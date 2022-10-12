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ЦИК проведет заседание по интеграции новых регионов в избирательную систему
ЦИК проведет заседание по интеграции новых регионов в избирательную систему - РИА Новости, 12.10.2022
ЦИК проведет заседание по интеграции новых регионов в избирательную систему
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в среду проведёт рабочее заседание по вопросу интеграции избирательных комиссий новых субъектов РФ в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:52
2022-10-12T12:52
2022-10-12T13:08
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в среду проведёт рабочее заседание по вопросу интеграции избирательных комиссий новых субъектов РФ в российскую систему, заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев."Мы сегодня в три часа проводим обсуждение вопросов, связанных с интеграцией, как жить нам теперь в этой большой семье, и надеемся, что наши коллеги в режиме ВКС будут участвовать в этом заседании рабочей группы и примут участие, выскажут свою позицию, как бы они видели развитие всех этих интеграционных процессов", - сказал Булаев в ходе заседания ЦИК России.Он выразил уверенность в том, что все возможные проблемы в этом процессе будут решены.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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политика, цик рф, николай булаев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Политика, ЦИК РФ, Николай Булаев, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
12:52 12.10.2022 (обновлено: 13:08 12.10.2022)
ЦИК проведет заседание по интеграции новых регионов в избирательную систему
Булаев: ЦИК проведет заседание по интеграции новых субъектов в избирательную систему