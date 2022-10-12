https://ria.ru/20221012/gazprom-1823539118.html

"Газпром" начал соединение западной и восточной систем газоснабжения России

"Газпром" начал соединение западной и восточной систем газоснабжения России - РИА Новости, 12.10.2022

"Газпром" начал соединение западной и восточной систем газоснабжения России

"Газпром" приступает к строительству перемычки-газопровода, который соединит восточную и западную части России, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T22:06

2022-10-12T22:06

2022-10-12T22:06

экономика

алексей миллер

владимир путин

россия

восточная сибирь

дальний восток

газпром

сила сибири (газопровод)

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МОСКВА, 12 окт- РИА Новости. "Газпром" приступает к строительству перемычки-газопровода, который соединит восточную и западную части России, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Российской энергетической неделе.Ранее в апреле президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить программу газификации российских регионов. Он поставил задачу соединить Единую систему газоснабжения (ЕСГ) в европейской части страны с газовой инфраструктурой в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток"."Соответственно, мы приступаем к строительству перемычки, которая соединит восточную и западную части страны", — сказал Миллер во время выступления на пленарном заседании "Новые вызовы – новые возможности. Что ждёт мировой нефтегазовый рынок?".Глава газовой компании добавил, что строительство такой перемычки обеспечит возможность увеличить объёмы потребления газа промышленными потребителями на востоке страны, а также ускорить в этих регионах темпы газификации.Миллер в конце августа сообщал, что "Газпром" в ближайшее время соединит ЕСГ России в европейской части с ГТС на востоке страны.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/vengriya-1823528089.html

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восточная сибирь

дальний восток

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Евгения Нефедова

экономика, алексей миллер, владимир путин, россия, восточная сибирь, дальний восток, газпром, сила сибири (газопровод)