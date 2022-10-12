https://ria.ru/20221012/granitsy-1823453824.html
Израиль одобрил соглашение с Ливаном о демаркации морских границ
Израиль одобрил соглашение с Ливаном о демаркации морских границ - РИА Новости, 12.10.2022
Израиль одобрил соглашение с Ливаном о демаркации морских границ
Правительство Израиля большинством голосов одобрило соглашение с Ливаном о демаркации морских границ, сообщила канцелярия главы правительства. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:12
2022-10-12T17:12
2022-10-12T17:24
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Правительство Израиля большинством голосов одобрило соглашение с Ливаном о демаркации морских границ, сообщила канцелярия главы правительства."Правительство подавляющим большинством голосов одобрило принципы соглашения с Ливаном и предложение премьер-министра Яира Лапида представить соглашение в Кнессет. Члены правительства выразили поддержку важности и необходимости в настоящее время соглашения с Ливаном, а также поддержали предложение премьер-министра Лапида внести соглашение на рассмотрение Кнессета", - говорится в сообщении.Вечером в среду соглашение будет представлено в Кнессет. Далее соглашение будет представлено на утверждение правительства.Израиль достиг исторического соглашения с Ливаном о демаркации морских границ, заявил ранее Лапид.Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.
https://ria.ru/20221004/izrail-1821436051.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, сша, оон, кнессет израиля
В мире, Израиль, Ливан, США, ООН, Кнессет Израиля
17:12 12.10.2022 (обновлено: 17:24 12.10.2022)
Израиль одобрил соглашение с Ливаном о демаркации морских границ
Правительство Израиля одобрило соглашение с Ливаном о демаркации морских границ
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Правительство Израиля большинством голосов одобрило соглашение с Ливаном о демаркации морских границ, сообщила канцелярия главы правительства.
"Правительство подавляющим большинством голосов одобрило принципы соглашения с Ливаном и предложение премьер-министра Яира Лапида представить соглашение в Кнессет
. Члены правительства выразили поддержку важности и необходимости в настоящее время соглашения с Ливаном, а также поддержали предложение премьер-министра Лапида внести соглашение на рассмотрение Кнессета", - говорится в сообщении.
Вечером в среду соглашение будет представлено в Кнессет. Далее соглашение будет представлено на утверждение правительства.
Израиль достиг исторического соглашения с Ливаном о демаркации морских границ, заявил ранее Лапид.
Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.
Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН
и при посредничестве США
.