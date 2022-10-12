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Гергиев назвал премьеру оперы Прокофьева в Мариинке фантастической - РИА Новости, 12.10.2022
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Культура
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Гергиев назвал премьеру оперы Прокофьева в Мариинке фантастической
Гергиев назвал премьеру оперы Прокофьева в Мариинке фантастической - РИА Новости, 12.10.2022
Гергиев назвал премьеру оперы Прокофьева в Мариинке фантастической
В Мариинском театре 15 и 16 октября пройдут премьерные показы оперы Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам". О постановке рассказал худрук — директор... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:49
2022-10-12T18:49
культура
валерий гергиев
сергей прокофьев
мариинский театр
новости культуры
театр
опера
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Мариинском театре 15 и 16 октября пройдут премьерные показы оперы Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам". О постановке рассказал худрук — директор театра Валерий Гергиев, сообщает пресс-служба учреждения. Впервые постановка, по словам маэстро, демонстрировалась в 1991 году, на фестивале, который театр провел в честь 100-летия со дня рождения композитора. Ее срежиссировал Александр Петров, а художником выступил Вячеслав Окунев."Интрига первой премьеры юбилейного 240-го сезона в театре в том, что в возобновлении той блестящей постановки 1991-го года выйдут три-четыре поколения лучших голосов Мариинки!" — говорит Гергиев. Он заявил, что "спектакль будет дополнен не только яркими молодыми артистами, но и новыми идеями", и назвал его "по-настоящему фантастической оперой".
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валерий гергиев, сергей прокофьев, мариинский театр, новости культуры, театр, опера
Культура, Валерий Гергиев, Сергей Прокофьев, Мариинский театр, Новости культуры, Театр, Опера
18:49 12.10.2022
 
Гергиев назвал премьеру оперы Прокофьева в Мариинке фантастической

Гергиев рассказал о премьере оперы Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" в Мариинке

© Предоставлено пресс-службой Мариинского театраИмидж "Любовь к трем апельсинам"
Имидж Любовь к трем апельсинам
© Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Мариинском театре 15 и 16 октября пройдут премьерные показы оперы Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам". О постановке рассказал худрук — директор театра Валерий Гергиев, сообщает пресс-служба учреждения.
© Предоставлено пресс-службой Мариинского театраМакет постановки оперы "Любовь к трем апельсинам" (1991 год)
Макет постановки оперы Любовь к трем апельсинам (1991 год)
1 из 4
Макет постановки оперы "Любовь к трем апельсинам" (1991 год)
© Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия Ларионова"Любовь к трем апельсинам" (1991 год)
Любовь к трем апельсинам (1991 год)
2 из 4
"Любовь к трем апельсинам" (1991 год)
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия Ларионова
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия Ларионова"Любовь к трем апельсинам" (1991 год). На фото: Вячеслав Окунев, Валерий Гергиев, Александр Петров
Любовь к трем апельсинам (1991 год). На фото: Вячеслав Окунев, Валерий Гергиев, Александр Петров
3 из 4
"Любовь к трем апельсинам" (1991 год). На фото: Вячеслав Окунев, Валерий Гергиев, Александр Петров
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия Ларионова
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия ЛарионоваАлександр Петров на репетиции оперы "Любовь к трем апельсинам" (1991 год). Фотограф Юлия Ларионова © Мариинский театр
Александр Петров на репетиции оперы Любовь к трем апельсинам (1991 год)
4 из 4
Александр Петров на репетиции оперы "Любовь к трем апельсинам" (1991 год). Фотограф Юлия Ларионова © Мариинский театр
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия Ларионова
1 из 4
Макет постановки оперы "Любовь к трем апельсинам" (1991 год)
© Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
2 из 4
"Любовь к трем апельсинам" (1991 год)
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия Ларионова
3 из 4
"Любовь к трем апельсинам" (1991 год). На фото: Вячеслав Окунев, Валерий Гергиев, Александр Петров
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия Ларионова
4 из 4
Александр Петров на репетиции оперы "Любовь к трем апельсинам" (1991 год). Фотограф Юлия Ларионова © Мариинский театр
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия Ларионова
Впервые постановка, по словам маэстро, демонстрировалась в 1991 году, на фестивале, который театр провел в честь 100-летия со дня рождения композитора. Ее срежиссировал Александр Петров, а художником выступил Вячеслав Окунев.

"Интрига первой премьеры юбилейного 240-го сезона в театре в том, что в возобновлении той блестящей постановки 1991-го года выйдут три-четыре поколения лучших голосов Мариинки!" — говорит Гергиев.
Он заявил, что "спектакль будет дополнен не только яркими молодыми артистами, но и новыми идеями", и назвал его "по-настоящему фантастической оперой".
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КультураВалерий ГергиевСергей ПрокофьевМариинский театрНовости культурыТеатрОпера
 
 
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