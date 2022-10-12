Гергиев назвал премьеру оперы Прокофьева в Мариинке фантастической
Гергиев рассказал о премьере оперы Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" в Мариинке
© Предоставлено пресс-службой Мариинского театраИмидж "Любовь к трем апельсинам"
© Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Мариинском театре 15 и 16 октября пройдут премьерные показы оперы Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам". О постановке рассказал худрук — директор театра Валерий Гергиев, сообщает пресс-служба учреждения.
© Предоставлено пресс-службой Мариинского театраМакет постановки оперы "Любовь к трем апельсинам" (1991 год)
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Макет постановки оперы "Любовь к трем апельсинам" (1991 год)
© Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия Ларионова"Любовь к трем апельсинам" (1991 год)
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"Любовь к трем апельсинам" (1991 год)
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия Ларионова
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия Ларионова"Любовь к трем апельсинам" (1991 год). На фото: Вячеслав Окунев, Валерий Гергиев, Александр Петров
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"Любовь к трем апельсинам" (1991 год). На фото: Вячеслав Окунев, Валерий Гергиев, Александр Петров
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия Ларионова
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия ЛарионоваАлександр Петров на репетиции оперы "Любовь к трем апельсинам" (1991 год). Фотограф Юлия Ларионова © Мариинский театр
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Александр Петров на репетиции оперы "Любовь к трем апельсинам" (1991 год). Фотограф Юлия Ларионова © Мариинский театр
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия Ларионова
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Макет постановки оперы "Любовь к трем апельсинам" (1991 год)
© Предоставлено пресс-службой Мариинского театра
2 из 4
"Любовь к трем апельсинам" (1991 год)
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия Ларионова
3 из 4
"Любовь к трем апельсинам" (1991 год). На фото: Вячеслав Окунев, Валерий Гергиев, Александр Петров
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия Ларионова
4 из 4
Александр Петров на репетиции оперы "Любовь к трем апельсинам" (1991 год). Фотограф Юлия Ларионова © Мариинский театр
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра/Юлия Ларионова
Впервые постановка, по словам маэстро, демонстрировалась в 1991 году, на фестивале, который театр провел в честь 100-летия со дня рождения композитора. Ее срежиссировал Александр Петров, а художником выступил Вячеслав Окунев.
"Интрига первой премьеры юбилейного 240-го сезона в театре в том, что в возобновлении той блестящей постановки 1991-го года выйдут три-четыре поколения лучших голосов Мариинки!" — говорит Гергиев.
"Интрига первой премьеры юбилейного 240-го сезона в театре в том, что в возобновлении той блестящей постановки 1991-го года выйдут три-четыре поколения лучших голосов Мариинки!" — говорит Гергиев.
Он заявил, что "спектакль будет дополнен не только яркими молодыми артистами, но и новыми идеями", и назвал его "по-настоящему фантастической оперой".