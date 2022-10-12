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СМИ: ВС Испании не хватает около 20 тысяч человек - РИА Новости, 12.10.2022
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СМИ: ВС Испании не хватает около 20 тысяч человек
СМИ: ВС Испании не хватает около 20 тысяч человек - РИА Новости, 12.10.2022
СМИ: ВС Испании не хватает около 20 тысяч человек
Испанским Вооруженным Силам не хватает 20 тысяч военнослужащих для поддержания боеспособности армии страны, сообщила в среду газета El Periódico с ссылкой на... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:13
2022-10-12T22:13
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испания
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МАДРИД, 12 окт - РИА Новости. Испанским Вооруженным Силам не хватает 20 тысяч военнослужащих для поддержания боеспособности армии страны, сообщила в среду газета El Periódico с ссылкой на старших офицеров войск страны.На данный момент Испанские ВС нуждаются в 12 тысячах человек для личного состава сухопутных войск, 5,7 тысячи человек для военно-воздушных сил и 4 тысячи солдат и 2,7 тысячи гражданских лиц, запрашиваемых военно-морскими силами.Согласно изданию, в самом тяжёлом состоянии находятся ВВС королевства, где наиболее остро чувствуется нехватка специализированного персонала. Так, например, в Испании есть всего 21 действующий летчик, способный управлять истребителем Eurofighter.Министерство обороны Испании сохранило на 2022 год максимальную численность военнослужащих и моряков на уровне 79 тысяч человек, цифры, которая остается неизменной с 2014 года. Это объясняется тем, что правительство страны в 2010 году, когда максимальное число военнослужащих составляло 86 тысяч человек, начало проводить политику сокращения личного состава войск королевства.В начале октября коалиционное правительство Испании одобрило проект государственного бюджета на 2023 год, согласно которому 12,3 миллиардов евро было выделено на оборону, что на 20,5% выше показателя 2022 года.
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в мире, испания, министерство обороны испании
В мире, Испания, Министерство обороны Испании
22:13 12.10.2022
 
СМИ: ВС Испании не хватает около 20 тысяч человек

El Periоdico: ВС Испании не хватает 20 тысяч военных для поддержания боеспособности армии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГерб Испании на здании посольства Испании в Москве
Герб Испании на здании посольства Испании в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Герб Испании на здании посольства Испании в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 12 окт - РИА Новости. Испанским Вооруженным Силам не хватает 20 тысяч военнослужащих для поддержания боеспособности армии страны, сообщила в среду газета El Periódico с ссылкой на старших офицеров войск страны.
На данный момент Испанские ВС нуждаются в 12 тысячах человек для личного состава сухопутных войск, 5,7 тысячи человек для военно-воздушных сил и 4 тысячи солдат и 2,7 тысячи гражданских лиц, запрашиваемых военно-морскими силами.
Согласно изданию, в самом тяжёлом состоянии находятся ВВС королевства, где наиболее остро чувствуется нехватка специализированного персонала. Так, например, в Испании есть всего 21 действующий летчик, способный управлять истребителем Eurofighter.
Министерство обороны Испании сохранило на 2022 год максимальную численность военнослужащих и моряков на уровне 79 тысяч человек, цифры, которая остается неизменной с 2014 года. Это объясняется тем, что правительство страны в 2010 году, когда максимальное число военнослужащих составляло 86 тысяч человек, начало проводить политику сокращения личного состава войск королевства.
В начале октября коалиционное правительство Испании одобрило проект государственного бюджета на 2023 год, согласно которому 12,3 миллиардов евро было выделено на оборону, что на 20,5% выше показателя 2022 года.
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