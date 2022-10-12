https://ria.ru/20221012/granitsy-1823453824.html

Израиль одобрил соглашение с Ливаном о демаркации морских границ

Израиль одобрил соглашение с Ливаном о демаркации морских границ - РИА Новости, 12.10.2022

Израиль одобрил соглашение с Ливаном о демаркации морских границ

Правительство Израиля большинством голосов одобрило соглашение с Ливаном о демаркации морских границ, сообщила канцелярия главы правительства. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:12

2022-10-12T17:12

2022-10-12T17:24

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Правительство Израиля большинством голосов одобрило соглашение с Ливаном о демаркации морских границ, сообщила канцелярия главы правительства."Правительство подавляющим большинством голосов одобрило принципы соглашения с Ливаном и предложение премьер-министра Яира Лапида представить соглашение в Кнессет. Члены правительства выразили поддержку важности и необходимости в настоящее время соглашения с Ливаном, а также поддержали предложение премьер-министра Лапида внести соглашение на рассмотрение Кнессета", - говорится в сообщении.Вечером в среду соглашение будет представлено в Кнессет. Далее соглашение будет представлено на утверждение правительства.Израиль достиг исторического соглашения с Ливаном о демаркации морских границ, заявил ранее Лапид.Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.

https://ria.ru/20221004/izrail-1821436051.html

https://ria.ru/20221006/posol-1822015324.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, ливан, сша, оон, кнессет израиля