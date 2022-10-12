https://ria.ru/20221012/himars-1823397846.html

Системы ПВО перехватили 12 снарядов HIMARS в Херсонской области

Системы ПВО перехватили 12 снарядов HIMARS в Херсонской области - РИА Новости, 12.10.2022

Системы ПВО перехватили 12 снарядов HIMARS в Херсонской области

Российские ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в Херсонской, Николаевской областях и ДНР, а также перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:13

2022-10-12T15:13

2022-10-12T15:18

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в Херсонской, Николаевской областях и ДНР, а также перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, сообщили в среду в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Каменка, Садок Херсонской области, Явкино Николаевской области и Польное Донецкой Народной Республики. Перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня "HIMARS" в районе населенного пункта Бургунка Херсонской области и Каховской ГЭС", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, херсонская область , в мире, вооруженные силы рф, николаевская область