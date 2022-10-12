https://ria.ru/20221012/iran-1823279942.html

Экс-глава МИД Ирана: Тегеран готов к посредничеству между Баку и Ереваном

Экс-глава МИД Ирана: Тегеран готов к посредничеству между Баку и Ереваном - РИА Новости, 12.10.2022

Экс-глава МИД Ирана: Тегеран готов к посредничеству между Баку и Ереваном

Тегеран готов быть посредником в отношениях между Ереваном и Баку, заявил РИА Новости советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:38

2022-10-12T08:38

2022-10-12T08:38

в мире

иран

армения

азербайджан

мид ирана

али акбар велаяти

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ТЕГЕРАН, 12 окт – РИА Новости. Тегеран готов быть посредником в отношениях между Ереваном и Баку, заявил РИА Новости советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти."Да, конечно", - ответил Велаяти на вопрос о том, готов ли Иран к посредничеству в отношениях между соседними Арменией и Азербайджаном.Он отметил, что среди различных регионов, находящихся рядом с Ираном, особое значение имеет Закавказье. "В этой связи, по отношению к нашим соседям (Армении и Азербайджану) мы проявляем больше чувствительности и внимания", - подчеркнул Велаяти.По его словам, одним из чрезвычайно важных факторов в установлении мира между странами является сохранение общеизвестных исторических границ."Любое нарушение какой-либо страной границ соседней вызывает рост напряжения в этом регионе и разжигание локальных войн, первый результат которых – присутствие стран-провокаторов, например, США и Израиля, под предлогом установления прекращения огня использующих ситуацию с выгодой для себя", - добавил бывший глава иранского МИД.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.

https://ria.ru/20221012/iran-1823277905.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, армения, азербайджан, мид ирана, али акбар велаяти