https://ria.ru/20221012/investproekty-1823322654.html
Ивановские власти за 5 лет поддержали реализацию около 300 инвестпроектов
Ивановские власти за 5 лет поддержали реализацию около 300 инвестпроектов - РИА Новости, 12.10.2022
Ивановские власти за 5 лет поддержали реализацию около 300 инвестпроектов
Власти Ивановской области за последние пять лет оказали инвесторам помощь в реализации порядка трехсот крупных проектов в различных сферах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:49
2022-10-12T11:49
2022-10-12T11:49
ивановская область
станислав воскресенский
шуя
экономика
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ИВАНОВО, 12 окт – РИА Новости. Власти Ивановской области за последние пять лет оказали инвесторам помощь в реализации порядка трехсот крупных проектов в различных сферах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В виде инвестиций за это время привлечены порядка 80 миллиардов рублей в проекты, при поддержке правительства региона созданы 6,5 тысяч рабочих мест", – сказал собеседник агентства.По его словам, инвестиции направлялись легкую, химическую, деревообрабатывающую отрасли экономики, в машиностроение. Задачу по созданию рабочих мест губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обозначил как приоритетную для всех уровней власти в регионе."Инвестиции сегодня – это рабочие места завтра", - процитировали в пресс-службе главу региона.Так, в текстильной отрасли на построенном в Шуе швейном предприятии "Текстиль-М" приняты на работу 250 сотрудников; резидент особой экономической зоны "Иваново" "Родники-текстиль", выпускающий ткани для спецодежды и домашний текстиль, предоставил 265 рабочих мест. Благодаря строительству нового производственного корпуса компания "МИРтекс" открыла дополнительно 289 новых вакансий. Более 500 рабочих мест создано в компании "Унтекс Родники", заполнено уже свыше 400 вакансий, сказали в пресс-службе.В регионе продолжается реализация ряда новых крупных проектов. Так, в Родниках идет строительство еще одного производства по производству трикотажного полотна, будут созданы около 200 новых рабочих мест.
https://ria.ru/20220927/ivanovo-1819724510.html
шуя
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав воскресенский, шуя, экономика
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Шуя, Экономика
ИВАНОВО, 12 окт – РИА Новости. Власти Ивановской области за последние пять лет оказали инвесторам помощь в реализации порядка трехсот крупных проектов в различных сферах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В виде инвестиций за это время привлечены порядка 80 миллиардов рублей в проекты, при поддержке правительства региона созданы 6,5 тысяч рабочих мест", – сказал собеседник агентства.
По его словам, инвестиции направлялись легкую, химическую, деревообрабатывающую отрасли экономики, в машиностроение.
Задачу по созданию рабочих мест губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
обозначил как приоритетную для всех уровней власти в регионе.
"Инвестиции сегодня – это рабочие места завтра", - процитировали в пресс-службе главу региона.
Так, в текстильной отрасли на построенном в Шуе
швейном предприятии "Текстиль-М" приняты на работу 250 сотрудников; резидент особой экономической зоны "Иваново" "Родники-текстиль", выпускающий ткани для спецодежды и домашний текстиль, предоставил 265 рабочих мест. Благодаря строительству нового производственного корпуса компания "МИРтекс" открыла дополнительно 289 новых вакансий. Более 500 рабочих мест создано в компании "Унтекс Родники", заполнено уже свыше 400 вакансий, сказали в пресс-службе.
В регионе продолжается реализация ряда новых крупных проектов. Так, в Родниках идет строительство еще одного производства по производству трикотажного полотна, будут созданы около 200 новых рабочих мест.