20:37 12.10.2022 (обновлено: 22:01 12.10.2022)
Американский конгрессмен призвал НАТО сбавить обороты на Украине
Конгрессмен США Госар выступил против разрушительных действий НАТО на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар в Twitter обвинил НАТО в целенаправленном разжигании конфликта на Украине.
"Руководство альянса не желает предоставить никаких путей отступления. Они даже не пытаются снизить градус напряжения в ситуации между Украиной и Россией. <…> Мы должны отказаться от новых ненужных смертей и разрушений", — написал он.
По мнению политика, любой, кто пытается предложить мирный путь урегулирования конфликта, немедленно подвергается критике. В пример Госар привел недавнюю историю с главой компании Tesla Илоном Маском.
Американский бизнесмен часто делает резонансные заявления о политических и экономических процессах в мире. Ранее он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине из четырех пунктов. По мнению Маска, Крым необходимо оставить в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН, а Киев должен предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения и согласиться на нейтральный статус страны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Илон Маск, в отличие от многих профессиональных дипломатов, пытается искать пути для достижения мира, что, однако, без выполнения условий России невозможно.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.