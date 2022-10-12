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Американский конгрессмен призвал НАТО сбавить обороты на Украине - РИА Новости, 12.10.2022
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Американский конгрессмен призвал НАТО сбавить обороты на Украине
Американский конгрессмен призвал НАТО сбавить обороты на Украине - РИА Новости, 12.10.2022
Американский конгрессмен призвал НАТО сбавить обороты на Украине
Конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар в Twitter обвинил НАТО в целенаправленном разжигании конфликта на Украине. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:37
2022-10-12T22:01
в мире
украина
россия
нато
илон маск
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар в Twitter обвинил НАТО в целенаправленном разжигании конфликта на Украине."Руководство альянса не желает предоставить никаких путей отступления. Они даже не пытаются снизить градус напряжения в ситуации между Украиной и Россией. &lt;…&gt; Мы должны отказаться от новых ненужных смертей и разрушений", — написал он.По мнению политика, любой, кто пытается предложить мирный путь урегулирования конфликта, немедленно подвергается критике. В пример Госар привел недавнюю историю с главой компании Tesla Илоном Маском.Американский бизнесмен часто делает резонансные заявления о политических и экономических процессах в мире. Ранее он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине из четырех пунктов. По мнению Маска, Крым необходимо оставить в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН, а Киев должен предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения и согласиться на нейтральный статус страны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Илон Маск, в отличие от многих профессиональных дипломатов, пытается искать пути для достижения мира, что, однако, без выполнения условий России невозможно.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20221012/bayden-1823485856.html
https://ria.ru/20221012/avstriya-1823427667.html
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в мире, украина, россия, нато, илон маск, сша
В мире, Украина, Россия, НАТО, Илон Маск, США
20:37 12.10.2022 (обновлено: 22:01 12.10.2022)
 
Американский конгрессмен призвал НАТО сбавить обороты на Украине

Конгрессмен США Госар выступил против разрушительных действий НАТО на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар
Член палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар в Twitter обвинил НАТО в целенаправленном разжигании конфликта на Украине.
"Руководство альянса не желает предоставить никаких путей отступления. Они даже не пытаются снизить градус напряжения в ситуации между Украиной и Россией. <…> Мы должны отказаться от новых ненужных смертей и разрушений", — написал он.
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По мнению политика, любой, кто пытается предложить мирный путь урегулирования конфликта, немедленно подвергается критике. В пример Госар привел недавнюю историю с главой компании Tesla Илоном Маском.
Американский бизнесмен часто делает резонансные заявления о политических и экономических процессах в мире. Ранее он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине из четырех пунктов. По мнению Маска, Крым необходимо оставить в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН, а Киев должен предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения и согласиться на нейтральный статус страны.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Илон Маск, в отличие от многих профессиональных дипломатов, пытается искать пути для достижения мира, что, однако, без выполнения условий России невозможно.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
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