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Художник Дэмиен Херст сожжет тысячи своих работ - РИА Новости, 12.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221012/hirst-1823365997.html
Художник Дэмиен Херст сожжет тысячи своих работ
Художник Дэмиен Херст сожжет тысячи своих работ - РИА Новости, 12.10.2022
Художник Дэмиен Херст сожжет тысячи своих работ
В галерее Newport Street в Лондоне художник Дэмиен Херст сжег 1000 своих картин и скоро придаст огню еще тысячи своих работ, сообщает NPR. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:35
2022-10-12T16:35
культура
новости культуры
дэмиан херст
искусство
технологии
нейросети
искусственный интеллект
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В галерее Newport Street в Лондоне художник Дэмиен Херст сжег 1000 своих картин и скоро придаст огню еще тысячи своих работ, сообщает NPR. Это часть его проекта "The Currency" (можно перевести как "валюта" или "распространение"). Он создал 10000 NFT-произведений, каждому из них соответствует физическое полотно. Последние были написаны в 2016 году на бумаге ручной работы эмалевой краской. Название картин были сгенерированы искусственным интеллектом на основе любимых треков художника, уточняет HypeArt. Покупатели должны были выбрать, в каком формате приобрести произведение. На раздумья им был дан год. В итоге 5149 человек оставили себе физический экземпляр, а 4851 — цифровой. "Многие думают, что я сжигаю произведения искусства на миллионы долларов. Это не так. Я завершаю превращение физических работ в NFT", — утверждает мастер.Если покупатель выбрал картину на бумаге, то Херст уничтожит ее цифровую версию.
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новости культуры, дэмиан херст, искусство, технологии, нейросети , искусственный интеллект, лондон
Культура, Новости культуры, Дэмиан Херст, Искусство, Технологии, нейросети , Искусственный интеллект, Лондон
16:35 12.10.2022
 
Художник Дэмиен Херст сожжет тысячи своих работ

Художник Дэмиен Херст сжег 1000 своих работ и предаст огню тысячи в галерее в Лондоне

© AP Photo / Matt DunhamБританский художник Дэмиен Херст с работой "Физическая невозможность смерти в сознании живущего"
Британский художник Дэмиен Херст с работой Физическая невозможность смерти в сознании живущего - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В галерее Newport Street в Лондоне художник Дэмиен Херст сжег 1000 своих картин и скоро придаст огню еще тысячи своих работ, сообщает NPR.
Это часть его проекта "The Currency" (можно перевести как "валюта" или "распространение"). Он создал 10000 NFT-произведений, каждому из них соответствует физическое полотно. Последние были написаны в 2016 году на бумаге ручной работы эмалевой краской. Название картин были сгенерированы искусственным интеллектом на основе любимых треков художника, уточняет HypeArt.
Покупатели должны были выбрать, в каком формате приобрести произведение. На раздумья им был дан год. В итоге 5149 человек оставили себе физический экземпляр, а 4851 — цифровой.
"Многие думают, что я сжигаю произведения искусства на миллионы долларов. Это не так. Я завершаю превращение физических работ в NFT", — утверждает мастер.
Если покупатель выбрал картину на бумаге, то Херст уничтожит ее цифровую версию.
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КультураНовости культурыДэмиан ХерстИскусствоТехнологиинейросетиИскусственный интеллектЛондон
 
 
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