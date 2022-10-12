https://ria.ru/20221012/investproekty-1823322654.html

Ивановские власти за 5 лет поддержали реализацию около 300 инвестпроектов

Ивановские власти за 5 лет поддержали реализацию около 300 инвестпроектов - РИА Новости, 12.10.2022

Ивановские власти за 5 лет поддержали реализацию около 300 инвестпроектов

Власти Ивановской области за последние пять лет оказали инвесторам помощь в реализации порядка трехсот крупных проектов в различных сферах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:49

2022-10-12T11:49

2022-10-12T11:49

ивановская область

станислав воскресенский

шуя

экономика

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ИВАНОВО, 12 окт – РИА Новости. Власти Ивановской области за последние пять лет оказали инвесторам помощь в реализации порядка трехсот крупных проектов в различных сферах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В виде инвестиций за это время привлечены порядка 80 миллиардов рублей в проекты, при поддержке правительства региона созданы 6,5 тысяч рабочих мест", – сказал собеседник агентства.По его словам, инвестиции направлялись легкую, химическую, деревообрабатывающую отрасли экономики, в машиностроение. Задачу по созданию рабочих мест губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обозначил как приоритетную для всех уровней власти в регионе."Инвестиции сегодня – это рабочие места завтра", - процитировали в пресс-службе главу региона.Так, в текстильной отрасли на построенном в Шуе швейном предприятии "Текстиль-М" приняты на работу 250 сотрудников; резидент особой экономической зоны "Иваново" "Родники-текстиль", выпускающий ткани для спецодежды и домашний текстиль, предоставил 265 рабочих мест. Благодаря строительству нового производственного корпуса компания "МИРтекс" открыла дополнительно 289 новых вакансий. Более 500 рабочих мест создано в компании "Унтекс Родники", заполнено уже свыше 400 вакансий, сказали в пресс-службе.В регионе продолжается реализация ряда новых крупных проектов. Так, в Родниках идет строительство еще одного производства по производству трикотажного полотна, будут созданы около 200 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20220927/ivanovo-1819724510.html

шуя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, шуя, экономика