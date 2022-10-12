https://ria.ru/20221012/gibdd-1823404137.html

Глава ГИБДД выступил против снижения скоростного режима

Глава ГИБДД выступил против снижения скоростного режима - РИА Новости, 12.10.2022

Глава ГИБДД выступил против снижения скоростного режима

МВД РФ выступает против снижения скоростного режима на дорогах, скоростной режим надо, напротив, увеличивать, заявил в среду начальник Главного управления по... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:30

2022-10-12T15:30

2022-10-12T15:53

общество

авто

россия

михаил черников

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КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. МВД РФ выступает против снижения скоростного режима на дорогах, скоростной режим надо, напротив, увеличивать, заявил в среду начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников."Конечно, чем хуже дороги, тем для нас лучше... Чем хуже дорога, тем ниже смертность: где ямы появились, народ сразу притормаживает, аккуратно едет, хотя не должно так быть. Люди должны комфортно, быстро передвигаться. Страна огромнейшая – 1,5 миллиона километров дорог. Нам нельзя допускать снижение скоростного режима, МВД против снижения скоростного режима, против категорически", - сказал Черников в ходе конференции по безопасности дорожного движения в рамках международной выставки "Дорога-2022".По его словам, в основе такой точки зрения стоит в том числе экономика."Надо дороги ускорять. Мы про это несколько раз говорили. Увеличивать скоростной режим потока и так далее, пропускную способность увеличивать", - подчеркнул глава ведомства.

https://radiosputnik.ria.ru/20221003/dozhd-1821117580.html

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общество, авто, россия, михаил черников