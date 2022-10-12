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МИД выразил протест Японии из-за испытания РСЗО HIMARS у российских границ - РИА Новости, 12.10.2022
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МИД выразил протест Японии из-за испытания РСЗО HIMARS у российских границ
МИД выразил протест Японии из-за испытания РСЗО HIMARS у российских границ - РИА Новости, 12.10.2022
МИД выразил протест Японии из-за испытания РСЗО HIMARS у российских границ
Министерство иностранных дел России выразило решительный протест посольству Японии в Москве из-за недавних испытаний РСЗО HIMARS недалеко от российских границ,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:24
2022-10-12T18:50
россия
рсзо himars
в мире
япония
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид японии‎
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел России выразило решительный протест посольству Японии в Москве из-за недавних испытаний РСЗО HIMARS недалеко от российских границ, сообщается на сайте ведомства."Посольству Японии был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября реактивных систем залпового огня HIMARS Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в прямой близости от российских границ", — говорится в заявлении.Отмечается, что при создании тренировочной площадки МИД Японии говорил об отсутствии планов использовать ее для испытания дальнобойных РЗСО. Кроме того, тот факт, что местные СМИ связали эти военные маневры с "российской агрессией на Украине", вызывает недоумение, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. "Рассматриваем состоявшиеся военные учения как вызов обеспечению безопасности дальневосточного региона нашей страны и настаиваем на немедленном прекращении подобных действий. Японская сторона была также предупреждена о неизбежности ответных адекватных мер в целях блокирования военных угроз России", — отметили в МИД.В начале недели агентство Киодо сообщило, что наземные силы самообороны Японии и ВМС США провели совместные учения, где были задействованы реактивные системы залпового огня HIMARS. Незадолго до этого страны также провели военные маневры в Японском море.
https://ria.ru/20221012/yaponiya-1823270128.html
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россия, рсзо himars, в мире, япония, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид японии‎, военно-морские силы сша
Россия, РСЗО HIMARS, В мире, Япония, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Японии‎, Военно-морские силы США
18:24 12.10.2022 (обновлено: 18:50 12.10.2022)
 
МИД выразил протест Японии из-за испытания РСЗО HIMARS у российских границ

МИД России выразил протест Японии из-за испытания РСЗО HIMARS у государственных границ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел России выразило решительный протест посольству Японии в Москве из-за недавних испытаний РСЗО HIMARS недалеко от российских границ, сообщается на сайте ведомства.
"Посольству Японии был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября реактивных систем залпового огня HIMARS Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в прямой близости от российских границ", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что при создании тренировочной площадки МИД Японии говорил об отсутствии планов использовать ее для испытания дальнобойных РЗСО. Кроме того, тот факт, что местные СМИ связали эти военные маневры с "российской агрессией на Украине", вызывает недоумение, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Рассматриваем состоявшиеся военные учения как вызов обеспечению безопасности дальневосточного региона нашей страны и настаиваем на немедленном прекращении подобных действий. Японская сторона была также предупреждена о неизбежности ответных адекватных мер в целях блокирования военных угроз России", — отметили в МИД.
В начале недели агентство Киодо сообщило, что наземные силы самообороны Японии и ВМС США провели совместные учения, где были задействованы реактивные системы залпового огня HIMARS. Незадолго до этого страны также провели военные маневры в Японском море.
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РоссияРСЗО HIMARSВ миреЯпонияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Японии‎Военно-морские силы США
 
 
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