https://ria.ru/20221012/gis-1823545546.html

Минцифры предложило усовершенствовать порядок создания и развития ГИС

Минцифры предложило усовершенствовать порядок создания и развития ГИС - РИА Новости, 12.10.2022

Минцифры предложило усовершенствовать порядок создания и развития ГИС

Минцифры РФ предлагает усовершенствовать порядок создания, развития и эксплуатации государственных информсистем (ГИС), в том числе предоставить возможность... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T22:59

2022-10-12T22:59

2022-10-12T22:59

технологии

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает усовершенствовать порядок создания, развития и эксплуатации государственных информсистем (ГИС), в том числе предоставить возможность создания таких систем частями, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов."Изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 года № 676 "О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации"… Для обеспечения сокращения сроков создания государственных информационных систем предлагается нормативно закрепить возможность создания государственных информационных систем частями (очередями)", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.Уточняется, что концепция создания ГИС должна включать в себя описание всех очередей ее создания. При этом изменения позволят проводить мероприятия по развитию предыдущих очередей системы при создании каждой последующей очереди системы. Кроме того, предлагаются изменения, предусматривающие возможность применения итерационного подхода к разработке ГИС.Проектом также определены функции и основные принципы функционирования платформы "ГосТех", состав участников, их полномочия, порядок включения поставщиков и цифровых продуктов, а также общие требования к защите информации государственных информационных систем на платформе "ГосТех"."Проект постановления разработан в целях совершенствования порядка создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем в соответствии с технологическим процессом и использованием цифровых продуктов платформы "ГосТех", обеспечивающих создание, развитие и эксплуатацию государственных информационных систем", - говорится в пояснительной записке."ГосТех" – платформа, на которой можно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, она является самой защищенной, в том числе за счет импортозамещения всех базовых компонентов. На все ее инструменты получены сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Вице-премьер ранее заявлял, что правительство России намерено перевести все государственные информационные системы (ГИС) на платформу "ГосТех" к 2024 году, 150 из них переведут в приоритетном порядке.

https://ria.ru/20221011/kiberugrozy-1823076273.html

https://ria.ru/20221011/mintsifry-1822992141.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, дмитрий чернышенко, россия