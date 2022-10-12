СМИ: ВС Испании не хватает около 20 тысяч человек
El Periоdico: ВС Испании не хватает 20 тысяч военных для поддержания боеспособности армии
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГерб Испании на здании посольства Испании в Москве
Герб Испании на здании посольства Испании в Москве. Архивное фото
МАДРИД, 12 окт - РИА Новости. Испанским Вооруженным Силам не хватает 20 тысяч военнослужащих для поддержания боеспособности армии страны, сообщила в среду газета El Periódico с ссылкой на старших офицеров войск страны.
На данный момент Испанские ВС нуждаются в 12 тысячах человек для личного состава сухопутных войск, 5,7 тысячи человек для военно-воздушных сил и 4 тысячи солдат и 2,7 тысячи гражданских лиц, запрашиваемых военно-морскими силами.
Согласно изданию, в самом тяжёлом состоянии находятся ВВС королевства, где наиболее остро чувствуется нехватка специализированного персонала. Так, например, в Испании есть всего 21 действующий летчик, способный управлять истребителем Eurofighter.
Министерство обороны Испании сохранило на 2022 год максимальную численность военнослужащих и моряков на уровне 79 тысяч человек, цифры, которая остается неизменной с 2014 года. Это объясняется тем, что правительство страны в 2010 году, когда максимальное число военнослужащих составляло 86 тысяч человек, начало проводить политику сокращения личного состава войск королевства.
В начале октября коалиционное правительство Испании одобрило проект государственного бюджета на 2023 год, согласно которому 12,3 миллиардов евро было выделено на оборону, что на 20,5% выше показателя 2022 года.
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