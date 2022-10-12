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Китай воздержался от голосования по резолюции ГА ООН против референдумов

Китай воздержался от голосования по резолюции ГА ООН против референдумов - РИА Новости, 12.10.2022

Китай воздержался от голосования по резолюции ГА ООН против референдумов

Проект западной резолюции, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, не будет способствовать деэскалации, Китай воздержится от... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T22:52

2022-10-12T22:52

2022-10-12T23:11

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гэн шуан

донецкая народная республика

генеральная ассамблея оон

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референдумы на освобожденных территориях

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ООН, 12 окт — РИА Новости. Проект западной резолюции, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, не будет способствовать деэскалации, Китай воздержится от голосования, заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН заместитель постоянного представителя КНР Гэн Шуан."Мы всегда полагали, что любое действие Генассамблеи должно способствовать деэскалации ситуации, скорейшему возобновлению диалога, должно содействовать продвижению политического решения этого кризиса. Представленный проект резолюции не поможет достичь вышеупомянутых целей", — сказал он.По словам дипломата, Пекин обеспокоен недавней интенсификацией конфликта на Украине.В конце сентября США и Албания вынесли на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции, авторы которого призвали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины", а также их присоединение к России.Кроме того, от Москвы потребовали немедленно вывести войска с Украины, а также осудили ее за "организацию референдумов" и "аннексию" ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Россия наложила вето на проект резолюции. Поддержали документ десять стран, четыре воздержались, в том числе Китай и Индия.Как пояснили РИА Новости в офисе председателя ГА ООН, для принятия резолюции требуется две трети голосов. При этом голоса воздержавшихся и не участвующих при принятии решения не учитываются. Таким образом, если, в голосовании примут участие, например, всего три страны из 193 членов ООН, и две из них будут "за", а одна "против", резолюция будет принята.Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823322149.html

https://ria.ru/20221012/imperializm-1823265947.html

https://ria.ru/20221012/gosar-1823524048.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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