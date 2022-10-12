https://ria.ru/20221012/it-kursy-1823371390.html

Власти Подмосковья напомнили о бесплатных IT-курсах для школьников региона

Власти Подмосковья напомнили о бесплатных IT-курсах для школьников региона - РИА Новости, 12.10.2022

Власти Подмосковья напомнили о бесплатных IT-курсах для школьников региона

Учащиеся 8-11-х классов общеобразовательных школ Московской области имеют право принять участие в проекте по обучению современным языкам программирования,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:11

2022-10-12T14:11

2022-10-12T14:11

новости подмосковья

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Учащиеся 8-11-х классов общеобразовательных школ Московской области имеют право принять участие в проекте по обучению современным языкам программирования, говорится в сообщении Мособлдумы.В региональном правительстве отметили, что популярным языкам программирования можно обучаться как очно, так и в режиме онлайн. Всего для учащихся старших классов доступно более 70 различных направлений."Благодаря проекту у ребят появится возможность поступить в вуз мечты. К тому же, это даст отличную базу для школьников, желающих построить карьеру в сфере информационных технологий", - приводятся в сообщении слова члена комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Екатерины Лобышевой.

https://ria.ru/20220819/obuchenie-1810825406.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), московская областная дума, екатерина лобышева, общество, образование