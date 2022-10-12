https://ria.ru/20221012/inflyatsiya-1823376784.html

Путин заявил, что подорожание энергоресурсов в ЕС раскачивает инфляцию

Путин заявил, что подорожание энергоресурсов в ЕС раскачивает инфляцию - РИА Новости, 12.10.2022

Путин заявил, что подорожание энергоресурсов в ЕС раскачивает инфляцию

Подорожание в три раза энергоресурсов по цепочке раскачивает инфляцию, в еврозоне она уже достигла 10%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:22

2022-10-12T14:22

2022-10-12T14:32

экономика

владимир путин

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Подорожание в три раза энергоресурсов по цепочке раскачивает инфляцию, в еврозоне она уже достигла 10%, заявил президент России Владимир Путин."Тот ресурс, что приходит на европейский рынок, продается в буквальном смысле втридорога, как я уже сказал, и по цепочке раскачивает инфляцию. В еврозоне она уже достигла 10%. Страдают рядовые европейцы", - сказал Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".По его данным, за годы счета за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза, а "население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на зиму".

https://ria.ru/20221012/sanktsii-1823343679.html

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экономика, владимир путин, россия, цены на нефть