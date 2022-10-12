18:24 12.10.2022 (обновлено: 18:50 12.10.2022)
МИД выразил протест Японии из-за испытания РСЗО HIMARS у российских границ
МИД России выразил протест Японии из-за испытания РСЗО HIMARS у государственных границ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел России выразило решительный протест посольству Японии в Москве из-за недавних испытаний РСЗО HIMARS недалеко от российских границ, сообщается на сайте ведомства.
"Посольству Японии был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября реактивных систем залпового огня HIMARS Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в прямой близости от российских границ", — говорится в заявлении.
Отмечается, что при создании тренировочной площадки МИД Японии говорил об отсутствии планов использовать ее для испытания дальнобойных РЗСО. Кроме того, тот факт, что местные СМИ связали эти военные маневры с "российской агрессией на Украине", вызывает недоумение, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Рассматриваем состоявшиеся военные учения как вызов обеспечению безопасности дальневосточного региона нашей страны и настаиваем на немедленном прекращении подобных действий. Японская сторона была также предупреждена о неизбежности ответных адекватных мер в целях блокирования военных угроз России", — отметили в МИД.
В начале недели агентство Киодо сообщило, что наземные силы самообороны Японии и ВМС США провели совместные учения, где были задействованы реактивные системы залпового огня HIMARS. Незадолго до этого страны также провели военные маневры в Японском море.