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"Транснефть" и "Газпром нефть" создадут единое цифровое пространство - РИА Новости, 12.10.2022
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"Транснефть" и "Газпром нефть" создадут единое цифровое пространство
"Транснефть" и "Газпром нефть" создадут единое цифровое пространство - РИА Новости, 12.10.2022
"Транснефть" и "Газпром нефть" создадут единое цифровое пространство
"Транснефть" и "Газпром нефть" договорились о сотрудничестве в сфере новых технологий, будут формировать единое цифровое пространство для обмена информацией в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:27
2022-10-12T17:28
газпром нефть
транснефть
николай токарев
александр дюков
технологии
новости компаний - экономика
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Транснефть" и "Газпром нефть" договорились о сотрудничестве в сфере новых технологий, будут формировать единое цифровое пространство для обмена информацией в области контроля качества нефти и нефтепродуктов, сообщает пресс-служба "Транснефти"."Президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве в области развития новейших технологий, импортозамещения, формирования единого цифрового пространства. ... Стороны планируют осуществлять обмен опытом и информацией в области контроля качества нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении.Документ подписан в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя". Он предусматривает взаимодействие по вопросам автоматизации процессов, инновационного развития и цифровизации контроля качества нефти и нефтепродуктов, а также электронного документооборота.Уточняется, что планируется цифровизация контроля качества нефти и нефтепродуктов. Для этого партнеры будут применять и совершенствовать Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС). Компании также планируют сотрудничать в подготовке специалистов при взаимодействии в образовательном, научно-техническом и инновационном направлениях.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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газпром нефть, транснефть, николай токарев, александр дюков, технологии, новости компаний - экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Газпром нефть, Транснефть, Николай Токарев, Александр Дюков, Технологии, Новости компаний - Экономика, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
17:27 12.10.2022 (обновлено: 17:28 12.10.2022)
 

"Транснефть" и "Газпром нефть" создадут единое цифровое пространство

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРаботник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефть" в Капотне
Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода Газпром нефть в Капотне - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Транснефть" и "Газпром нефть" договорились о сотрудничестве в сфере новых технологий, будут формировать единое цифровое пространство для обмена информацией в области контроля качества нефти и нефтепродуктов, сообщает пресс-служба "Транснефти".
"Президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве в области развития новейших технологий, импортозамещения, формирования единого цифрового пространства. ... Стороны планируют осуществлять обмен опытом и информацией в области контроля качества нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
Документ подписан в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя". Он предусматривает взаимодействие по вопросам автоматизации процессов, инновационного развития и цифровизации контроля качества нефти и нефтепродуктов, а также электронного документооборота.
Уточняется, что планируется цифровизация контроля качества нефти и нефтепродуктов. Для этого партнеры будут применять и совершенствовать Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС). Компании также планируют сотрудничать в подготовке специалистов при взаимодействии в образовательном, научно-техническом и инновационном направлениях.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Газпром нефтьТранснефтьНиколай ТокаревАлександр ДюковТехнологииНовости компаний - ЭкономикаФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
 
 
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