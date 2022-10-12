https://ria.ru/20221012/gazprom-1823539118.html
"Газпром" начал соединение западной и восточной систем газоснабжения России
"Газпром" начал соединение западной и восточной систем газоснабжения России - РИА Новости, 12.10.2022
"Газпром" начал соединение западной и восточной систем газоснабжения России
"Газпром" приступает к строительству перемычки-газопровода, который соединит восточную и западную части России, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:06
2022-10-12T22:06
2022-10-12T22:06
экономика
алексей миллер
владимир путин
россия
восточная сибирь
дальний восток
газпром
сила сибири (газопровод)
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МОСКВА, 12 окт- РИА Новости. "Газпром" приступает к строительству перемычки-газопровода, который соединит восточную и западную части России, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Российской энергетической неделе.Ранее в апреле президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить программу газификации российских регионов. Он поставил задачу соединить Единую систему газоснабжения (ЕСГ) в европейской части страны с газовой инфраструктурой в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток"."Соответственно, мы приступаем к строительству перемычки, которая соединит восточную и западную части страны", — сказал Миллер во время выступления на пленарном заседании "Новые вызовы – новые возможности. Что ждёт мировой нефтегазовый рынок?".Глава газовой компании добавил, что строительство такой перемычки обеспечит возможность увеличить объёмы потребления газа промышленными потребителями на востоке страны, а также ускорить в этих регионах темпы газификации.Миллер в конце августа сообщал, что "Газпром" в ближайшее время соединит ЕСГ России в европейской части с ГТС на востоке страны.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/vengriya-1823528089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей миллер, владимир путин, россия, восточная сибирь, дальний восток, газпром, сила сибири (газопровод)
Экономика, Алексей Миллер, Владимир Путин, Россия, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Газпром, Сила Сибири (газопровод)
"Газпром" начал соединение западной и восточной систем газоснабжения России
"Газпром" построит газопровод-перемычку, соединяющий восточную и западную части России
МОСКВА, 12 окт- РИА Новости. "Газпром" приступает к строительству перемычки-газопровода, который соединит восточную и западную части России, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Российской энергетической неделе.
Ранее в апреле президент России Владимир Путин
заявил о необходимости расширить программу газификации российских регионов. Он поставил задачу соединить Единую систему газоснабжения (ЕСГ) в европейской части страны с газовой инфраструктурой в Восточной Сибири
и на Дальнем Востоке
— газопроводами "Сила Сибири
" и "Сахалин – Хабаровск
– Владивосток".
"Соответственно, мы приступаем к строительству перемычки, которая соединит восточную и западную части страны", — сказал Миллер во время выступления на пленарном заседании "Новые вызовы – новые возможности. Что ждёт мировой нефтегазовый рынок?".
Глава газовой компании добавил, что строительство такой перемычки обеспечит возможность увеличить объёмы потребления газа промышленными потребителями на востоке страны, а также ускорить в этих регионах темпы газификации.
Миллер в конце августа сообщал, что "Газпром" в ближайшее время соединит ЕСГ России в европейской части с ГТС на востоке страны.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.