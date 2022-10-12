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Глава ГИБДД выступил против снижения скоростного режима - РИА Новости, 12.10.2022
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Глава ГИБДД выступил против снижения скоростного режима
Глава ГИБДД выступил против снижения скоростного режима - РИА Новости, 12.10.2022
Глава ГИБДД выступил против снижения скоростного режима
МВД РФ выступает против снижения скоростного режима на дорогах, скоростной режим надо, напротив, увеличивать, заявил в среду начальник Главного управления по... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:30
2022-10-12T15:53
общество
авто
россия
михаил черников
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КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. МВД РФ выступает против снижения скоростного режима на дорогах, скоростной режим надо, напротив, увеличивать, заявил в среду начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников."Конечно, чем хуже дороги, тем для нас лучше... Чем хуже дорога, тем ниже смертность: где ямы появились, народ сразу притормаживает, аккуратно едет, хотя не должно так быть. Люди должны комфортно, быстро передвигаться. Страна огромнейшая – 1,5 миллиона километров дорог. Нам нельзя допускать снижение скоростного режима, МВД против снижения скоростного режима, против категорически", - сказал Черников в ходе конференции по безопасности дорожного движения в рамках международной выставки "Дорога-2022".По его словам, в основе такой точки зрения стоит в том числе экономика."Надо дороги ускорять. Мы про это несколько раз говорили. Увеличивать скоростной режим потока и так далее, пропускную способность увеличивать", - подчеркнул глава ведомства.
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общество, авто, россия, михаил черников
Общество, Авто, Россия, Михаил Черников
15:30 12.10.2022 (обновлено: 15:53 12.10.2022)
 
Глава ГИБДД выступил против снижения скоростного режима

Глава ГИБДД Черников выступил против снижения скоростного режима: дороги надо ускорять

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. МВД РФ выступает против снижения скоростного режима на дорогах, скоростной режим надо, напротив, увеличивать, заявил в среду начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.
"Конечно, чем хуже дороги, тем для нас лучше... Чем хуже дорога, тем ниже смертность: где ямы появились, народ сразу притормаживает, аккуратно едет, хотя не должно так быть. Люди должны комфортно, быстро передвигаться. Страна огромнейшая – 1,5 миллиона километров дорог. Нам нельзя допускать снижение скоростного режима, МВД против снижения скоростного режима, против категорически", - сказал Черников в ходе конференции по безопасности дорожного движения в рамках международной выставки "Дорога-2022".
По его словам, в основе такой точки зрения стоит в том числе экономика.
"Надо дороги ускорять. Мы про это несколько раз говорили. Увеличивать скоростной режим потока и так далее, пропускную способность увеличивать", - подчеркнул глава ведомства.
Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 12:24Сказано в эфире
"Скорость и дистанция". Эксперт дал советы по вождению автомобиля в дождь
 
ОбществоАвтоРоссияМихаил Черников
 
 
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