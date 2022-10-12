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"Газпром" начал соединение западной и восточной систем газоснабжения России - РИА Новости, 12.10.2022
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"Газпром" начал соединение западной и восточной систем газоснабжения России
"Газпром" начал соединение западной и восточной систем газоснабжения России - РИА Новости, 12.10.2022
"Газпром" начал соединение западной и восточной систем газоснабжения России
"Газпром" приступает к строительству перемычки-газопровода, который соединит восточную и западную части России, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:06
2022-10-12T22:06
экономика
алексей миллер
владимир путин
россия
восточная сибирь
дальний восток
газпром
сила сибири (газопровод)
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МОСКВА, 12 окт- РИА Новости. "Газпром" приступает к строительству перемычки-газопровода, который соединит восточную и западную части России, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Российской энергетической неделе.Ранее в апреле президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить программу газификации российских регионов. Он поставил задачу соединить Единую систему газоснабжения (ЕСГ) в европейской части страны с газовой инфраструктурой в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток"."Соответственно, мы приступаем к строительству перемычки, которая соединит восточную и западную части страны", — сказал Миллер во время выступления на пленарном заседании "Новые вызовы – новые возможности. Что ждёт мировой нефтегазовый рынок?".Глава газовой компании добавил, что строительство такой перемычки обеспечит возможность увеличить объёмы потребления газа промышленными потребителями на востоке страны, а также ускорить в этих регионах темпы газификации.Миллер в конце августа сообщал, что "Газпром" в ближайшее время соединит ЕСГ России в европейской части с ГТС на востоке страны.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, алексей миллер, владимир путин, россия, восточная сибирь, дальний восток, газпром, сила сибири (газопровод)
Экономика, Алексей Миллер, Владимир Путин, Россия, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Газпром, Сила Сибири (газопровод)
22:06 12.10.2022
 
"Газпром" начал соединение западной и восточной систем газоснабжения России

"Газпром" построит газопровод-перемычку, соединяющий восточную и западную части России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРаботник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефть" в Капотне
Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода Газпром нефть в Капотне - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефть" в Капотне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт- РИА Новости. "Газпром" приступает к строительству перемычки-газопровода, который соединит восточную и западную части России, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Российской энергетической неделе.
Ранее в апреле президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить программу газификации российских регионов. Он поставил задачу соединить Единую систему газоснабжения (ЕСГ) в европейской части страны с газовой инфраструктурой в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток".
"Соответственно, мы приступаем к строительству перемычки, которая соединит восточную и западную части страны", — сказал Миллер во время выступления на пленарном заседании "Новые вызовы – новые возможности. Что ждёт мировой нефтегазовый рынок?".
Глава газовой компании добавил, что строительство такой перемычки обеспечит возможность увеличить объёмы потребления газа промышленными потребителями на востоке страны, а также ускорить в этих регионах темпы газификации.
Миллер в конце августа сообщал, что "Газпром" в ближайшее время соединит ЕСГ России в европейской части с ГТС на востоке страны.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
20:56
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ЭкономикаАлексей МиллерВладимир ПутинРоссияВосточная СибирьДальний ВостокГазпромСила Сибири (газопровод)
 
 
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