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Экс-глава МИД Ирана: Тегеран готов к посредничеству между Баку и Ереваном - РИА Новости, 12.10.2022
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Экс-глава МИД Ирана: Тегеран готов к посредничеству между Баку и Ереваном
Экс-глава МИД Ирана: Тегеран готов к посредничеству между Баку и Ереваном - РИА Новости, 12.10.2022
Экс-глава МИД Ирана: Тегеран готов к посредничеству между Баку и Ереваном
Тегеран готов быть посредником в отношениях между Ереваном и Баку, заявил РИА Новости советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:38
2022-10-12T08:38
в мире
иран
армения
азербайджан
мид ирана
али акбар велаяти
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ТЕГЕРАН, 12 окт – РИА Новости. Тегеран готов быть посредником в отношениях между Ереваном и Баку, заявил РИА Новости советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти."Да, конечно", - ответил Велаяти на вопрос о том, готов ли Иран к посредничеству в отношениях между соседними Арменией и Азербайджаном.Он отметил, что среди различных регионов, находящихся рядом с Ираном, особое значение имеет Закавказье. "В этой связи, по отношению к нашим соседям (Армении и Азербайджану) мы проявляем больше чувствительности и внимания", - подчеркнул Велаяти.По его словам, одним из чрезвычайно важных факторов в установлении мира между странами является сохранение общеизвестных исторических границ."Любое нарушение какой-либо страной границ соседней вызывает рост напряжения в этом регионе и разжигание локальных войн, первый результат которых – присутствие стран-провокаторов, например, США и Израиля, под предлогом установления прекращения огня использующих ситуацию с выгодой для себя", - добавил бывший глава иранского МИД.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
https://ria.ru/20221012/iran-1823277905.html
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в мире, иран, армения, азербайджан, мид ирана, али акбар велаяти
В мире, Иран, Армения, Азербайджан, МИД Ирана, Али Акбар Велаяти
08:38 12.10.2022
 
Экс-глава МИД Ирана: Тегеран готов к посредничеству между Баку и Ереваном

Экс-глава МИД Ирана заявил, что Тегеран готов играть роль посредника между Баку и Ереваном

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 окт – РИА Новости. Тегеран готов быть посредником в отношениях между Ереваном и Баку, заявил РИА Новости советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти.
"Да, конечно", - ответил Велаяти на вопрос о том, готов ли Иран к посредничеству в отношениях между соседними Арменией и Азербайджаном.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в формате астанинской тройки в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
08:06
Советник лидера Ирана назвал прогрессом отказ России и Китая от доллара
Он отметил, что среди различных регионов, находящихся рядом с Ираном, особое значение имеет Закавказье. "В этой связи, по отношению к нашим соседям (Армении и Азербайджану) мы проявляем больше чувствительности и внимания", - подчеркнул Велаяти.
По его словам, одним из чрезвычайно важных факторов в установлении мира между странами является сохранение общеизвестных исторических границ.
"Любое нарушение какой-либо страной границ соседней вызывает рост напряжения в этом регионе и разжигание локальных войн, первый результат которых – присутствие стран-провокаторов, например, США и Израиля, под предлогом установления прекращения огня использующих ситуацию с выгодой для себя", - добавил бывший глава иранского МИД.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:57
Чавушоглу: Баку и Ереван договорились по главным пунктам мирного соглашения
 
В миреИранАрменияАзербайджанМИД ИранаАли Акбар Велаяти
 
 
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