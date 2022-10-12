https://ria.ru/20221012/ispaniya-1823540118.html

СМИ: ВС Испании не хватает около 20 тысяч человек

СМИ: ВС Испании не хватает около 20 тысяч человек - РИА Новости, 12.10.2022

СМИ: ВС Испании не хватает около 20 тысяч человек

Испанским Вооруженным Силам не хватает 20 тысяч военнослужащих для поддержания боеспособности армии страны, сообщила в среду газета El Periódico с ссылкой на... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T22:13

2022-10-12T22:13

2022-10-12T22:13

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МАДРИД, 12 окт - РИА Новости. Испанским Вооруженным Силам не хватает 20 тысяч военнослужащих для поддержания боеспособности армии страны, сообщила в среду газета El Periódico с ссылкой на старших офицеров войск страны.На данный момент Испанские ВС нуждаются в 12 тысячах человек для личного состава сухопутных войск, 5,7 тысячи человек для военно-воздушных сил и 4 тысячи солдат и 2,7 тысячи гражданских лиц, запрашиваемых военно-морскими силами.Согласно изданию, в самом тяжёлом состоянии находятся ВВС королевства, где наиболее остро чувствуется нехватка специализированного персонала. Так, например, в Испании есть всего 21 действующий летчик, способный управлять истребителем Eurofighter.Министерство обороны Испании сохранило на 2022 год максимальную численность военнослужащих и моряков на уровне 79 тысяч человек, цифры, которая остается неизменной с 2014 года. Это объясняется тем, что правительство страны в 2010 году, когда максимальное число военнослужащих составляло 86 тысяч человек, начало проводить политику сокращения личного состава войск королевства.В начале октября коалиционное правительство Испании одобрило проект государственного бюджета на 2023 год, согласно которому 12,3 миллиардов евро было выделено на оборону, что на 20,5% выше показателя 2022 года.

https://ria.ru/20220927/podorozhanie-1819818735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, испания, министерство обороны испании