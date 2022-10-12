https://ria.ru/20221012/inflyatsiya-1823376784.html
Путин заявил, что подорожание энергоресурсов в ЕС раскачивает инфляцию
Путин заявил, что подорожание энергоресурсов в ЕС раскачивает инфляцию - РИА Новости, 12.10.2022
Путин заявил, что подорожание энергоресурсов в ЕС раскачивает инфляцию
Подорожание в три раза энергоресурсов по цепочке раскачивает инфляцию, в еврозоне она уже достигла 10%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:22
2022-10-12T14:22
2022-10-12T14:32
экономика
владимир путин
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Подорожание в три раза энергоресурсов по цепочке раскачивает инфляцию, в еврозоне она уже достигла 10%, заявил президент России Владимир Путин."Тот ресурс, что приходит на европейский рынок, продается в буквальном смысле втридорога, как я уже сказал, и по цепочке раскачивает инфляцию. В еврозоне она уже достигла 10%. Страдают рядовые европейцы", - сказал Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".По его данным, за годы счета за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза, а "население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на зиму".
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экономика, владимир путин, россия, цены на нефть
Экономика, Владимир Путин, Россия, Цены на нефть
14:22 12.10.2022 (обновлено: 14:32 12.10.2022)
Путин заявил, что подорожание энергоресурсов в ЕС раскачивает инфляцию
Путин: повышение цен на энергоресурсы по цепочке привело к десятипроцентной инфляции в ЕС
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Подорожание в три раза энергоресурсов по цепочке раскачивает инфляцию, в еврозоне она уже достигла 10%, заявил президент России Владимир Путин.
"Тот ресурс, что приходит на европейский рынок, продается в буквальном смысле втридорога, как я уже сказал, и по цепочке раскачивает инфляцию. В еврозоне она уже достигла 10%. Страдают рядовые европейцы", - сказал Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".
По его данным, за годы счета за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза, а "население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на зиму".