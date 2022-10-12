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Власти Подмосковья напомнили о бесплатных IT-курсах для школьников региона
Власти Подмосковья напомнили о бесплатных IT-курсах для школьников региона - РИА Новости, 12.10.2022
Власти Подмосковья напомнили о бесплатных IT-курсах для школьников региона
Учащиеся 8-11-х классов общеобразовательных школ Московской области имеют право принять участие в проекте по обучению современным языкам программирования,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:11
2022-10-12T14:11
2022-10-12T14:11
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Учащиеся 8-11-х классов общеобразовательных школ Московской области имеют право принять участие в проекте по обучению современным языкам программирования, говорится в сообщении Мособлдумы.В региональном правительстве отметили, что популярным языкам программирования можно обучаться как очно, так и в режиме онлайн. Всего для учащихся старших классов доступно более 70 различных направлений."Благодаря проекту у ребят появится возможность поступить в вуз мечты. К тому же, это даст отличную базу для школьников, желающих построить карьеру в сфере информационных технологий", - приводятся в сообщении слова члена комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Екатерины Лобышевой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), московская областная дума, екатерина лобышева, общество, образование
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Екатерина Лобышева, Общество, Образование