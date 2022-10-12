https://ria.ru/20221012/gergiev-1823494375.html

Гергиев назвал премьеру оперы Прокофьева в Мариинке фантастической

Гергиев назвал премьеру оперы Прокофьева в Мариинке фантастической - РИА Новости, 12.10.2022

Гергиев назвал премьеру оперы Прокофьева в Мариинке фантастической

В Мариинском театре 15 и 16 октября пройдут премьерные показы оперы Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам". О постановке рассказал худрук — директор... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:49

2022-10-12T18:49

2022-10-12T18:49

культура

валерий гергиев

сергей прокофьев

мариинский театр

новости культуры

театр

опера

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Мариинском театре 15 и 16 октября пройдут премьерные показы оперы Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам". О постановке рассказал худрук — директор театра Валерий Гергиев, сообщает пресс-служба учреждения. Впервые постановка, по словам маэстро, демонстрировалась в 1991 году, на фестивале, который театр провел в честь 100-летия со дня рождения композитора. Ее срежиссировал Александр Петров, а художником выступил Вячеслав Окунев."Интрига первой премьеры юбилейного 240-го сезона в театре в том, что в возобновлении той блестящей постановки 1991-го года выйдут три-четыре поколения лучших голосов Мариинки!" — говорит Гергиев. Он заявил, что "спектакль будет дополнен не только яркими молодыми артистами, но и новыми идеями", и назвал его "по-настоящему фантастической оперой".

https://ria.ru/20221005/balerina-1821656929.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

валерий гергиев, сергей прокофьев, мариинский театр, новости культуры, театр, опера