https://ria.ru/20221012/gosar-1823524048.html

Американский конгрессмен призвал НАТО сбавить обороты на Украине

Американский конгрессмен призвал НАТО сбавить обороты на Украине - РИА Новости, 12.10.2022

Американский конгрессмен призвал НАТО сбавить обороты на Украине

Конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар в Twitter обвинил НАТО в целенаправленном разжигании конфликта на Украине. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T20:37

2022-10-12T20:37

2022-10-12T22:01

в мире

украина

россия

нато

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сша

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар в Twitter обвинил НАТО в целенаправленном разжигании конфликта на Украине."Руководство альянса не желает предоставить никаких путей отступления. Они даже не пытаются снизить градус напряжения в ситуации между Украиной и Россией. <…> Мы должны отказаться от новых ненужных смертей и разрушений", — написал он.По мнению политика, любой, кто пытается предложить мирный путь урегулирования конфликта, немедленно подвергается критике. В пример Госар привел недавнюю историю с главой компании Tesla Илоном Маском.Американский бизнесмен часто делает резонансные заявления о политических и экономических процессах в мире. Ранее он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине из четырех пунктов. По мнению Маска, Крым необходимо оставить в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН, а Киев должен предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения и согласиться на нейтральный статус страны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Илон Маск, в отличие от многих профессиональных дипломатов, пытается искать пути для достижения мира, что, однако, без выполнения условий России невозможно.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20221012/bayden-1823485856.html

https://ria.ru/20221012/avstriya-1823427667.html

https://ria.ru/20221012/ssha-1823200696.html

украина

россия

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, нато, илон маск, сша