https://ria.ru/20221012/gazprom-1823462865.html

"Транснефть" и "Газпром нефть" создадут единое цифровое пространство

"Транснефть" и "Газпром нефть" создадут единое цифровое пространство - РИА Новости, 12.10.2022

"Транснефть" и "Газпром нефть" создадут единое цифровое пространство

"Транснефть" и "Газпром нефть" договорились о сотрудничестве в сфере новых технологий, будут формировать единое цифровое пространство для обмена информацией в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:27

2022-10-12T17:27

2022-10-12T17:28

газпром нефть

транснефть

николай токарев

александр дюков

технологии

новости компаний - экономика

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Транснефть" и "Газпром нефть" договорились о сотрудничестве в сфере новых технологий, будут формировать единое цифровое пространство для обмена информацией в области контроля качества нефти и нефтепродуктов, сообщает пресс-служба "Транснефти"."Президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве в области развития новейших технологий, импортозамещения, формирования единого цифрового пространства. ... Стороны планируют осуществлять обмен опытом и информацией в области контроля качества нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении.Документ подписан в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя". Он предусматривает взаимодействие по вопросам автоматизации процессов, инновационного развития и цифровизации контроля качества нефти и нефтепродуктов, а также электронного документооборота.Уточняется, что планируется цифровизация контроля качества нефти и нефтепродуктов. Для этого партнеры будут применять и совершенствовать Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС). Компании также планируют сотрудничать в подготовке специалистов при взаимодействии в образовательном, научно-техническом и инновационном направлениях.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220908/npz-1815453284.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

газпром нефть, транснефть, николай токарев, александр дюков, технологии, новости компаний - экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022