный автор которого грозит взорвать дипмиссию, силами "штурмовых команд" расправиться с послом Олегом Степановым и его домочадцами, убить всех русских мужчин и "до смерти изнасиловать" русских женщин с прямой трансляцией всего происходящего.В посольстве рассказали, что такого рода угрозы поступают постоянно с февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине."Несмотря на нашу обеспокоенность, канадские власти не предприняли никаких значимых мер для обеспечения безопасности – нашей и наших семей", - сказали дипломаты журналистам.

https://ria.ru/20221011/posolstvo-1823169630.html

россия

канада

украина

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в мире, олег степанов, россия, канада, украина