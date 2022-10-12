https://ria.ru/20221012/integratsiya-1823341711.html

ЦИК проведет заседание по интеграции новых регионов в избирательную систему

ЦИК проведет заседание по интеграции новых регионов в избирательную систему - РИА Новости, 12.10.2022

ЦИК проведет заседание по интеграции новых регионов в избирательную систему

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в среду проведёт рабочее заседание по вопросу интеграции избирательных комиссий новых субъектов РФ в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:52

2022-10-12T12:52

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в среду проведёт рабочее заседание по вопросу интеграции избирательных комиссий новых субъектов РФ в российскую систему, заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев."Мы сегодня в три часа проводим обсуждение вопросов, связанных с интеграцией, как жить нам теперь в этой большой семье, и надеемся, что наши коллеги в режиме ВКС будут участвовать в этом заседании рабочей группы и примут участие, выскажут свою позицию, как бы они видели развитие всех этих интеграционных процессов", - сказал Булаев в ходе заседания ЦИК России.Он выразил уверенность в том, что все возможные проблемы в этом процессе будут решены.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

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политика, цик рф, николай булаев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин