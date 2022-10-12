https://ria.ru/20221012/hirst-1823365997.html

Художник Дэмиен Херст сожжет тысячи своих работ

Художник Дэмиен Херст сожжет тысячи своих работ - РИА Новости, 12.10.2022

Художник Дэмиен Херст сожжет тысячи своих работ

В галерее Newport Street в Лондоне художник Дэмиен Херст сжег 1000 своих картин и скоро придаст огню еще тысячи своих работ, сообщает NPR. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:35

2022-10-12T16:35

2022-10-12T16:35

культура

новости культуры

дэмиан херст

искусство

технологии

нейросети

искусственный интеллект

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148549/68/1485496865_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_3836e0603ed956f2362a87832a951aea.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В галерее Newport Street в Лондоне художник Дэмиен Херст сжег 1000 своих картин и скоро придаст огню еще тысячи своих работ, сообщает NPR. Это часть его проекта "The Currency" (можно перевести как "валюта" или "распространение"). Он создал 10000 NFT-произведений, каждому из них соответствует физическое полотно. Последние были написаны в 2016 году на бумаге ручной работы эмалевой краской. Название картин были сгенерированы искусственным интеллектом на основе любимых треков художника, уточняет HypeArt. Покупатели должны были выбрать, в каком формате приобрести произведение. На раздумья им был дан год. В итоге 5149 человек оставили себе физический экземпляр, а 4851 — цифровой. "Многие думают, что я сжигаю произведения искусства на миллионы долларов. Это не так. Я завершаю превращение физических работ в NFT", — утверждает мастер.Если покупатель выбрал картину на бумаге, то Херст уничтожит ее цифровую версию.

https://ria.ru/20210804/nftart-1744198011.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дэмиан херст, искусство, технологии, нейросети , искусственный интеллект, лондон