https://ria.ru/20221012/istrebitel-1822277628.html

"Обогнать Китай". США приоткрыли завесу самого засекреченного проекта

"Обогнать Китай". США приоткрыли завесу самого засекреченного проекта - РИА Новости, 12.10.2022

"Обогнать Китай". США приоткрыли завесу самого засекреченного проекта

В США раскрыли подробности особо охраняемого проекта — создание истребителя шестого поколения. По словам военных, разработка идет не так быстро, как хотелось... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:00

2022-10-12T08:00

2022-10-12T08:10

безопасность

технологии

сша

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китай

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Андрей Коц. В США раскрыли подробности особо охраняемого проекта — создание истребителя шестого поколения. По словам военных, разработка идет не так быстро, как хотелось бы. Пентагон рассчитывает поставить перспективный самолет на крыло к 2030-му, надеясь успеть раньше своих геополитических соперников.Полностью невидимыйПрограмма NGAD (Next Generation Air Dominance — "Следующее поколение превосходства в воздухе") полностью засекречена. Неизвестна стоимость, тактико-технические характеристики, внешний вид новой машины.Работы продолжаются уже несколько лет. В сентябре 2020-го полноразмерный прототип, по сообщениям американских военных, впервые поднялся в небо.Самолет, получивший обозначение F-X, сможет без дозаправки выполнять боевые задачи вблизи китайских границ, а также сопровождать бомбардировщики вглубь вражеской территории для прорыва ПВО. Полностью невидим для высоко- и низкочастотных радаров, берет на борт гораздо больше вооружения, чем истребитель пятого поколения F-22. Аналитики предположили, что перспективный комплекс по размерам не уступит бомбардировщику. Также отмечали, что машина, вероятно, получит лазерное оружие.Внешний вид F-X — тема для спекуляций. Как будет выглядеть истребитель шестого поколения, знают только в Пентагоне. Однако еще в 2018-м военное ведомство опубликовало ролик, созданный компьютерным моделированием. Там типичная "невидимка": "бесхвостка" с плавными внешними обводами и минимумом острых граней.Планер выполнен по интегральной схеме с высокорасположенным крылом и парой мотогондол под днищем. Силовая установка — два турбореактивных двигателя с плоскими соплами. Судя по остекленной кабине, речь идет о пилотируемом варианте.Но многие эксперты считают, что истребитель шестого поколения должен быть беспилотным. Впрочем, будет ли новый самолет похож на концепт из ролика — пока тайна за семью печатями.Другие возможные особенности: высокочувствительные датчики обнаружения противника, одинаковая топливная эффективность в разных режимах полета, оружие, основанное на новых физических принципах.Много самолетовПрограмма NGAD — это целое семейства связанных систем для воздушного боя. Не только истребители, но и беспилотники, спутники в космосе, а также платформы в киберпространстве. Поэтому NGAD иногда называют "системой систем". В Пентагоне не исключают, что в рамках проекта создадут не один самолет, а несколько."Вряд ли разумно разрабатывать один тип самолета, — сообщал ранее помощник главы ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер. — Цифровая инженерия открывает широкие возможности для разных вариантов. Главное — обеспечить унификацию всего парка. То есть создать общее вспомогательное оборудование, конфигурации кабины, интерфейсы, единую архитектуру. Пентагон будет постоянно заключать контракты с несколькими поставщиками на перспективные машины, выбирать новую конструкцию примерно каждые восемь лет и запускать ее в производство".Это решает сразу несколько задач. Во-первых, технологии не стоят на месте: то, что сегодня прорыв, — завтра уже обыденность. Непрерывное производство самолетов новых типов позволит реализовывать любые новинки оборонного комплекса и всегда иметь на вооружении суперсовременную технику.Во-вторых, сегодня львиная доля бюджета Пентагона уходит на ремонт и модернизацию имеющихся самолетов. После 15 лет эксплуатации расходы резко возрастают. Ропер полагает, что выгоднее строить менее долговечные самолеты и списывать их по истечении срока.В-третьих, ВВС получат самолеты с разными возможностями. К примеру, один вариант — с лазерным оружием, второй — с гиперзвуковыми ракетами, третий — с самыми современными сенсорами, четвертый — беспилотный. Разработчики подчеркивают: постоянное обновление авиапарка даст серьезное преимущество над русскими и китайцами, которые не будут знать, с чем предстоит иметь дело.Помощники-роботыАльтернатива — максимально модульная платформа, быстро меняющаяся под конкретные боевые задачи. Какой бы вариант ни выбрали в Пентагоне, перспективный истребитель будет действовать в воздухе не один. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл в сентябре уточнил, что к машине прикрепят "армию дронов". Каждый самолет сможет одновременно управлять пятью летательными аппаратами.Кендалл подчеркнул, что характеристики этих БПЛА, а также их внешний облик пока засекречены. Но не исключил, что линейку коптеров представят раньше, чем завершится работа над истребителем.США уже несколько лет занимаются концепцией "Верный ведомый" (Loyal Wingman). Речь идет о беспилотнике, способном в значительной мере взять на себя функции летчика: разведывательные, ударные, радиоэлектронного противодействия. Главная задача — действовать там, где человеку опасно. К примеру, в районах, прикрытых глубокоэшелонированной системой ПВО противника.Главный конкурентF-X хотели получить к 2025-му. Однако технологии настолько сложны, что образец покажут не раньше 2030-го — и это по самому оптимистичному прогнозу. В Пентагоне нервничают, так как соперники уже наступают им на пятки."Программа китайского истребителя шестого поколения находится на верном пути, — сказал журналистам генерал ВВС США Марк Келли. — Они не ведут дебатов по поводу актуальности господства в воздухе, а методично и планомерно создают новый самолет. Нам нужно быть уверенными, что мы получим перспективную машину по крайней мере на месяц раньше конкурентов".Пекин представил концепт на выставке Airshow China в 2021-м. Похож на американский: два двигателя, кабина пилота. Вооружение для малозаметности размещается внутри фюзеляжа. Детальные характеристики пока не раскрывают. Серийное производство планируется к 2035-му.

https://ria.ru/20221007/tayvan-1822002045.html

https://ria.ru/20220819/kitay-1810706867.html

https://ria.ru/20221001/bayraktar-1820830667.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/kitay-1822248384.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, технологии, сша, россия, китай, министерство обороны сша, ввс сша, f-22