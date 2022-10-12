Рейтинг@Mail.ru
Минцифры предложило усовершенствовать порядок создания и развития ГИС - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/gis-1823545546.html
Минцифры предложило усовершенствовать порядок создания и развития ГИС
Минцифры предложило усовершенствовать порядок создания и развития ГИС - РИА Новости, 12.10.2022
Минцифры предложило усовершенствовать порядок создания и развития ГИС
Минцифры РФ предлагает усовершенствовать порядок создания, развития и эксплуатации государственных информсистем (ГИС), в том числе предоставить возможность... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:59
2022-10-12T22:59
технологии
дмитрий чернышенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148291/98/1482919847_0:141:3829:2294_1920x0_80_0_0_7823b723363a97737a666d3494875abc.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает усовершенствовать порядок создания, развития и эксплуатации государственных информсистем (ГИС), в том числе предоставить возможность создания таких систем частями, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов."Изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 года № 676 "О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации"… Для обеспечения сокращения сроков создания государственных информационных систем предлагается нормативно закрепить возможность создания государственных информационных систем частями (очередями)", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.Уточняется, что концепция создания ГИС должна включать в себя описание всех очередей ее создания. При этом изменения позволят проводить мероприятия по развитию предыдущих очередей системы при создании каждой последующей очереди системы. Кроме того, предлагаются изменения, предусматривающие возможность применения итерационного подхода к разработке ГИС.Проектом также определены функции и основные принципы функционирования платформы "ГосТех", состав участников, их полномочия, порядок включения поставщиков и цифровых продуктов, а также общие требования к защите информации государственных информационных систем на платформе "ГосТех"."Проект постановления разработан в целях совершенствования порядка создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем в соответствии с технологическим процессом и использованием цифровых продуктов платформы "ГосТех", обеспечивающих создание, развитие и эксплуатацию государственных информационных систем", - говорится в пояснительной записке."ГосТех" – платформа, на которой можно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, она является самой защищенной, в том числе за счет импортозамещения всех базовых компонентов. На все ее инструменты получены сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Вице-премьер ранее заявлял, что правительство России намерено перевести все государственные информационные системы (ГИС) на платформу "ГосТех" к 2024 году, 150 из них переведут в приоритетном порядке.
https://ria.ru/20221011/kiberugrozy-1823076273.html
https://ria.ru/20221011/mintsifry-1822992141.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148291/98/1482919847_291:0:3536:2434_1920x0_80_0_0_74815719ed5e299bf02f660800e2bf17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, дмитрий чернышенко, россия
Технологии, Дмитрий Чернышенко, Россия
22:59 12.10.2022
 
Минцифры предложило усовершенствовать порядок создания и развития ГИС

Минцифры предложило усовершенствовать порядок создания, развития и эксплуатации ГИС

© Fotolia / Francois DoisnelКомпьютеры
Компьютеры - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Fotolia / Francois Doisnel
Компьютеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает усовершенствовать порядок создания, развития и эксплуатации государственных информсистем (ГИС), в том числе предоставить возможность создания таких систем частями, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов.
"Изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 года № 676 "О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации"… Для обеспечения сокращения сроков создания государственных информационных систем предлагается нормативно закрепить возможность создания государственных информационных систем частями (очередями)", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Программирование - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 13:00
Минцифры запустило спецпроекты для информирования россиян о киберугрозах
Уточняется, что концепция создания ГИС должна включать в себя описание всех очередей ее создания. При этом изменения позволят проводить мероприятия по развитию предыдущих очередей системы при создании каждой последующей очереди системы. Кроме того, предлагаются изменения, предусматривающие возможность применения итерационного подхода к разработке ГИС.
Проектом также определены функции и основные принципы функционирования платформы "ГосТех", состав участников, их полномочия, порядок включения поставщиков и цифровых продуктов, а также общие требования к защите информации государственных информационных систем на платформе "ГосТех".
"Проект постановления разработан в целях совершенствования порядка создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем в соответствии с технологическим процессом и использованием цифровых продуктов платформы "ГосТех", обеспечивающих создание, развитие и эксплуатацию государственных информационных систем", - говорится в пояснительной записке.
"ГосТех" – платформа, на которой можно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, она является самой защищенной, в том числе за счет импортозамещения всех базовых компонентов. На все ее инструменты получены сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Вице-премьер ранее заявлял, что правительство России намерено перевести все государственные информационные системы (ГИС) на платформу "ГосТех" к 2024 году, 150 из них переведут в приоритетном порядке.
Сотрудница IT-компании - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 08:45
Минцифры утвердило перечень видов деятельности для аккредитации IT-компаний
 
ТехнологииДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала