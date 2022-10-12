Экс-глава МИД Ирана: Тегеран готов к посредничеству между Баку и Ереваном
Экс-глава МИД Ирана заявил, что Тегеран готов играть роль посредника между Баку и Ереваном
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 окт – РИА Новости. Тегеран готов быть посредником в отношениях между Ереваном и Баку, заявил РИА Новости советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти.
"Да, конечно", - ответил Велаяти на вопрос о том, готов ли Иран к посредничеству в отношениях между соседними Арменией и Азербайджаном.
Он отметил, что среди различных регионов, находящихся рядом с Ираном, особое значение имеет Закавказье. "В этой связи, по отношению к нашим соседям (Армении и Азербайджану) мы проявляем больше чувствительности и внимания", - подчеркнул Велаяти.
По его словам, одним из чрезвычайно важных факторов в установлении мира между странами является сохранение общеизвестных исторических границ.
"Любое нарушение какой-либо страной границ соседней вызывает рост напряжения в этом регионе и разжигание локальных войн, первый результат которых – присутствие стран-провокаторов, например, США и Израиля, под предлогом установления прекращения огня использующих ситуацию с выгодой для себя", - добавил бывший глава иранского МИД.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.