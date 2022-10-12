https://ria.ru/20221012/himars-1823492314.html

МИД выразил протест Японии из-за испытания РСЗО HIMARS у российских границ

МИД выразил протест Японии из-за испытания РСЗО HIMARS у российских границ - РИА Новости, 12.10.2022

МИД выразил протест Японии из-за испытания РСЗО HIMARS у российских границ

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест посольству Японии в Москве из-за недавних испытаний РСЗО HIMARS недалеко от российских границ,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:24

2022-10-12T18:24

2022-10-12T18:50

россия

рсзо himars

в мире

япония

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид японии‎

военно-морские силы сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел России выразило решительный протест посольству Японии в Москве из-за недавних испытаний РСЗО HIMARS недалеко от российских границ, сообщается на сайте ведомства."Посольству Японии был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября реактивных систем залпового огня HIMARS Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в прямой близости от российских границ", — говорится в заявлении.Отмечается, что при создании тренировочной площадки МИД Японии говорил об отсутствии планов использовать ее для испытания дальнобойных РЗСО. Кроме того, тот факт, что местные СМИ связали эти военные маневры с "российской агрессией на Украине", вызывает недоумение, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. "Рассматриваем состоявшиеся военные учения как вызов обеспечению безопасности дальневосточного региона нашей страны и настаиваем на немедленном прекращении подобных действий. Японская сторона была также предупреждена о неизбежности ответных адекватных мер в целях блокирования военных угроз России", — отметили в МИД.В начале недели агентство Киодо сообщило, что наземные силы самообороны Японии и ВМС США провели совместные учения, где были задействованы реактивные системы залпового огня HIMARS. Незадолго до этого страны также провели военные маневры в Японском море.

https://ria.ru/20221012/yaponiya-1823270128.html

https://ria.ru/20221012/ucheniya-1823294070.html

россия

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, рсзо himars, в мире, япония, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид японии‎, военно-морские силы сша