Художник Дэмиен Херст сожжет тысячи своих работ
Художник Дэмиен Херст сжег 1000 своих работ и предаст огню тысячи в галерее в Лондоне
© AP Photo / Matt DunhamБританский художник Дэмиен Херст с работой "Физическая невозможность смерти в сознании живущего"
© AP Photo / Matt Dunham
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В галерее Newport Street в Лондоне художник Дэмиен Херст сжег 1000 своих картин и скоро придаст огню еще тысячи своих работ, сообщает NPR.
Это часть его проекта "The Currency" (можно перевести как "валюта" или "распространение"). Он создал 10000 NFT-произведений, каждому из них соответствует физическое полотно. Последние были написаны в 2016 году на бумаге ручной работы эмалевой краской. Название картин были сгенерированы искусственным интеллектом на основе любимых треков художника, уточняет HypeArt.
Покупатели должны были выбрать, в каком формате приобрести произведение. На раздумья им был дан год. В итоге 5149 человек оставили себе физический экземпляр, а 4851 — цифровой.
"Многие думают, что я сжигаю произведения искусства на миллионы долларов. Это не так. Я завершаю превращение физических работ в NFT", — утверждает мастер.
Если покупатель выбрал картину на бумаге, то Херст уничтожит ее цифровую версию.
4 августа 2021, 08:00КультураДивный новый мир: кто и зачем платит миллионы долларов за пиксели NFT